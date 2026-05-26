TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

Sau hơn 3 tháng thực hiện Kế hoạch 53/KH-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý trật tự công cộng, trật tự đô thị, nhiều giải pháp tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, ứng dụng công nghệ và xử lý vi phạm đã được triển khai trên địa bàn thành phố, góp phần từng bước lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè tại nhiều khu vực. Song song đó, thành phố đẩy mạnh các giải pháp giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026 - 2030. Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành 39/45 dự án giao thông chuyển tiếp giai đoạn 2021 - 2025 và khởi công thêm 53 dự án trong giai đoạn 2026 - 2027, trong đó có 7 cầu vượt thép cấp bách dự kiến triển khai ngay trong năm 2026.

Bên cạnh đó, thành phố đầu tư hàng loạt công trình hỗ trợ vận tải công cộng và giảm áp lực cho giao thông đường bộ, như 15 dự án đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, các nhánh cầu dẫn, cầu vượt đi bộ, 5 bãi đỗ xe cao tầng và 6 dự án hạ tầng bến bãi phục vụ vận tải hành khách công cộng.

Ở lĩnh vực giao thông công cộng, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng và nâng cấp 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy, đồng thời hoàn thiện hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải công cộng. Thành phố cũng nghiên cứu chính sách miễn, giảm vé xe buýt cho một số nhóm đối tượng nhằm khuyến khích người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân.

Đáng chú ý, thay vì chỉ tập trung đầu tư công trình, TP. Hồ Chí Minh đang chuyển dần sang mô hình quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và công nghệ. Thành phố dự kiến mở rộng mô hình kỹ thuật số song sinh (Digital Twins) tại khu vực trung tâm, sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến thuộc Vành đai 2. Công nghệ này cho phép mô phỏng, dự báo và điều phối giao thông theo thời gian thực, góp phần tối ưu vận hành hạ tầng hiện hữu.

Cùng với giao thông, bài toán khai thác kinh tế không gian đô thị cũng được đặt ra rõ hơn. Thành phố đã rà soát 11 vị trí nghiên cứu bãi đỗ xe thông minh và triển khai thu phí đỗ xe tự động trên 23 tuyến đường. Việc số hóa quản lý lòng đường, vỉa hè được xem là hướng đi mới nhằm tăng minh bạch, giảm lấn chiếm tự phát và tạo nguồn thu hợp pháp cho ngân sách.

Một ví dụ là mô hình số hóa cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè tại phường An Đông. Sau thời gian ngắn triển khai, địa phương ghi nhận 58 hồ sơ đăng ký với tổng số phí thu hơn 911 triệu đồng. Mô hình này giúp rút ngắn thủ tục hành chính, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý đô thị hiệu quả hơn.

Ngoài đầu tư hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị nhằm lập lại không gian giao thông. Lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng. Hơn 2.200 bảng hiệu, mái che lấn chiếm vỉa hè bị tháo dỡ.

Theo định hướng của thành phố, việc quản lý đô thị thời gian tới sẽ không dừng ở xử lý vi phạm, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái đô thị thông minh, kết hợp đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và tổ chức lại không gian kinh doanh đô thị theo hướng bền vững hơn./.