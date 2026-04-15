Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

IPU là cơ chế hợp tác nghị viện đa phương lớn nhất thế giới, có uy tín, ảnh hưởng và có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương. Đại hội đồng IPU-152 sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15 - 19/4/2026 dự kiến có sự tham dự của 130 đoàn Quốc hội thành viên, trong đó có khoảng 60 Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ một thành viên gia nhập năm 1979, Quốc hội Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những nghị viện có tiếng nói ngày càng được coi trọng trong IPU. Dấu ấn đăng cai thành công IPU-132 tại Hà Nội năm 2015 với Tuyên bố Hà Nội về các mục tiêu phát triển bền vững đã khẳng định năng lực điều phối, dẫn dắt và đóng góp sáng kiến của Quốc hội Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Chủ đề chính của IPU-152 là "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”, tương đồng với nội dung được thảo luận tại Liên hợp quốc và phù hợp với ưu tiên của Việt Nam; phản ánh quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế hiện nay về củng cố hòa bình, an ninh, hệ thống pháp luật quốc tế, tái thiết hậu xung đột, chống chủ nghĩa bảo hộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Đại hội đồng IP-152 cũng sẽ bầu Tổng thư ký IPU nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Istanbul.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự IPU-152 vì thế tiếp tục thể hiện hình ảnh một Quốc hội Việt Nam chủ động, trách nhiệm, đối thoại và kiến tạo, sẵn sàng cùng cộng đồng nghị viện quốc tế tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức chung của nhân loại.

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự Phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh nghị viện thế giới; dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Istanbul.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với Lãnh đạo nghị viện các nước, Lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế như: gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Georgia, Chủ tịch Hạ viện Azerbaijan, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga…

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ gặp Thống đốc Istanbul; gặp thành viên Ban Chủ tịch Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam; dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm đối thoại chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; tiếp lãnh sự danh dự Việt Nam tại Istanbul; gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ…

Theo chương trình, chiều tối cùng ngày, giờ địa phương, tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự Phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh nghị viện thế giới./.