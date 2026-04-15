Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương ở cả 3 miền.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Ninh Bình và Lào Cai cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, heo hơi tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu duy trì mức 63.000 đồng/kg. Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La giữ mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục neo tại mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp đà tăng. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg – cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một vài địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tây Ninh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long duy trì mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước, tập trung tại miền Trung - Tây Nguyên và rải rác ở miền Bắc, miền Nam. Mặt bằng giá cao nhất vẫn duy trì tại mức 69.000 đồng/kg./.