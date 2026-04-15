Thị trường

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

06:27 | 15/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (15/4) có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương ở cả 3 miền. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên có thêm nhiều điểm tăng, miền Nam cũng ghi nhận điều chỉnh cục bộ. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước
Giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương ở cả 3 miền.
Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Ninh Bình và Lào Cai cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, heo hơi tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu duy trì mức 63.000 đồng/kg. Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La giữ mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục neo tại mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp đà tăng. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg – cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một vài địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tây Ninh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long duy trì mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước, tập trung tại miền Trung - Tây Nguyên và rải rác ở miền Bắc, miền Nam. Mặt bằng giá cao nhất vẫn duy trì tại mức 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là "bệ đỡ" quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Từ trung tuần tháng 4, hàng loạt thương hiệu gas đã công bố mức giảm trực tiếp lên tới 20.000 đồng đối với loại bình 12 kg. Các điểm bán lẻ còn triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (14/4) tăng trở lại theo đà phục hồi của bạc thế giới, khi giá quốc tế bật lên gần 76 USD/ounce.
Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Giá lúa hôm nay (14/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang; gạo nguyên liệu xuất khẩu biến động nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg…
Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Giá cao su tại các thị trường lớn hôm nay (14/4) đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng và tâm lý phòng thủ gia tăng. Trong nước, tiếp tục được doanh nghiệp giữ ổn định, mủ nước dao động quanh 420 - 463 đồng/TSC.
Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm năng lượng. Đáng chú ý, giá dầu thô lao dốc mạnh, trở thành lực kéo chính khiến cả nhóm chìm sâu trong sắc đỏ.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để "giữ nhịp" vận tải hành khách

(TBTCO) - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị miễn, giảm nhiều loại phí đường bộ và dịch vụ liên quan, đồng thời đề xuất nới một số quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động và bình ổn giá cước.
Ngày 13/4: Giá bạc trong nước và thế giới giảm

Ngày 13/4: Giá bạc trong nước và thế giới giảm

Ngày 13/4: Giá bạc trong nước và thế giới giảm

Giá bạc hôm nay (13/4), giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện đang niêm yết ở mức 2.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.875.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết trước đó.
