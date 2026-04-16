Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

21:11 | 16/04/2026
(TBTCO) - Tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Quyền Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu vào chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.
Tham dự cuộc gặp có lãnh đạo các bộ, ngành, một số doanh nghiệp, tập đoàn của Việt Nam và đại diện 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, công nghệ và kinh tế số, tài chính, logistics và vận tải, y sinh học, nông nghiệp, dịch vụ, tiêu dùng, công nghiệp sáng tạo…

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: VGP

Quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực

Tại cuộc gặp, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu quan trọng đã đạt được, cũng như những định hướng, chính sách phát triển của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt các mục tiêu đề ra. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng bày tỏ sự quan tâm và quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; cam kết sẽ tiếp tục đồng hành trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 209,5 tỷ USD năm 2025, trong đó xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2024. Doanh nghiệp Việt Nam đã ký các hợp đồng mua máy bay, thiết bị của Hoa Kỳ trị giá hơn 37 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong chuyến thăm. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực phát triển nhanh với tốc độ cao nhưng bền vững hơn, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược, đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ chiều rộng sang chiều sâu…; thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo hướng năng động, hiệu quả, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, thực hiện những cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, tháo gỡ rào cản, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư thành công tại Việt Nam

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Để quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào quan hệ song phương và các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Đánh giá cao các ý kiến thực chất, thẳng thắn của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết đã nghiên cứu kỹ các đề xuất, kiến nghị, Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, những nội dung có thể tháo gỡ được, nhất là về mặt thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sẽ tập trung tháo gỡ ngay; nội dung còn vướng từ cả hai bên, các bộ, ngành liên quan tiếp tục trao đổi sâu hơn với phía Hoa Kỳ để tìm ra biện pháp xử lý thỏa đáng trên tinh thần hài hòa lợi ích.

Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu xử lý, có phản hồi bằng văn bản đối với những vấn đề cụ thể mà các doanh nghiệp đã đề cập.

Đề cập một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ ủng hộ, hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển thị trường năng lượng bình đẳng, minh bạch, hiệu quả.

Về hợp tác khoa học, công nghệ - một trụ cột mới trong quan hệ song phương, Việt Nam hoan nghênh, coi trọng công nghệ của Hoa Kỳ và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường nhằm nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, tuân thủ hành lang pháp lý của Việt Nam./.

Thủ tướng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình để chuyển tải thông điệp về thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam, có tiếng nói khách quan, phản ánh đúng thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy hai nước sớm đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, phía Hoa Kỳ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu.
Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
(TBTCO) - Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.
(TBTCO) - Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sau khi kết thúc các hoạt động tại Thủ đô Bắc Kinh, sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.
(TBTCO) - Tại Thủ đô Bắc Kinh, tối 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
(TBTCO) - Tối ngày 15/4/2026 (theo giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.
(TBTCO) - Ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
(TBTCO) - Ngày 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện.
(TBTCO) - Chiều 15/4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Hải Phòng công bố 3 “bài toán lớn” chiến lược về đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hải Phòng công bố 3 “bài toán lớn” chiến lược về đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng