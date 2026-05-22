TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

Dự án CT Plaza Nguyên Hồng của CT Group có tên trong danh sách gỡ vướng. Ảnh tư liệu

Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 13225/STC-KTĐN gửi đến các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và cộng đồng doanh nghiệp, chủ đầu tư trên địa bàn về việc cung cấp thông tin khó khăn, vướng mắc của các dự án.

Động thái này nhằm thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố trong việc quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành để đưa vào khai thác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chống lãng phí.

Trước đó, thành phố đã tập trung tháo gỡ vướng mắc cơ bản cho 838 công trình, dự án theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025. Để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ dự án nào chưa được tổng hợp, Sở Tài chính đề nghị các tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê các công trình, dự án (bao gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân, PPP) đang gặp khó khăn phát sinh nhưng chưa nằm trong danh sách 838 dự án trước đây.

Đáng chú ý, văn bản lần này cho thấy, toàn bộ thông tin kiến nghị phải được đăng nhập và kê khai trực tuyến thông qua “Hệ thống dữ liệu các công trình, dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” (Hệ thống 45) tại địa chỉ: https://ht45.tphcm.gov.vn

Thời hạn tiếp nhận kể từ khi phát hành văn bản này đến trước 15 giờ 00 phút ngày 24/5/2026. Quá thời hạn nêu trên, Sở Tài chính ngưng tiếp nhận thông tin về khó khăn, vướng mắc.

Số liệu xuất từ hệ thống trực tuyến này sẽ là cơ sở dữ liệu chính thức duy nhất để tổng hợp, báo cáo lên UBND thành phố. Do đó, Sở Tài chính nhấn mạnh, các tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin; nội dung sau khi đã ấn gửi trên hệ thống sẽ không được chỉnh sửa, bổ sung hay thu hồi.

Đối với các trường hợp đã gửi văn bản giấy hoặc báo cáo trước đây về Sở Tài chính, bắt buộc phải thực hiện nhập lại thông tin trên Hệ thống 45. Sở Tài chính sẽ không chịu trách nhiệm tổng hợp đối với các trường hợp không thực hiện nhập liệu lại trên hệ thống.

Song song đó, nhằm phối hợp giải quyết, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cũng đề nghị các doanh nghiệp bất động sản, các chủ đầu tư nghiên cứu kỹ hướng dẫn, rà soát kỹ thông tin và khẩn trương cập nhật vào Hệ thống 45 (hoặc quét mã QR đính kèm văn bản) trước 15 giờ 00 ngày 24/5/2026.

Đặc biệt, những doanh nghiệp đã gửi báo cáo vướng mắc về HoREA từ ngày 13/5/2026 cho đến nay vẫn phải tự thực hiện báo cáo lại trên hệ thống của Sở Tài chính, đồng thời gửi một bản sao về Hiệp hội để theo dõi và hỗ trợ.