Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC, mã Ck: HCM) vừa thông qua hạn mức tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa với tổng hạn mức vay tối đa 10.000 tỷ đồng. Thời hạn khoản vay là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức tín dụng, trong khi lãi suất được xác định theo từng thời điểm.

Theo nghị quyết, khoản vay được bảo đảm bằng một phần hoặc toàn bộ tiền gửi, giấy tờ có giá do BIDV hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành thuộc sở hữu của HSC. Nguồn vốn huy động dự kiến được công ty sử dụng để đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá, trái phiếu chính phủ, bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành được niêm yết, giao dịch trên HNX theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, HSC cũng dự kiến sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác, đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục đích cấp tín dụng khác theo quy định.

Song song với kế hoạch vay vốn, HSC mới đây cũng đã thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo đó, công ty dự kiến chào bán gần 270 triệu cổ phiếu, tương đương 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó công ty có thể thu về gần 2.700 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động margin. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 23/4/2026, HSC đã thông qua kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành tổng cộng 492 triệu cổ phiếu. Bên cạnh phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, công ty còn dự kiến phát hành 22 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 12 đến 36 tháng, trong khi khoảng 220 tỷ đồng thu về tiếp tục được bổ sung cho hoạt động margin.

Đồng thời, HSC cũng lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2025 và không thấp hơn 90% mức giá đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 19/5, cổ phiếu HCM có giá 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá thị trường đạt hơn 32.398 tỷ đồng.