Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam

(TBTCO) - Sáng ngày 2/5, tại Hà Nội, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên bà Takaichi đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025.
Bà Takaichi, sinh năm 1961, là nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh tại Đại học Kobe. Bà từng giữ các chức vụ Bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực nội vụ, truyền thông, an ninh kinh tế, chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ.
Hai nhà lãnh đạo đứng trên bục danh dự, đội quân nhạc cử hành quốc thiều hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại buổi chụp ảnh chung.
Quang cảnh buổi hội đàm
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu.
Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với các hoạt động quan trọng khác.
