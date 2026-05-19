Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Thu Hương

17:28 | 19/05/2026
(TBTCO) - Bên cạnh hạn mức tín dụng tối đa 10.000 tỷ đồng tại BIDV, Chứng khoán HSC còn triển khai các kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động margin và đầu tư.
Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC, mã Ck: HCM) vừa thông qua hạn mức tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa với tổng hạn mức vay tối đa 10.000 tỷ đồng. Thời hạn khoản vay là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức tín dụng, trong khi lãi suất được xác định theo từng thời điểm.

Theo nghị quyết, khoản vay được bảo đảm bằng một phần hoặc toàn bộ tiền gửi, giấy tờ có giá do BIDV hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành thuộc sở hữu của HSC. Nguồn vốn huy động dự kiến được công ty sử dụng để đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá, trái phiếu chính phủ, bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành được niêm yết, giao dịch trên HNX theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, HSC cũng dự kiến sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác, đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục đích cấp tín dụng khác theo quy định.

Song song với kế hoạch vay vốn, HSC mới đây cũng đã thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo đó, công ty dự kiến chào bán gần 270 triệu cổ phiếu, tương đương 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó công ty có thể thu về gần 2.700 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động margin. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 23/4/2026, HSC đã thông qua kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành tổng cộng 492 triệu cổ phiếu. Bên cạnh phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, công ty còn dự kiến phát hành 22 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 12 đến 36 tháng, trong khi khoảng 220 tỷ đồng thu về tiếp tục được bổ sung cho hoạt động margin.

Đồng thời, HSC cũng lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2025 và không thấp hơn 90% mức giá đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 19/5, cổ phiếu HCM có giá 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá thị trường đạt hơn 32.398 tỷ đồng.

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

(TBTCO) - Việt Nam đã bước đầu xây dựng nền móng pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, song khả năng phát triển bền vững không chỉ nằm ở chính sách mà còn phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp tham gia thị trường. Trong môi trường giao dịch “không biên giới”, doanh nghiệp phải chứng minh được sức mạnh tài chính, công nghệ và quản trị để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực tiễn phát triển mới của thị trường chứng khoán.
(TBTCO) - Mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tuần qua tiếp tục đi ngang ở hầu hết các kỳ hạn, với lợi suất kỳ hạn 3 năm và 5 năm giảm nhẹ, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản.
(TBTCO) - VNDirect cho biết đang tái định hình hoạt động, tăng cường nguồn lực tài chính và đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán cùng kỳ vọng nâng hạng trong năm 2026.
(TBTCO) - Cổ phiếu của các ngân hàng có vốn Nhà nước như Vietcombank hay BIDV, VietinBank trở thành điểm sáng nổi bật của thị trường và cũng là tâm điểm mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài phiên 18/5.
(TBTCO) - Giao dịch tại hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng này giảm nhẹ, trong khi nhà đầu tư gia tăng vị thế và mở rộng giao dịch ở hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 18/5 dù chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng kéo dài, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ sự bứt phá của nhóm ngân hàng quốc doanh và cổ phiếu dầu khí. Thanh khoản tăng trở lại nhưng lực tăng chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.
(TBTCO) - Nhóm phân tích MBS đánh giá, chênh lệch giữa tín dụng và huy động của hệ thống đã tăng lên khoảng 1,4 triệu tỷ đồng vào tháng 4/2026, tương đương 7,22% dư nợ, gây áp lực lên tỷ lệ LDR. Thông tư 08/2026/TT-NHNN được kỳ vọng giúp các ngân hàng quốc doanh giảm tỷ lệ LDR khoảng 1,1 - 1,5% và bổ sung thêm dư địa cho vay tương đương 0,3 - 0,4% tổng dư nợ toàn hệ thống.
