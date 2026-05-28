Thuế - Hải quan

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
19:11 | 28/05/2026
(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công tác kiểm tra thuế cần được ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và bổ sung kỹ thuật điều tra để chống thất thu thuế.
aa

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngày 28/5, Cục Thuế tổ chức Hội thảo trao đổi, tổng hợp kiến nghị, kinh nghiệm một số nội dung đổi mới để phục vụ cải tiến phương pháp, quy trình kiểm tra thuế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Luật được ban hành đã tạo hành lang pháp lý mới với nhiều thay đổi mang tính bản lề trong công tác quản lý thuế nói chung và công tác kiểm tra thuế nói riêng.

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế
Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định mới này, đặc biệt là tinh thần của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, Cục Thuế đang đứng trước một nhiệm vụ cấp thiết, đó là tái thiết kế quy trình kiểm tra thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023 về quy trình kiểm tra thuế (Quy trình 970) đã hoàn thành “sứ mệnh”, giờ là lúc ngành Thuế cần một “bản nâng cấp” toàn diện, thực tiễn và hiện đại hơn.

Việc thay thế Quy trình 970 không chỉ là việc thay tên một văn bản, mà là một cuộc “cách mạng” về phương pháp làm việc. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, ngành Thuế không thể dùng công cụ của ngày hôm qua để quản lý nền kinh tế của ngày mai. Theo đó, việc tổ chức hội thảo không chỉ đơn thuần để góp ý văn bản pháp lý, mà cần tập trung vào 3 mục tiêu cốt lõi, mũi nhọn đổi mới.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu, cần đưa AI vào thực chiến, tăng cường ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và công nghệ số để nhận diện rủi ro, thay thế dần phương thức kiểm tra thủ công, đáp ứng yêu cầu quản lý trong nền kinh tế số. Đồng thời, vận dụng tư duy ngược và tư duy logic, rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm tra thuế trên cơ sở tư duy quản trị rủi ro, bám sát thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và yêu cầu tuân thủ pháp luật, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước.

Cùng với đó, chuyển hóa tri thức quốc tế, phát huy kết quả các chương trình đào tạo quốc tế, bổ sung các kỹ thuật điều tra, phân tích hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính răn đe trong công tác kiểm tra thuế.

Thông tin tại hội thảo, ông Nguyễn Tiến Trung - Trưởng ban Kiểm tra (Cục Thuế) cho biết, việc sửa đổi, hoàn thiện quy trình kiểm tra thuế lần này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế số và sự thay đổi nhanh chóng của các mô hình sản xuất, kinh doanh.

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế
Ông Nguyễn Tiến Trung - Trưởng ban Kiểm tra (Cục Thuế) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Theo ông Nguyễn Tiến Trung, quy trình mới không chỉ kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy trình hiện hành, mà còn tập trung cập nhật các phương thức quản lý hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong phân tích rủi ro, lựa chọn đối tượng kiểm tra và hỗ trợ xử lý dữ liệu.

“Quy trình cũng hướng tới chuẩn hóa các bước nghiệp vụ, nâng cao chất lượng kiểm tra, giảm thủ tục hành chính, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong toàn ngành. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung đóng góp ý kiến thẳng thắn, cụ thể để tiếp tục hoàn thiện quy trình theo hướng thực chất, khả thi và phù hợp với yêu cầu quản lý hiện đại” - ông Nguyễn Tiến Trung đề nghị.

Tại phần thảo luận, đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế tỉnh, thành phố đã tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác phân tích rủi ro, kiểm tra điện tử, ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu, cũng như những khó khăn phát sinh trong thực tiễn triển khai tại địa phương. Nhiều ý kiến đề xuất thực hiện giao dịch điện tử và kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế để giảm thiểu phiền hà cho người nộp thuế, nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể thực tiễn triển khai tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm tra, quản lý hộ kinh doanh và áp dụng công nghệ số để cùng thảo luận, hoàn thiện sản phẩm quy trình cuối cùng theo hướng đáp ứng yêu cầu quản lý mới, hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
ứng dụng trí tuệ nhân tạo kiểm tra thuế chống thất thu thuế quản lý nền kinh tế hội nhập quốc tế chuyển đổi số

Bài liên quan

Chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, mà là động lực phát triển

Chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, mà là động lực phát triển

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Dành cho bạn

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Đọc thêm

Doanh nghiệp siêu nhỏ được sử dụng người thân làm kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ được sử dụng người thân làm kế toán

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2026/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán và áp dụng hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính đơn giản kể từ ngày 1/7/2026.
Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính thuế liên quan đến hộ kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính thuế liên quan đến hộ kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

(TBTCO) - Trước thời điểm chính thức triển khai thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026, Cục Hải quan đã huy động lực lượng từ nhiều đơn vị nghiệp vụ tham gia tổ hỗ trợ thường trực 24/7 nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt ngay từ giai đoạn đầu vận hành.
Infographics: Các bước kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

Infographics: Các bước kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có hướng dẫn chi tiết cá nhân kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản.
Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

(TBTCO) - Quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vài năm trước chỉ khoảng 10 tỷ USD, đến năm 2025 đã tăng lên khoảng 31 tỷ USD và được dự báo có thể đạt 50 - 70 tỷ USD vào năm 2030. Đằng sau đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy là sự thay đổi sâu sắc trong cách vận hành thị trường số, đặc biệt liên quan đến quản lý dữ liệu, hóa đơn điện tử và kiểm soát dòng tiền.
Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Chiều 27/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Phiên họp ghi nhận nhiều góp ý liên quan đến cơ chế phối hợp liên ngành, quản lý dữ liệu và hoàn thiện quy định đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.
Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

(TBTCO) - Trong hai ngày 26 - 27/5/2026, Cục Hải quan tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức hải quan tại các khu vực có cửa khẩu biên giới đường bộ nhằm triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hướng tới mô hình quản lý tập trung trên nền tảng dữ liệu số.
“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

(TBTCO) - Sau gần 5 tháng thực hiện, lộ trình chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang tự kê khai thuế vẫn còn vấp phải những phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định mới đang “làm khó” hộ kinh doanh, thậm chí là nguyên nhân khiến hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa. Liệu thuế kê khai có thực sự là “chiếc vòng kim cô” siết chặt hộ kinh doanh, hay đó chỉ là cái cớ cho sự chậm trễ thay đổi của một bộ phận tư duy cũ?
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại