Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
10:59 | 26/05/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông và ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị với mục tiêu giảm từ 5 - 10% số vụ ùn tắc giao thông giai đoạn 2026 - 2030. Nhiều dự án giao thông lớn cùng các mô hình quản trị số như Digital Twins, bãi đỗ xe thông minh hay số hóa quản lý vỉa hè sẽ được triển khai đồng loạt trong thời gian tới.
aa

Sau hơn 3 tháng thực hiện Kế hoạch 53/KH-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý trật tự công cộng, trật tự đô thị, nhiều giải pháp tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, ứng dụng công nghệ và xử lý vi phạm đã được triển khai trên địa bàn thành phố, góp phần từng bước lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè tại nhiều khu vực.

Song song đó, thành phố đẩy mạnh các giải pháp giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026 - 2030. Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành 39/45 dự án giao thông chuyển tiếp giai đoạn 2021 - 2025 và khởi công thêm 53 dự án trong giai đoạn 2026 - 2027, trong đó có 7 cầu vượt thép cấp bách dự kiến triển khai ngay trong năm 2026.

Bên cạnh đó, thành phố đầu tư hàng loạt công trình hỗ trợ vận tải công cộng và giảm áp lực cho giao thông đường bộ, như 15 dự án đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, các nhánh cầu dẫn, cầu vượt đi bộ, 5 bãi đỗ xe cao tầng và 6 dự án hạ tầng bến bãi phục vụ vận tải hành khách công cộng.

Ở lĩnh vực giao thông công cộng, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng và nâng cấp 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy, đồng thời hoàn thiện hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải công cộng. Thành phố cũng nghiên cứu chính sách miễn, giảm vé xe buýt cho một số nhóm đối tượng nhằm khuyến khích người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân.

Đáng chú ý, thay vì chỉ tập trung đầu tư công trình, TP. Hồ Chí Minh đang chuyển dần sang mô hình quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và công nghệ. Thành phố dự kiến mở rộng mô hình kỹ thuật số song sinh (Digital Twins) tại khu vực trung tâm, sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến thuộc Vành đai 2. Công nghệ này cho phép mô phỏng, dự báo và điều phối giao thông theo thời gian thực, góp phần tối ưu vận hành hạ tầng hiện hữu.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị
TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông và ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Ảnh minh hoạ.

Cùng với giao thông, bài toán khai thác kinh tế không gian đô thị cũng được đặt ra rõ hơn. Thành phố đã rà soát 11 vị trí nghiên cứu bãi đỗ xe thông minh và triển khai thu phí đỗ xe tự động trên 23 tuyến đường. Việc số hóa quản lý lòng đường, vỉa hè được xem là hướng đi mới nhằm tăng minh bạch, giảm lấn chiếm tự phát và tạo nguồn thu hợp pháp cho ngân sách.

Một ví dụ là mô hình số hóa cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè tại phường An Đông. Sau thời gian ngắn triển khai, địa phương ghi nhận 58 hồ sơ đăng ký với tổng số phí thu hơn 911 triệu đồng. Mô hình này giúp rút ngắn thủ tục hành chính, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý đô thị hiệu quả hơn.

Ngoài đầu tư hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị nhằm lập lại không gian giao thông. Lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng. Hơn 2.200 bảng hiệu, mái che lấn chiếm vỉa hè bị tháo dỡ.

Theo định hướng của thành phố, việc quản lý đô thị thời gian tới sẽ không dừng ở xử lý vi phạm, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái đô thị thông minh, kết hợp đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và tổ chức lại không gian kinh doanh đô thị theo hướng bền vững hơn./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
TP. Hồ Chí Minh hạ tầng giao thông chuyển đổi số đô thị quản lý trật tự đô thị đầu tư công giao thông

Bài liên quan

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

Dành cho bạn

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

Cải cách triệt để, mở đường cho kinh tế tăng tốc

Cải cách triệt để, mở đường cho kinh tế tăng tốc

Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

Đọc thêm

Tháo điểm nghẽn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Tháo điểm nghẽn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

(TBTCO) - Trong bối cảnh đầu tư công được xem là động lực tăng trưởng quan trọng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án và đẩy nhanh giải ngân vốn năm 2026. Với tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước, Bộ đang tăng tốc triển khai nhiều công trình trọng điểm về nông nghiệp, môi trường và phòng chống thiên tai.
Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

(TBTCO) - Các dự án đầu tư từ Thái Lan vào Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng nhờ môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ngày càng cải thiện, được thúc đẩy bởi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.
FDI tăng trưởng tích cực, nhưng cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt

FDI tăng trưởng tích cực, nhưng cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt

(TBTCO) - Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, theo TS. Đặng Thảo Quyên - Phó chủ nhiệm nhóm Bộ môn Quản trị, kiêm Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học RMIT Việt Nam, cạnh tranh thu hút vốn ngoại sẽ ngày càng khốc liệt. Việt Nam cần cải thiện mạnh hơn về chất lượng môi trường đầu tư và năng lực hấp thụ dòng vốn chất lượng cao.
Đà Nẵng công bố 350 dự án gỡ vướng theo cơ chế đặc thù

Đà Nẵng công bố 350 dự án gỡ vướng theo cơ chế đặc thù

350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, chặn đứng lãng phí vừa được Đà Nẵng công bố công khai.
Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Huế đang tham vấn ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời tìm nguồn lực đầu tư nhằm phát triển hệ đầm phá nước lợ 22.000 ha, được ghi nhận có diện tích lớn nhất Đông Nam Á: Tam Giang - Cầu Hai.
UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

(TBTCO) - Biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sau quyết định rời OPEC của UAE đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS. TS. Đinh Công Hoàng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây cũng là "thời điểm vàng" để Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung trong dài hạn.
Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt của cả nước khi đồng thời đạt kết quả cao ở các chỉ số cải cách hành chính, hài lòng người dân, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025.
Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

(TBTCO) - Nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển các kênh huy động vốn mới. Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và thúc đẩy vai trò của thị trường vốn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Sun Life Việt Nam ra mắt Bảo hiểm hưu trí Sun Life, giúp doanh nghiệp kiến tạo phúc lợi dài hạn trong cuộc đua giữ chân nhân tài

Sun Life Việt Nam ra mắt Bảo hiểm hưu trí Sun Life, giúp doanh nghiệp kiến tạo phúc lợi dài hạn trong cuộc đua giữ chân nhân tài

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần