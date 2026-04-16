Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

Tham dự cuộc gặp có lãnh đạo các bộ, ngành, một số doanh nghiệp, tập đoàn của Việt Nam và đại diện 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, công nghệ và kinh tế số, tài chính, logistics và vận tải, y sinh học, nông nghiệp, dịch vụ, tiêu dùng, công nghiệp sáng tạo…

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: VGP

Quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực

Tại cuộc gặp, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu quan trọng đã đạt được, cũng như những định hướng, chính sách phát triển của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt các mục tiêu đề ra. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng bày tỏ sự quan tâm và quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; cam kết sẽ tiếp tục đồng hành trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 209,5 tỷ USD năm 2025, trong đó xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2024. Doanh nghiệp Việt Nam đã ký các hợp đồng mua máy bay, thiết bị của Hoa Kỳ trị giá hơn 37 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong chuyến thăm. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực phát triển nhanh với tốc độ cao nhưng bền vững hơn, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược, đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ chiều rộng sang chiều sâu…; thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo hướng năng động, hiệu quả, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, thực hiện những cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, tháo gỡ rào cản, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư thành công tại Việt Nam

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Để quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào quan hệ song phương và các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Đánh giá cao các ý kiến thực chất, thẳng thắn của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết đã nghiên cứu kỹ các đề xuất, kiến nghị, Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, những nội dung có thể tháo gỡ được, nhất là về mặt thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sẽ tập trung tháo gỡ ngay; nội dung còn vướng từ cả hai bên, các bộ, ngành liên quan tiếp tục trao đổi sâu hơn với phía Hoa Kỳ để tìm ra biện pháp xử lý thỏa đáng trên tinh thần hài hòa lợi ích.

Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu xử lý, có phản hồi bằng văn bản đối với những vấn đề cụ thể mà các doanh nghiệp đã đề cập.

Đề cập một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ ủng hộ, hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển thị trường năng lượng bình đẳng, minh bạch, hiệu quả.

Về hợp tác khoa học, công nghệ - một trụ cột mới trong quan hệ song phương, Việt Nam hoan nghênh, coi trọng công nghệ của Hoa Kỳ và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường nhằm nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, tuân thủ hành lang pháp lý của Việt Nam./.