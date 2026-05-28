Thuế - Hải quan

Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính thuế liên quan đến hộ kinh doanh

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
16:09 | 28/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
aa

Cụ thể, tại Quyết định số 1272/QĐ-BTC, có 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính thuế liên quan đến hộ kinh doanh
Công chức thuế hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện thủ tục hành chính thuế. Ảnh: Đức Thanh

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế; khai thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác; hoàn nộp thừa các loại thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có bất động sản cho thuê.

Cũng tại Quyết định số 1272/QĐ-BTC, Bộ Tài chính bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 04 mục 1; số thứ tự 01, 02, 03 và 06 tại mục 2 phần I Phụ lục kèm theo Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 6/4/2026 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính nhằm đồng bộ với các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 26/5/2026./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
thủ tục hành chính Khai thuế cá nhân quản lý thuế hộ kinh doanh Bổ sung thủ tục nộp thuế thay đại lý bảo hiểm

Bài liên quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Dành cho bạn

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn

Chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, mà là động lực phát triển

Chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, mà là động lực phát triển

“Cuộc đua” sức khỏe thương hiệu ngành tài chính tiêu dùng trong thế bám đuổi

“Cuộc đua” sức khỏe thương hiệu ngành tài chính tiêu dùng trong thế bám đuổi

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/6

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/6

Hội đồng nhân dân các địa phương tìm lời giải cho bài toán quản trị hiện đại

Hội đồng nhân dân các địa phương tìm lời giải cho bài toán quản trị hiện đại

Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Đọc thêm

Infographics: Các bước kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

Infographics: Các bước kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có hướng dẫn chi tiết cá nhân kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản.
Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

(TBTCO) - Quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vài năm trước chỉ khoảng 10 tỷ USD, đến năm 2025 đã tăng lên khoảng 31 tỷ USD và được dự báo có thể đạt 50 - 70 tỷ USD vào năm 2030. Đằng sau đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy là sự thay đổi sâu sắc trong cách vận hành thị trường số, đặc biệt liên quan đến quản lý dữ liệu, hóa đơn điện tử và kiểm soát dòng tiền.
Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Chiều 27/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Phiên họp ghi nhận nhiều góp ý liên quan đến cơ chế phối hợp liên ngành, quản lý dữ liệu và hoàn thiện quy định đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.
Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

(TBTCO) - Trong hai ngày 26 - 27/5/2026, Cục Hải quan tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức hải quan tại các khu vực có cửa khẩu biên giới đường bộ nhằm triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hướng tới mô hình quản lý tập trung trên nền tảng dữ liệu số.
“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

(TBTCO) - Sau gần 5 tháng thực hiện, lộ trình chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang tự kê khai thuế vẫn còn vấp phải những phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định mới đang “làm khó” hộ kinh doanh, thậm chí là nguyên nhân khiến hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa. Liệu thuế kê khai có thực sự là “chiếc vòng kim cô” siết chặt hộ kinh doanh, hay đó chỉ là cái cớ cho sự chậm trễ thay đổi của một bộ phận tư duy cũ?
Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.
Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tạm dừng thông quan đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào hàng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, kho ngoại quan và các nhóm hàng rủi ro cao.
Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm nhiên liệu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, chủ yếu do giá năng lượng trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng, cả nước đã chi hơn 10,35 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Khu vực Nam Mỹ rộng cửa cho hàng Việt

Khu vực Nam Mỹ rộng cửa cho hàng Việt

Doanh nghiệp siêu nhỏ được sử dụng người thân làm kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ được sử dụng người thân làm kế toán

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế

Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính thuế liên quan đến hộ kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính thuế liên quan đến hộ kinh doanh

Thị trường bảo hiểm nhân thọ "sáng dần", song nhiều doanh nghiệp lợi nhuận vẫn "rùa bò"

Thị trường bảo hiểm nhân thọ "sáng dần", song nhiều doanh nghiệp lợi nhuận vẫn "rùa bò"

Việt Nam và Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng

Việt Nam và Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng

Hơn 90 triệu cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết từ ngày 29/6/2026

Hơn 90 triệu cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết từ ngày 29/6/2026

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại