TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

Trong chiến lược phát triển công nghệ cao đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh xác định vi mạch bán dẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên để tạo động lực tăng trưởng mới. Thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ nghiên cứu, thiết kế, đào tạo nhân lực đến kết nối doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ tại Khu công nghệ cao. Ảnh: Lê Toàn.

Nhiều năm qua, Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) không chỉ là nơi tập trung các tập đoàn công nghệ lớn, mà còn được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo của khu vực phía Nam. Phát triển theo mô hình “đô thị khoa học”, nơi đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và đặc biệt là ngành vi mạch bán dẫn.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang có nhiều thay đổi, ngành bán dẫn được xem là lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa nhiều quốc gia. Các chuyên gia cho rằng, đây cũng là cơ hội để những địa phương có nền tảng công nghệ, nguồn nhân lực và định hướng phát triển bài bản như TP. Hồ Chí Minh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Để hiện thực hóa định hướng này, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP. Hồ Chí Minh tại Khu công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030” trong năm 2026.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành vi mạch bán dẫn; đồng thời đẩy nhanh các nhiệm vụ khoa học - công nghệ có khả năng ứng dụng thực tế, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và thị trường. TP. Hồ Chí Minh cũng hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ từ khâu thiết kế đến chế tạo cảm biến môi trường bằng hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), từng bước hình thành Trung tâm Nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE).

Một trong những nội dung trọng tâm là tăng cường hợp tác giữa Khu công nghệ cao với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia trong và ngoài nước để triển khai các chương trình đào tạo về thiết kế vi mạch, chế tạo, kiểm thử bán dẫn và công nghệ MEMS.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao sẽ phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu cơ chế ưu đãi đầu tư; đồng thời tuyên truyền các chính sách hỗ trợ ngành bán dẫn và phổ biến Nghị định số 182/2024/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ hỗ trợ đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp.

Về nghiên cứu công nghệ, TP. Hồ Chí Minh triển khai 3 nhiệm vụ khoa học - công nghệ gồm: nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm linh kiện điện tử công suất MOSFET/Transistor công suất; nghiên cứu chế tạo cảm biến đo Strain Gauges; xây dựng khung hệ thống phần cứng IoT có khả năng dùng chung và tùy biến cao phục vụ nhu cầu quan trắc, giám sát, điều khiển tại Khu công nghệ cao và tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; nâng cấp Trung tâm Đào tạo Khu công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế và triển khai dự án xây dựng khối hỗ trợ ươm tạo của Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao.

Theo định hướng của Thành phố, việc kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bán dẫn trong thời gian tới./.