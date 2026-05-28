Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa công bố Báo cáo Nghiên cứu dư luận xã hội và Chính sách tiếp cận cộng đồng trong bảo hiểm nhân thọ. Đây là nghiên cứu do Công ty Nghiên cứu thị trường IFM Research thực hiện với 1.265 người tham gia khảo sát, tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, ở cả khu vực thành thị và nông thôn.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh ngành bảo hiểm nhân thọ đang tiếp tục điều chỉnh danh mục sản phẩm để thích nghi với quy định mới và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân theo vòng đời.

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, việc công bố nghiên cứu không chỉ cung cấp bức tranh toàn cảnh về mức độ nhận biết và tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ trong đời sống xã hội, mà còn là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và toàn ngành bảo hiểm xây dựng các giải pháp phù hợp để phục vụ người dân tốt hơn trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu của IFM Research cho thấy, có đến 89% người được khảo sát đánh giá bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu trong cuộc sống. Tỷ lệ này đạt 91% ở nhóm đang sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, 86% ở nhóm chưa sở hữu và 91% ở nhóm từng sở hữu.

Đây là một tín hiệu sáng, khẳng định bảo hiểm nhân thọ đã và đang được nhận diện rộng rãi như một giải pháp có vai trò quan trọng trong đời sống tài chính của người dân, không chỉ trong nhóm đã tham gia, mà cả ở nhóm chưa sở hữu sản phẩm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, với những người tham gia bảo hiểm nhân thọ, những tiêu chí quan trọng nhất gồm: mức phí phù hợp, uy tín doanh nghiệp, sản phẩm đáp ứng nhu cầu, mức chi trả hợp lý, quyền lợi minh bạch và quy trình bồi thường nhanh.

Theo nghiên cứu của IFM Research, để một thương hiệu bảo hiểm được xem là đáng tin cậy, người dân ưu tiên thông tin và điều khoản rõ ràng, năng lực tài chính ổn định và tư vấn viên chuyên nghiệp, giải thích dễ hiểu.

Ở nhóm trẻ 22 - 29 tuổi, sự giới thiệu từ bạn bè, người thân đóng vai trò quan trọng hơn, phản ánh nhu cầu dựa vào nguồn tin cậy khi không có đủ thời gian tìm hiểu kiến thức.

Ngược lại, nhóm có con đặc biệt quan tâm đến sức mạnh tài chính của công ty bảo hiểm, phù hợp với nhu cầu tìm kiếm sự đảm bảo lâu dài cho gia đình.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, bảo hiểm nhân thọ đặc biệt phổ biến ở nhóm trên 30 tuổi - giai đoạn nhiều người bắt đầu có trách nhiệm tài chính lớn hơn với gia đình, con cái, cha mẹ và các mục tiêu dài hạn.

Báo cáo cũng chỉ rõ, những rào cản chính kéo dài quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân gồm: thời gian đóng phí dài, ưu tiên các kênh tiết kiệm/đầu tư khác, khó khăn tài chính hoặc chưa thấy nhu cầu cấp thiết. Riêng nhóm 22 - 29 tuổi, thiếu tư vấn phù hợp là trở ngại lớn nhất.

Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra áp lực tài chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc khó duy trì hợp đồng dài hạn. Mức phí đóng trung bình hiện nay đạt khoảng 1,8 triệu đồng/tháng (22 triệu đồng/năm), được xem là rào cản đáng kể khi thu nhập biến động hoặc khi người dân chưa thấu hiểu rõ giá trị thực nhận so với kỳ vọng.

Báo cáo do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam công bố nêu rõ, trong nhóm chưa sở hữu bảo hiểm nhân thọ, 80% cho biết có dự định mua trong 12 tháng tới. Con số này cho thấy nhu cầu tiềm năng của thị trường vẫn còn lớn, nhưng giá trị quan trọng hơn nằm ở sự thay đổi trong cách người dân tiếp cận bảo hiểm. Họ không đứng ngoài bảo hiểm nhân thọ, mà đang tìm hiểu, so sánh và cân nhắc kỹ hơn trước khi đưa ra một quyết định dài hạn.

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đánh giá, thị trường đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế. Đây là dấu hiệu của một thị trường trưởng thành hơn. Khi khách hàng đặt câu hỏi rõ hơn, doanh nghiệp bảo hiểm cũng có thêm cơ hội để tư vấn sát hơn, thiết kế giải pháp phù hợp hơn và đồng hành dài hạn hơn./.