Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm sau nhiều ngày liên tiếp đi xuống.

Trong đó, Tuyên Quang là địa phương duy nhất ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa giá thu mua xuống còn 67.000 đồng/kg.

Hiện các tỉnh, thành như Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên vẫn duy trì mức 68.000 đồng/kg. Lào Cai và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Sau nhiều đợt điều chỉnh, mặt bằng giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi nhiều địa phương duy trì mức 69.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhiều địa phương đồng loạt điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai cùng giảm một giá so với phiên trước. Sau điều chỉnh, Hà Tĩnh và Quảng Trị về mức 67.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai cũng lùi xuống 67.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, TP. Huế giảm xuống còn 66.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất trên cả nước ở thời điểm hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng tiếp tục là những địa phương có giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ ổn định ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Các địa phương có mức giá cao như Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long vẫn giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước hiện phổ biến trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Thị trường vẫn thiếu những yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để tạo đà phục hồi trong ngắn hạn./.