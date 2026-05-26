Đầu tư

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Hà Phương

15:30 | 26/05/2026
Trong lĩnh vực đầu tư, 6 thủ tục hành chính được ban hành mới; 23 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ kể từ ngày 15/5/2026, theo Quyết định số 1165/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Tại Quyết định số 1165/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam theo quy định tại Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Thông tư số 55/2026/TT-BTC ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và xúc tiến đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, qua đó góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn. Ảnh: Đức Thanh.

Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 29 thủ tục hành chính

Bộ Tài chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 29 TTHC, gồm 6 thủ tục ban hành mới và 23 thủ tục sửa đổi, bổ sung.

Trong số 6 TTHC ban hành mới, có 1 TTHC cấp trung ương là thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

5 TTHC cấp tỉnh được ban hành mới gồm: điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Ban quản lý (BQL) khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của BQL khu kinh tế; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (hợp đồng hợp tác kinh doanh); áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 23 TTHC (gồm 3 TTHC cấp trung ương và 20 TTHC cấp tỉnh), bao gồm các thủ tục như: chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh…

Bãi bỏ 10 thủ tục hành chính

Đặc biệt, Bộ Tài chính bãi bỏ 10 TTHC trên cơ sở hợp nhất một số TTHC tại địa phương hoặc không còn được quy định.

Cụ thể, bãi bỏ các thủ tục: điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (BQL thực hiện); điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp GCNĐKĐT và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (BQL thực hiện); cấp lại hoặc hiệu đính GCNĐKĐT; đổi GCNĐKĐT.

Cùng với đó, các thủ tục: thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài (BQL thực hiện); ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc BQL; chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; thành lập/chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC cũng được bãi bỏ.

Xem chi tiết tại Phụ lục IPhụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-BTC./.

Hà Phương
Từ khóa:
thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bộ tài chính Quyết định số 1165/QĐ-BTC

