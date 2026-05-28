Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính thuế liên quan đến hộ kinh doanh

Cụ thể, tại Quyết định số 1272/QĐ-BTC, có 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế; khai thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác; hoàn nộp thừa các loại thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có bất động sản cho thuê.

Cũng tại Quyết định số 1272/QĐ-BTC, Bộ Tài chính bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 04 mục 1; số thứ tự 01, 02, 03 và 06 tại mục 2 phần I Phụ lục kèm theo Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 6/4/2026 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính nhằm đồng bộ với các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 26/5/2026./.