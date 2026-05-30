Ngân hàng - Bảo hiểm

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Ánh Tuyết

11:15 | 30/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước.
Từ ngày 10/10, thị trường vàng chính thức vận hành theo cơ chế mới

Vàng trang sức, mỹ nghệ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định 24). Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 3/6/2026.

Trước đó, năm 2025, Nghị định 24 cũng đã được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ban hành ngày 26/8/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2025.

Bố cục dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung chủ yếu tại Điều 4 về nguyên tắc quản lý, Điều 14 về xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu; Điều 16 trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước; Điều 20 chế độ báo cáo. Theo đó, dự thảo đề xuất nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến điều kiện kinh doanh vàng trang sức, thanh toán giao dịch vàng và quản lý vàng nguyên liệu.

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi khoản 6 Điều 4 về nguyên tắc quản lý. Trong đó, khẳng định hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Đồng thời, hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất. Ảnh tư liệu.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4. Theo đó, hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ được đề xuất không còn là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nới điều kiện, nhưng vẫn siết trách nhiệm tuân thủ

“Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, thuế, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng, chống rửa tiền và pháp luật khác có liên quan” - dự thảo nêu rõ.

Vì vậy, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ hàng loạt quy định sau: Điều 5 điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, Điều 6 trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, Điều 7 hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ, Điều 8 điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ, Điều 9 trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Đồng thời, đề xuất bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 16 trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước và khoản 1 Điều 19 hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng.

Đối với xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu tại Điều 14, dự thảo cho phép doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm.

“Vàng nguyên liệu tạm nhập chỉ được sử dụng để thực hiện hợp đồng gia công và tái xuất sản phẩm theo quy định của pháp luật” - dự thảo nêu rõ.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước hằng năm sẽ xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo tình hình xuất khẩu của năm trước.

“Vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, gia công sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu theo hợp đồng làm căn cứ cấp phép; không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước, trừ trường hợp được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định tại Nghị định này” - dự thảo bổ sung điểm mới.

Siết quản lý dữ liệu, báo cáo và kết nối thông tin với Ngân hàng Nhà nước

Một điểm mới đáng chú ý khác là dự thảo bổ sung quy định việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán.

“Việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phương tiện, hình thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng để thanh toán giao dịch mua vàng miếng phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng” - dự thảo bổ sung điểm mới.

Để tăng cường quản lý, dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 10 Điều 14 xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Theo đó, trách nhiệm của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng là: xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu; dữ liệu giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối, cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 20 về chế độ báo cáo. Theo đó, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh vàng phải thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, mua, bán vàng miếng; tình hình xuất khẩu, nhập khẩu vàng; tình hình mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu; tình hình thực hiện hợp đồng gia công, hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ đối với trường hợp được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; tình hình bán vàng nguyên liệu nhập khẩu theo quy định.

Theo dự thảo, nghị định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đồng thời, kể từ thời điểm nghị định có hiệu lực, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước đó không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
vàng thị trường vàng vàng trang sức vàng miếng Nghị định số 24/2012/NĐ-CP Nghị định số 232/2025/NĐ-CP kinh doanh vàng Bãi bỏ điều kiện kinh doanh vàng trang sức nhập khẩu vàng nguyên liệu Vàng nguyên liệu tạm nhập xuất khẩu vàng trang sức nhập khẩu vàng

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về chương trình sử dụng vàng để giao dịch bất động sản

Vinhomes khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

Giá vàng hôm nay ngày 20/5: Vàng miếng lùi về vùng 163,5 triệu đồng/lượng

