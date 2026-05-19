TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

Lạc Nguyên

18:45 | 19/05/2026
(TBTCO) - Tại hội nghị về tháo gỡ khó khăn tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 19/5, TP. Hồ Chí Minh cho biết năm 2026 sẽ bố trí hơn 12.704 tỷ đồng cho lĩnh vực này. Thành phố đồng thời đề xuất sớm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, tổ chức bộ máy và hướng dẫn thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu dành ít nhất 4 - 5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS).

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn của TP. Hồ Chí Minh cho lĩnh vực này đạt hơn 12.704 tỷ đồng, tương đương 4,16% tổng dự toán chi ngân sách địa phương. Trong đó, chi thường xuyên hơn 9.538 tỷ đồng và chi đầu tư hơn 3.166 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/5/2026, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ hơn 9.184 tỷ đồng cho KHCN, ĐMST và CĐS, đạt 3,01% tổng chi ngân sách năm 2026, đáp ứng chỉ tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW. Kết quả giải ngân đạt hơn 761 tỷ đồng; riêng vốn đầu tư giải ngân đạt hơn 67% số dự toán đã phân bổ.

Thành phố cũng đang đề xuất Trung ương bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho dự án mở rộng Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh kết hợp xây dựng Khu Công viên khoa học và công nghệ, với tổng vốn dự kiến hơn 6.577 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, TP. Hồ Chí Minh vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, đặc biệt liên quan cơ chế hoạt động của Quỹ phát triển KHCN và ĐMST địa phương. Một số quy định giữa các nghị định hiện chưa thống nhất, gây vướng trong tổ chức bộ máy và phân cấp thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức hay cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KHCN bằng ngân sách nhà nước. Điều này ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai nhiệm vụ ở cơ sở.

Từ thực tế này, TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động và cơ chế phân cấp đối với Quỹ phát triển KHCN địa phương; đồng thời sớm ban hành hướng dẫn cụ thể cho các hoạt động KHCN, ĐMST và CĐS ở cấp xã để làm cơ sở lập dự toán và triển khai nhiệm vụ.

Theo định hướng thời gian tới, các nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các dự án công nghệ chiến lược, hạ tầng dữ liệu và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

(TBTCO) - Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP. Hồ Chí Minh), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á sẽ tham dự Venture Forum 2026 - diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân do VinVentures (thuộc Vingroup) khởi xướng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý nhất năm của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực.
(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
(TBTCO) - Nhằm tìm ra các giải pháp căn cơ trong vấn đề xử lý rác thải, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang kêu gọi đầu tư thực hiện một số các dự án nhà máy xử lý rác sử dụng công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với môi trường.
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô.
(TBTCO) - Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, theo Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm 70 công nghệ, như công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu; công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, lưu trữ năng lượng tiên tiến…
(TBTCO) - Nghệ An đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên vị trí thứ hai về thu hút FDI với 2,2 tỷ USD vốn đăng ký chỉ trong 4 tháng đầu 2026.
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
