Hơn 90 triệu cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết từ ngày 29/6/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ban hành quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VNE của VNECO. Theo đó, toàn bộ 90.432.953 cổ phiếu VNE, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 904,3 tỷ đồng, sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 29/6/2026. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VNE trên HOSE là 26/6/2026.

Nguyên nhân hủy niêm yết là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2023, 2024 và 2025. Trường hợp này thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trước đó, VNECO đã có nhiều văn bản giải trình liên quan đến việc cổ phiếu VNE thuộc diện xem xét hủy niêm yết bắt buộc. Trong văn bản gần đây, VNECO cho rằng, việc hủy niêm yết trên HOSE là thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành, đồng thời khẳng định vẫn đáp ứng điều kiện của một công ty đại chúng.

Đại diện doanh nghiệp cũng thông tin, sau khi HOSE công bố ngày giao dịch cuối cùng, Ban điều hành sẽ triển khai các thủ tục và hồ sơ cần thiết để gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cùng Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, nhằm đưa cổ phiếu VNE đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

Liên quan đến các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, VNECO cho biết đang tiếp tục xử lý các tồn tại theo lộ trình đã xây dựng. Ban điều hành đang chuẩn bị cho việc thực hiện kiểm toán chuyên đề khi điều kiện cho phép nhằm từng bước xử lý và giảm các ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính.

Đối với kế hoạch tăng vốn, VNECO đang đàm phán lại phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu với các nhà đầu tư. Doanh nghiệp khẳng định, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính khả thi của phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua trong bối cảnh thay đổi sàn giao dịch, đồng thời sẽ hoàn thiện phương án phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNE ghi nhận biến động mạnh trong thời gian gần đây. Sau 3 phiên giảm sàn từ ngày 20/5 đến 22/5, mã này tăng trần liên tiếp kể từ ngày 25/5. Tính đến đầu giờ chiều ngày 28/5, cổ phiếu VNE tiếp tục tăng lên mức 3.110 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 3,3 triệu đơn vị./.