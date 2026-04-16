Sự kiện doanh nghiệp

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

Việt Dũng

[email protected]
12:10 | 16/04/2026
(TBTCO) - Việc ký kết hợp tác giữa Siba Group và Phenikaa-X mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp năng lực sản xuất với công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống tự hành, hướng tới ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất và logistics.
Ngày 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Siba Group và Phenikaa-X được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội kết hợp giữa năng lực cơ khí, sản xuất và tích hợp hệ thống của Siba Group với nền tảng công nghệ lõi về trí tuệ nhân tạo (AI), robot và các giải pháp tự hành của Phenikaa-X. Hai bên hướng tới phát triển các giải pháp công nghệ cao, ứng dụng trong trang trại chăn nuôi công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, cũng như lĩnh vực sản xuất công nghiệp và logistics.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đức - Tổng Giám đốc Siba Group cho biết, thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, hai bên hướng tới cùng nghiên cứu, phát triển, tùy biến và thương mại hóa các giải pháp công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực robot, AI và hệ thống tự hành.

Đại diện Siba Group và Phenikaa-X thực hiện ký kết hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao. Ảnh: Việt Dũng

Theo ông Đức, trọng tâm của hợp tác là xây dựng hệ sinh thái giải pháp tự động hóa cho trang trại, bao gồm: robot vệ sinh, robot sát trùng, hệ thống AI quản lý, cùng các phương tiện tự hành phục vụ vận chuyển nội bộ. Các giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo an toàn sinh học trong sản xuất.

Trong đó, Siba Group sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc đồng nghiên cứu, phát triển công nghệ, tích hợp hệ thống sản xuất, triển khai thị trường, đồng thời tham gia tối ưu hóa thiết kế và hoàn thiện sản phẩm. Về phía đối tác, sẽ cung cấp các nền tảng công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự hành, điều khiển và cảm biến, làm cơ sở để hai bên cùng phát triển các giải pháp hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi công nghiệp, sản xuất và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm khác.

Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm cụ thể, tiêu biểu như robot sát trùng, phương tiện tự hành thông minh trong trang trại - thể hiện rõ định hướng đưa công nghệ lõi vào sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự bổ trợ về năng lực giữa hai bên, hợp tác này sẽ tạo ra các giải pháp công nghệ có giá trị thực tiễn cao, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới thị trường quốc tế. Đây không chỉ là một thỏa thuận hợp tác, mà còn là bước đi cụ thể trong chiến lược đưa công nghệ cao vào sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt" - ông Nguyễn Văn Đức chia sẻ.

Đây không chỉ là sự kiện hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn là sự gặp gỡ của hai mảng năng lực công nghệ cốt lõi. Ảnh: Việt Dũng

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Lê Anh Sơn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phenikaa, Giám đốc Công ty CP Phenikaa-X cũng nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là sự kiện hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn là sự gặp gỡ của hai mảng năng lực công nghệ cốt lõi: một bên là năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi; một bên là năng lực chế tạo, sản xuất và triển khai trong môi trường thực tế.

Theo ông Sơn, sự kết hợp giữa hai bên sẽ tạo nên một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ nghiên cứu công nghệ lõi, thiết kế hệ thống, sản xuất phần cứng, đến triển khai thực tế và mở rộng quy mô thị trường. Quan trọng hơn, đây là mô hình hợp tác thể hiện một tầm nhìn lớn hơn: xây dựng năng lực làm chủ công nghệ cho Việt Nam.

"Chúng ta không chỉ sản xuất thiết bị hay phát triển phần mềm, mà đang cùng nhau tạo dựng khả năng để người Việt làm chủ công nghệ và chủ động định hình tương lai sản xuất" - ông Sơn nói./.

Việt Dũng
Từ khóa:
phát triển công nghệ hợp tác công nghệ năng lực sản xuất Robot và tự hành trí tuệ nhân tạo Logistics và sản xuất Siba group

