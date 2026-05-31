Thị trường

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

06:59 | 31/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (31/5) tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Đáng chú ý, TP. Huế đã lùi về mức 66.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất cả nước.
aa
Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm sau nhiều ngày liên tiếp đi xuống.

Trong đó, Tuyên Quang là địa phương duy nhất ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa giá thu mua xuống còn 67.000 đồng/kg.

Hiện các tỉnh, thành như Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên vẫn duy trì mức 68.000 đồng/kg. Lào Cai và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Sau nhiều đợt điều chỉnh, mặt bằng giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi nhiều địa phương duy trì mức 69.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhiều địa phương đồng loạt điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai cùng giảm một giá so với phiên trước. Sau điều chỉnh, Hà Tĩnh và Quảng Trị về mức 67.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai cũng lùi xuống 67.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, TP. Huế giảm xuống còn 66.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất trên cả nước ở thời điểm hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng tiếp tục là những địa phương có giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ ổn định ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Các địa phương có mức giá cao như Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long vẫn giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước hiện phổ biến trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Thị trường vẫn thiếu những yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để tạo đà phục hồi trong ngắn hạn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Dành cho bạn

Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án chậm triển khai

Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án chậm triển khai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng cao cấp, cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng cao cấp, cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

CEO Rạng Đông: Năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

CEO Rạng Đông: Năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Đọc thêm

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

(TBTCO) - Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) vừa đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy khẩn trương rà soát khả năng tương thích của phương tiện, đồng thời ban hành các khuyến nghị kỹ thuật nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Giá lúa tươi hôm nay (30/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18, lúa Đài Thơm 8, lúa OM 5451 đồng loạt giảm 200 đồng/kg. Trong khi giá lúa IR 50404 tăng 100 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu đi ngang ở mức cao.
Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (30/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc và Thái Lan tăng, trong khi giá tại Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn không biến động.
Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.693.142 đồng/lượng (mua vào) và 79.066.469 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,942 USD/ounce.
Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá cà phê hôm nay (29/5) giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới khi giới đầu tư đẩy mạnh thanh lý vị thế mua sau đà tăng nóng. Trong khi đó, giá tiêu chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá tiếp tục duy trì quanh vùng 137.000 - 142.000 đồng/kg.
Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (29/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi đó, thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Tây Á, khiến xuất khẩu gạo của Ấn Độ sụt giảm do chi phí vận chuyển tăng mạnh.
Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ các diễn biến liên quan đến xung đột Iran. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn được duy trì ổn định.
Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

(TBTCO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa yêu cầu Shopee rà soát và chưa triển khai chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí trong tháng 5/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 31/5: Giá cao su châu Á diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần

Ngày 31/5: Giá cao su châu Á diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác Chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các doanh nghiệp lớn của Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các doanh nghiệp lớn của Singapore

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng