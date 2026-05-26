Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

Lạc Nguyên

[email protected]
10:57 | 26/05/2026
(TBTCO) - Không chỉ dừng ở thu hút đầu tư, TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Khu công nghệ cao theo hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao gắn với nghiên cứu, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo.
Trong chiến lược phát triển công nghệ cao đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh xác định vi mạch bán dẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên để tạo động lực tăng trưởng mới. Thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ nghiên cứu, thiết kế, đào tạo nhân lực đến kết nối doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ tại Khu công nghệ cao. Ảnh: Lê Toàn.

Nhiều năm qua, Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) không chỉ là nơi tập trung các tập đoàn công nghệ lớn, mà còn được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo của khu vực phía Nam. Phát triển theo mô hình “đô thị khoa học”, nơi đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và đặc biệt là ngành vi mạch bán dẫn.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang có nhiều thay đổi, ngành bán dẫn được xem là lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa nhiều quốc gia. Các chuyên gia cho rằng, đây cũng là cơ hội để những địa phương có nền tảng công nghệ, nguồn nhân lực và định hướng phát triển bài bản như TP. Hồ Chí Minh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Để hiện thực hóa định hướng này, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP. Hồ Chí Minh tại Khu công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030” trong năm 2026.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành vi mạch bán dẫn; đồng thời đẩy nhanh các nhiệm vụ khoa học - công nghệ có khả năng ứng dụng thực tế, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và thị trường. TP. Hồ Chí Minh cũng hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ từ khâu thiết kế đến chế tạo cảm biến môi trường bằng hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), từng bước hình thành Trung tâm Nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE).

Một trong những nội dung trọng tâm là tăng cường hợp tác giữa Khu công nghệ cao với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia trong và ngoài nước để triển khai các chương trình đào tạo về thiết kế vi mạch, chế tạo, kiểm thử bán dẫn và công nghệ MEMS.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao sẽ phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu cơ chế ưu đãi đầu tư; đồng thời tuyên truyền các chính sách hỗ trợ ngành bán dẫn và phổ biến Nghị định số 182/2024/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ hỗ trợ đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp.

Về nghiên cứu công nghệ, TP. Hồ Chí Minh triển khai 3 nhiệm vụ khoa học - công nghệ gồm: nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm linh kiện điện tử công suất MOSFET/Transistor công suất; nghiên cứu chế tạo cảm biến đo Strain Gauges; xây dựng khung hệ thống phần cứng IoT có khả năng dùng chung và tùy biến cao phục vụ nhu cầu quan trắc, giám sát, điều khiển tại Khu công nghệ cao và tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; nâng cấp Trung tâm Đào tạo Khu công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế và triển khai dự án xây dựng khối hỗ trợ ươm tạo của Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao.

Theo định hướng của Thành phố, việc kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bán dẫn trong thời gian tới./.

(TBTCO) - Trong bối cảnh đầu tư công được xem là động lực tăng trưởng quan trọng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án và đẩy nhanh giải ngân vốn năm 2026. Với tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước, Bộ đang tăng tốc triển khai nhiều công trình trọng điểm về nông nghiệp, môi trường và phòng chống thiên tai.
(TBTCO) - Các dự án đầu tư từ Thái Lan vào Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng nhờ môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ngày càng cải thiện, được thúc đẩy bởi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.
(TBTCO) - Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, theo TS. Đặng Thảo Quyên - Phó chủ nhiệm nhóm Bộ môn Quản trị, kiêm Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học RMIT Việt Nam, cạnh tranh thu hút vốn ngoại sẽ ngày càng khốc liệt. Việt Nam cần cải thiện mạnh hơn về chất lượng môi trường đầu tư và năng lực hấp thụ dòng vốn chất lượng cao.
350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, chặn đứng lãng phí vừa được Đà Nẵng công bố công khai.
(TBTCO) - Tại Hội nghị “Cơ hội đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới: Bức tranh toàn cảnh và khuyến nghị pháp lý” diễn ra ngày 22/5, nhiều chuyên gia nhận định TP. Hồ Chí Minh đang bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ lực đẩy từ cải cách thể chế, cơ chế đặc thù và định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Trong bối cảnh đó, thành phố tiếp tục được kỳ vọng là điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
Huế đang tham vấn ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời tìm nguồn lực đầu tư nhằm phát triển hệ đầm phá nước lợ 22.000 ha, được ghi nhận có diện tích lớn nhất Đông Nam Á: Tam Giang - Cầu Hai.
(TBTCO) - Biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sau quyết định rời OPEC của UAE đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS. TS. Đinh Công Hoàng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây cũng là "thời điểm vàng" để Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung trong dài hạn.
(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt của cả nước khi đồng thời đạt kết quả cao ở các chỉ số cải cách hành chính, hài lòng người dân, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025.
