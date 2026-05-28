Sự kiện doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
18:35 | 28/05/2026
(TBTCO) - Giới chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển dần sang giai đoạn tăng trưởng dựa trên chất lượng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng phân hóa mạnh hơn so với các chu kỳ trước.
aa

Thị trường bước vào giai đoạn vận động mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một giai đoạn vận động mới khi các yếu tố hỗ trợ từ tăng trưởng kinh tế, đầu tư công, tín dụng và kỳ vọng nâng hạng thị trường tiếp tục tạo nền tảng cho xu hướng đi lên. Tuy nhiên, khác với những chu kỳ trước, khi dòng tiền lan tỏa trên diện rộng, bức tranh năm 2026 được giới chuyên gia đánh giá sẽ mang đậm tính phân hóa, trong đó cơ hội sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, chất lượng lợi nhuận thực chất và khả năng tận dụng tốt các động lực chính sách.

Đây cũng là quan điểm xuyên suốt được các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo “Thị trường chứng khoán 2026 - Chu kỳ tăng trưởng mới - Cơ hội từ phân hóa và chất lượng tăng trưởng”, do Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tổ chức chiều ngày 28/5.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường hiện không chỉ phản ánh kỳ vọng phục hồi kinh tế, mà đang dần chuyển sang giai đoạn chú trọng nhiều hơn đến hiệu quả tăng trưởng và khả năng tạo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc
TS. Cấn Văn Lực trong bài trình bày tại hội thảo với chủ đề “Kinh tế - Chính sách Việt Nam trong bối cảnh mới: Cơ hội, thách thức và giải pháp đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư chứng khoán”.

Ở góc nhìn vĩ mô, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ưu tiên chất lượng và tính bền vững thay vì chỉ tập trung vào tốc độ tăng GDP như trước đây. Theo ông, trong giai đoạn 2026 - 2027, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì nhiều động lực hỗ trợ quan trọng như tiêu dùng phục hồi, đầu tư tư nhân và dòng vốn FDI tiếp tục khả quan, đầu tư công được thúc đẩy mạnh cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong kịch bản cơ sở, TS. Cấn Văn Lực dự báo, GDP Việt Nam năm 2026 có thể tăng khoảng 9 - 9,2%, trong khi lạm phát được kiểm soát quanh mức 4,2 - 4,7%. Dù vậy, ông cũng lưu ý các yếu tố rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu, đặc biệt là xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại công nghệ, áp lực lạm phát toàn cầu và rủi ro an ninh năng lượng. Những biến động này được cho là sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới dòng vốn, chi phí đầu vào và tâm lý thị trường tài chính trong thời gian tới.

Dòng tiền ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành

Trong bối cảnh kinh tế duy trì triển vọng tăng trưởng tích cực nhưng môi trường bên ngoài còn nhiều biến động, diễn biến của thị trường chứng khoán cũng đang cho thấy sự thay đổi đáng kể về cấu trúc dòng tiền. Theo ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng phòng Phân tích của VFS, VN-Index đang phát đi nhiều tín hiệu của một sóng tăng mới sau giai đoạn điều chỉnh mạnh bởi tác động từ xung đột địa chính trị. Chỉ số đã tạo đáy quanh vùng 1.590 điểm trước khi phục hồi khoảng 18%, trong đó nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm bất động sản, đóng vai trò dẫn dắt chính.

Chuyên gia từ FiinRatings nhận định, nhóm vốn hóa lớn nhiều khả năng sẽ quay trở lại vai trò dẫn dắt thị trường nhờ động lực từ ngân hàng, thép và hệ sinh thái Vingroup.

Ngược lại, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ có thể đối mặt nhiều áp lực hơn trong bối cảnh chi phí vốn gia tăng, lãi suất có xu hướng tăng trở lại và sức cầu phục hồi chậm hơn kỳ vọng.

Đại diện VFS cho rằng, xu hướng tăng hiện nay đang được hỗ trợ bởi nhiều động lực cùng lúc, bao gồm mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công với quy mô khoảng 1 triệu tỷ đồng, các chương trình cải cách thể chế và kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 9/2026 theo đánh giá của FTSE Russell. Đây được xem là những yếu tố có thể tạo thêm dư địa thu hút dòng vốn trong và ngoài nước đối với thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, ông Hoàng cũng nhấn mạnh, thị trường hiện không còn bước vào giai đoạn “tiền rẻ” đại trà như các chu kỳ trước. Dư địa nới lỏng tiền tệ đang thu hẹp khi tăng trưởng tín dụng ở mức cao, mặt bằng lãi suất có xu hướng nhích lên trong bối cảnh dư nợ tín dụng đã vượt huy động. Điều này đồng nghĩa dòng tiền sẽ có xu hướng chọn lọc hơn, tập trung vào những doanh nghiệp có năng lực tăng trưởng thực chất thay vì lan tỏa đồng đều trên diện rộng.

Quan điểm này cũng được bà Đỗ Hồng Vân - Trưởng phòng Phân tích Dữ liệu, Khối Dịch vụ Thông tin Tài chính, FiinGroup chia sẻ. Theo bà Vân, thị trường đang chuyển dần từ giai đoạn được dẫn dắt bởi kỳ vọng sang giai đoạn tăng trưởng dựa trên kết quả kinh doanh và chất lượng lợi nhuận. Bức tranh lợi nhuận quý I/2026 dù ghi nhận mức tăng tích cực, nhưng vẫn cho thấy tính tập trung khá cao ở một số doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, nếu loại bỏ ảnh hưởng từ các doanh nghiệp như VHM, BSR, HPG hay VPL, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chỉ còn khoảng 15,4%, thấp hơn đáng kể so với mức công bố 38,4%. Chuyên gia của FiinGroup nhấn mạnh, điều này phản ánh dòng tiền hiện chủ yếu tập trung vào một số nhóm ngành và doanh nghiệp đầu ngành, thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường như nhiều giai đoạn trước đây.

Dữ liệu của FiinGroup cho thấy, các lĩnh vực đang ghi nhận cải thiện mạnh về biên lợi nhuận gồm bất động sản dân cư, dầu khí, khai khoáng, thép, xây dựng và logistics. Trong khi đó, một số nhóm ngành như hóa chất, công nghệ thông tin hay phân phối xăng dầu vẫn chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng cao, khiến hiệu quả kinh doanh bị ảnh hưởng.

Nhìn tổng thể, giới chuyên gia duy trì đánh giá tích cực đối với triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở mức tăng chung của chỉ số, mà ở sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các nhóm ngành, doanh nghiệp và quy mô vốn hóa. Trong bối cảnh đó, khả năng chọn lọc doanh nghiệp được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng hơn so với việc đầu tư theo xu hướng thị trường chung.

Theo các chuyên gia, dòng tiền trong giai đoạn tới sẽ ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng bền vững, lợi nhuận thực chất và khả năng hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, tăng trưởng tín dụng, cải cách thể chế cũng như tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này đồng thời phản ánh sự dịch chuyển của thị trường từ giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều vào thanh khoản sang giai đoạn chú trọng hơn đến chất lượng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thu Hương
Từ khóa:
thị trường thị trường chứng khoán cổ phiếu vốn hóa lớn ngân hàng bất động sản thép lợi nhuận doanh nghiệp kinh tế việt nam đầu tư tư nhân tăng trưởng tín dụng chứng khoán nhất việt

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Khu vực Nam Mỹ rộng cửa cho hàng Việt

Khu vực Nam Mỹ rộng cửa cho hàng Việt

Dành cho bạn

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Đọc thêm

Hơn 90 triệu cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết từ ngày 29/6/2026

Hơn 90 triệu cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết từ ngày 29/6/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu VNE của Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE từ ngày 29/6/2026 sau khi báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp liên tiếp nhận ý kiến ngoại trừ trong giai đoạn 2023 - 2025.
Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 22/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00639 cho ông N.V.T - khách hàng đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, với giá trị trúng thưởng 15.180.541.000 đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, ông N.V.T đã trao tặng 200 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico tổ chức phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ tinh quặng sắt

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico tổ chức phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ tinh quặng sắt

(TBTCO) - Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (KS3) tổ chức Phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ tinh quặng sắt (TQ Fe) được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai.
Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Vietjet công bố mở bán vé đường bay Hà Nội – Praha (Cộng hòa Séc) với giá hạng Eco chỉ từ 5.940.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí), đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu (EU), mở ra hành trình kết nối thuận tiện cho mọi hành khách đến với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua 186 đường bay.
Tập đoàn Hoa Sen nói gì sau vụ cháy tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ?

Tập đoàn Hoa Sen nói gì sau vụ cháy tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ?

(TBTCO) - Theo thông tin từ Tập đoàn Hoa Sen, vụ cháy xảy ra tại khu vực tháp của dây chuyền tái sinh axit tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ đã được dập tắt trong tối 25/5, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.
Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

(TBTCO) - Công thức dinh dưỡng FDI hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch của Nutifood, đã vượt qua những “cửa ải kiểm định giá trị trí tuệ” nghiêm ngặt của USPTO Hoa Kỳ để chinh phục bằng sáng chế độc quyền.
DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

(TBTCO) - DGC cho biết đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và dự kiến công bố trong quý II/2026, sau khi cổ phiếu bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố thông tin.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại