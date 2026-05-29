Bảo hiểm Bảo hành an toàn MIC - giải pháp tối ưu dành cho chủ xe không lo gián đoạn bảo hành chính hãng

Hết hạn bảo hành chính hãng cũng là giai đoạn mà các hệ thống cơ khí và điện tử bắt đầu xuất hiện dấu hiệu “mỏi”, trong khi chi phí sửa chữa những bộ phận quan trọng như động cơ hay hộp số có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Hiểu được nỗi lo đó, Bảo hiểm Quân đội (MIC) mang đến giải pháp đột phá: Bảo hiểm Bảo hành An toàn – tấm lá chắn hoàn hảo cho “sức khỏe” xế yêu của bạn.

Điểm khác biệt lớn nhất của Bảo hành An toàn MIC chính là sự tập trung vào các hệ thống cốt lõi và đắt đỏ nhất của xe. Các chủ xe thay vì gánh chịu rủi ro khi xe gặp lỗi kỹ thuật đột ngột về điện hoặc cơ thì MIC sẽ chi trả toàn bộ chi phí phụ tùng thay thế đối với . Với hạn mức bồi thường ấn tượng lên đến 70.000.000 VNĐ/vụ và tổng mức bảo vệ 150.000.000 VNĐ/năm, chủ xe có thể hoàn toàn yên tâm trước những hóa đơn sửa chữa “khủng”.

Bên cạnh đó, những rào cản khiến chủ xe ngại đến các garage chính hãng là chi phí cao. Tuy nhiên, với Bảo hành An toàn, xe của bạn sẽ được chăm sóc tại hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền hoặc các đối tác đạt tiêu chuẩn khắt khe của MIC. Linh kiện thay thế hoàn toàn chính hãng, đảm bảo xe luôn vận hành trong trạng thái tốt nhất và giữ giá trị xe khi chủ xe có nhu cầu bán lại. Đây cũng là giải pháp cam kết uy tín chất lượng dành cho chủ xe, showroom xe đã qua sử dụng đảm bảo uy tín chất lượng xe khi trao đổi mua bán.

Chương trình được MIC thiết kế hai gói bảo hiểm linh hoạt để bạn dễ dàng lựa chọn:

Gói An Tâm: Tập trung bảo vệ “linh hồn” của xe gồm Động cơ và Hộp số.

Gói Toàn Diện: Mở rộng phạm vi bảo vệ cho các bộ phận điện và cơ khí khác, mang lại sự bảo vệ tối đa bao gồm: Bảo vệ động cơ – hộp số, vi sai cầu xe, hệ thống truyền động trục, hệ thống treo trục

Sản phẩm được nghiên cứu và thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhiều chủ xe và đáp ứng nhiều hãng xe trên thị trường. Đáng chú ý, mức phí tham gia chỉ từ khoảng 1,3 triệu đồng/năm và kết hợp với Bảo hiểm Vật chất xe MIC tạo nên 2 lớp bảo vệ an tâm tuyệt đối dành cho xế yêu.

Chương trình Bảo hiểm bảo hành an toàn MIC áp dụng cho các dòng xe không kinh doanh vận tải, có thời gian sử dụng từ 3 đến 10 năm và số km đã đi dưới 150.000 km. Quy trình bồi thường được tối giản với sự kết hợp cùng đối tác toàn cầu Allianz Partners giúp thời gian xác nhận yêu cầu bồi thường chỉ trong vòng 30 phút.

Với Bảo hiểm bảo hành an toàn MIC không chỉ dừng lại ở một sản phẩm bảo hiểm, đây là lời cam kết về sự đồng hành dài lâu, giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng tầm giá trị cho xe trong suốt vòng đời sử dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa mạng lưới xưởng dịch vụ ủy quyền uy tín và quy trình bồi thường online siêu tốc chính là câu trả lời cho mọi kỳ vọng về một dịch vụ tận tâm, minh bạch và chuyên nghiệp./.