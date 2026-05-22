Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

Kỳ Phương

17:46 | 22/05/2026
(TBTCO) - Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư phải lập tức nhập dữ liệu các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng lên hệ thống trực tuyến. Sau 15 giờ 00 ngày 24/5/2026, cơ quan này sẽ chính thức ngừng tiếp nhận thông tin.
Dự án CT Plaza Nguyên Hồng của CT Group có tên trong danh sách gỡ vướng. Ảnh tư liệu

Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 13225/STC-KTĐN gửi đến các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và cộng đồng doanh nghiệp, chủ đầu tư trên địa bàn về việc cung cấp thông tin khó khăn, vướng mắc của các dự án.

Động thái này nhằm thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố trong việc quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành để đưa vào khai thác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chống lãng phí.

Trước đó, thành phố đã tập trung tháo gỡ vướng mắc cơ bản cho 838 công trình, dự án theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025. Để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ dự án nào chưa được tổng hợp, Sở Tài chính đề nghị các tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê các công trình, dự án (bao gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân, PPP) đang gặp khó khăn phát sinh nhưng chưa nằm trong danh sách 838 dự án trước đây.

Đáng chú ý, văn bản lần này cho thấy, toàn bộ thông tin kiến nghị phải được đăng nhập và kê khai trực tuyến thông qua “Hệ thống dữ liệu các công trình, dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” (Hệ thống 45) tại địa chỉ: https://ht45.tphcm.gov.vn

Thời hạn tiếp nhận kể từ khi phát hành văn bản này đến trước 15 giờ 00 phút ngày 24/5/2026. Quá thời hạn nêu trên, Sở Tài chính ngưng tiếp nhận thông tin về khó khăn, vướng mắc.

Số liệu xuất từ hệ thống trực tuyến này sẽ là cơ sở dữ liệu chính thức duy nhất để tổng hợp, báo cáo lên UBND thành phố. Do đó, Sở Tài chính nhấn mạnh, các tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin; nội dung sau khi đã ấn gửi trên hệ thống sẽ không được chỉnh sửa, bổ sung hay thu hồi.

Đối với các trường hợp đã gửi văn bản giấy hoặc báo cáo trước đây về Sở Tài chính, bắt buộc phải thực hiện nhập lại thông tin trên Hệ thống 45. Sở Tài chính sẽ không chịu trách nhiệm tổng hợp đối với các trường hợp không thực hiện nhập liệu lại trên hệ thống.

Song song đó, nhằm phối hợp giải quyết, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cũng đề nghị các doanh nghiệp bất động sản, các chủ đầu tư nghiên cứu kỹ hướng dẫn, rà soát kỹ thông tin và khẩn trương cập nhật vào Hệ thống 45 (hoặc quét mã QR đính kèm văn bản) trước 15 giờ 00 ngày 24/5/2026.

Đặc biệt, những doanh nghiệp đã gửi báo cáo vướng mắc về HoREA từ ngày 13/5/2026 cho đến nay vẫn phải tự thực hiện báo cáo lại trên hệ thống của Sở Tài chính, đồng thời gửi một bản sao về Hiệp hội để theo dõi và hỗ trợ.

HoREA nhận định đây là “cơ hội quý giá” và cũng là “cơ hội cuối cùng” để cộng đồng doanh nghiệp cùng chính quyền tháo gỡ dứt điểm các nút thắt pháp lý kéo dài. Việc giải quyết các vướng mắc này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn giúp khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố từ năm 2026.
TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

(TBTCO) - Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, từ các cầu vượt sông Hồng đến các tuyến vành đai chiến lược, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công và mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai ngay khi có mặt bằng sạch, tránh tình trạng chậm thi công gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng hiệu quả đầu tư công.
(TBTCO) - Sẽ cần thêm giải pháp tháo gỡ khó khăn mới để bảo đảm mục tiêu khởi công xây dựng Dự án thành phần 2 - xây dựng tuyến đường sắt thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào cuối năm 2026.
(TBTCO) - Mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong bối cảnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm. Điều này khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam không còn là những "cơn sóng" tăng trưởng "nóng", mà thay vào đó là trạng thái ổn định, giá thuê tăng nhẹ và yêu cầu của khách thuê khắt khe hơn. TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đóng vai trò trung tâm đối với các ngành công nghiệp giá trị cao, nhưng xu hướng lại cho thấy sự dịch chuyển rõ nét sang các tỉnh vệ tinh.
(TBTCO) - UBND các tỉnh, thành phố gồm TP. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh sẽ phải sớm làm rõ và thống nhất khả năng bố trí vốn ngân sách địa phương phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.
(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP. Mã chứng khoán của Đất Xanh Group là DXG trên HoSE tiếp tục được duy trì. BLUEMARQ GROUP dự kiến triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu mới trong quý III/2026.
UBND TP. Hà Nội vừa công bố thông tin chi tiết về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - dự án hạ tầng, cảnh quan và phát triển đô thị quy mô lớn được xem là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.
(TBTCO) - UBND T.P Hà Nội cho biết, toàn thành phố hiện đang triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, trọng điểm được xác định là động lực tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.
