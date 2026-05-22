DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

Ngày 22/5, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã Ck: DGC) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định.

Theo doanh nghiệp, ngày 8/5/2026, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Đến ngày 11/5/2026, hai bên đã ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

DGC cho biết hiện công tác kiểm toán đang được triển khai khẩn trương. Doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để sớm phát hành báo cáo kiểm toán, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, việc phát hành báo cáo kiểm toán dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Trong văn bản gửi HOSE, doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông và sớm đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát.

Trước đó, HOSE đã có văn bản yêu cầu DGC báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Theo quyết định của HOSE, cổ phiếu DGC bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Không chỉ bị đưa vào diện kiểm soát, cổ phiếu DGC còn bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 kể từ ngày 13/5/2026, đồng thời không còn đáp ứng điều kiện duy trì trong các bộ chỉ số VN100, VNAllshare, VNMITECH và VN50 Growth.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC đã phần nào thu hẹp đà giảm trong các phiên gần đây, tuy nhiên thị giá hiện vẫn ở vùng thấp nhất trong khoảng 3 năm qua. Kết phiên giao dịch ngày 22/5, cổ phiếu DGC dừng ở mức 48.500 đồng/cổ phiếu.