Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch quanh mức 4.540 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, giá vàng thế giới (chưa bao gồm thuế, phí) tương đương khoảng 145 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Trong tuần qua, thị trường vàng trải qua nhiều biến động khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực liên tục đan xen. Nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đã nâng đỡ giá vàng, song tác động này phần nào bị triệt tiêu bởi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và những lo ngại liên quan đến áp lực lạm phát.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Đà tăng của kim loại quý được duy trì trong những phiên đầu tuần nhưng dần suy yếu từ ngày thứ Ba khi đồng USD phục hồi và giới đầu tư tập trung theo dõi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ. Áp lực điều chỉnh gia tăng vào giữa tuần sau khi các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran khiến giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài.

Trong bối cảnh đó, giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 4.500 USD/ounce trước khi tiếp tục chịu áp lực bán ra khi thị trường chờ đợi báo cáo lạm phát PCE tháng 4 và số liệu GDP quý I điều chỉnh của Mỹ.

Tuy nhiên, xu hướng đã đảo chiều vào cuối tuần. Giá vàng phục hồi từ cuối ngày thứ Năm và tiếp tục đi lên trong phiên thứ Sáu khi các thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran góp phần hạ nhiệt giá dầu, qua đó làm giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Khảo sát vàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang lạc quan hơn về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý, trong khi nhà đầu tư cá nhân lại thận trọng hơn dù giá vàng đã phục hồi vào cuối tuần.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng việc kỳ vọng vào một lệnh ngừng bắn kéo dài tại Trung Đông đã hỗ trợ cả vàng và các tài sản rủi ro. Theo ông, triển vọng duy trì ngừng bắn có thể mang lại tác động tích cực cho vàng khi giảm nguy cơ xuất hiện các đợt bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản từ các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ.

Trong khi đó, ông Naeem Aslam - Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định thị trường vàng hiện đang chịu tác động đồng thời từ hai yếu tố trái chiều là căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và áp lực lạm phát vẫn ở mức cao. Theo ông, dù một phần nhu cầu trú ẩn an toàn đã suy giảm khi triển vọng kinh tế và giá năng lượng có dấu hiệu ổn định hơn, vàng vẫn nhận được hỗ trợ từ những rủi ro địa chính trị liên quan đến Iran, an ninh năng lượng và niềm tin đối với đồng USD.

Kết quả khảo sát của Kitco cho thấy trong số 12 chuyên gia Phố Wall tham gia đánh giá, có 9 người, tương đương 75%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Hai chuyên gia (17%) cho rằng giá có thể giảm, trong khi một người (8%) dự báo thị trường đi ngang.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 30/5 giá vàng trong nước tiếp tục tăng trở lại tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên quanh ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 155,5 - 159 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên về quanh ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra đối với vàng nhẫn, giá vàng kết phiên ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.