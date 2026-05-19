TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu dành ít nhất 4 - 5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS).

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn của TP. Hồ Chí Minh cho lĩnh vực này đạt hơn 12.704 tỷ đồng, tương đương 4,16% tổng dự toán chi ngân sách địa phương. Trong đó, chi thường xuyên hơn 9.538 tỷ đồng và chi đầu tư hơn 3.166 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/5/2026, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ hơn 9.184 tỷ đồng cho KHCN, ĐMST và CĐS, đạt 3,01% tổng chi ngân sách năm 2026, đáp ứng chỉ tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW. Kết quả giải ngân đạt hơn 761 tỷ đồng; riêng vốn đầu tư giải ngân đạt hơn 67% số dự toán đã phân bổ.

Thành phố cũng đang đề xuất Trung ương bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho dự án mở rộng Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh kết hợp xây dựng Khu Công viên khoa học và công nghệ, với tổng vốn dự kiến hơn 6.577 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, TP. Hồ Chí Minh vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, đặc biệt liên quan cơ chế hoạt động của Quỹ phát triển KHCN và ĐMST địa phương. Một số quy định giữa các nghị định hiện chưa thống nhất, gây vướng trong tổ chức bộ máy và phân cấp thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức hay cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KHCN bằng ngân sách nhà nước. Điều này ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai nhiệm vụ ở cơ sở.

Từ thực tế này, TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động và cơ chế phân cấp đối với Quỹ phát triển KHCN địa phương; đồng thời sớm ban hành hướng dẫn cụ thể cho các hoạt động KHCN, ĐMST và CĐS ở cấp xã để làm cơ sở lập dự toán và triển khai nhiệm vụ.

Theo định hướng thời gian tới, các nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các dự án công nghệ chiến lược, hạ tầng dữ liệu và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.