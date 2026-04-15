Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

19:17 | 15/04/2026
(TBTCO) - Chiều 15/4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.
IPU là cơ chế hợp tác nghị viện đa phương lớn nhất thế giới, có uy tín, ảnh hưởng và có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương. Đại hội đồng IPU-152 sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15 - 19/4/2026 dự kiến có sự tham dự của 130 đoàn Quốc hội thành viên, trong đó có khoảng 60 Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ một thành viên gia nhập năm 1979, Quốc hội Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những nghị viện có tiếng nói ngày càng được coi trọng trong IPU. Dấu ấn đăng cai thành công IPU-132 tại Hà Nội năm 2015 với Tuyên bố Hà Nội về các mục tiêu phát triển bền vững đã khẳng định năng lực điều phối, dẫn dắt và đóng góp sáng kiến của Quốc hội Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Chủ đề chính của IPU-152 là "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”, tương đồng với nội dung được thảo luận tại Liên hợp quốc và phù hợp với ưu tiên của Việt Nam; phản ánh quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế hiện nay về củng cố hòa bình, an ninh, hệ thống pháp luật quốc tế, tái thiết hậu xung đột, chống chủ nghĩa bảo hộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Đại hội đồng IP-152 cũng sẽ bầu Tổng thư ký IPU nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Istanbul.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự IPU-152 vì thế tiếp tục thể hiện hình ảnh một Quốc hội Việt Nam chủ động, trách nhiệm, đối thoại và kiến tạo, sẵn sàng cùng cộng đồng nghị viện quốc tế tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức chung của nhân loại.

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự Phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh nghị viện thế giới; dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Istanbul.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với Lãnh đạo nghị viện các nước, Lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế như: gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Georgia, Chủ tịch Hạ viện Azerbaijan, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga…

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ gặp Thống đốc Istanbul; gặp thành viên Ban Chủ tịch Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam; dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm đối thoại chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; tiếp lãnh sự danh dự Việt Nam tại Istanbul; gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ…

Theo chương trình, chiều tối cùng ngày, giờ địa phương, tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự Phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh nghị viện thế giới./.

(theo Quochoi.vn)
Bài liên quan

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch Quốc hội khoá XV Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội khoá XV Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
(TBTCO) - Trong 2 ngày 15 - 16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.
Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
(TBTCO) - Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
(TBTCO) - Sáng 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.
(TBTCO) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.
(TBTCO) - Bước vào giai đoạn phát triển mới, thông điệp cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh liên tục trong những ngày đầu nhiệm kỳ cho thấy đây là một yêu cầu cấp bách để phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

Hướng dẫn quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Hướng dẫn quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg