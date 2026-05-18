Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 11/5 - 15/5 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp đã cải thiện so với tuần trước, dù lực cầu giữa các kỳ hạn vẫn chưa thực sự đồng đều. Trong tuần, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu tổng cộng 16.500 tỷ đồng, ghi nhận giá trị đăng ký đạt 9.610 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 58,2%. Khối lượng trúng thầu đạt 7.650 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 46,4%.

Trong các kỳ hạn phát hành, trái phiếu kỳ hạn 5 năm ghi nhận kết quả tích cực nhất khi huy động thành công toàn bộ 3.000 tỷ đồng gọi thầu với mức lợi suất 3,92%/năm, tăng 3 điểm cơ bản so với tuần trước. Ở kỳ hạn 10 năm, KBNN huy động được 4.600 tỷ đồng trên tổng số 12.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,19%/năm, tăng 2 điểm cơ bản. Trong khi đó, kỳ hạn 15 năm chỉ huy động được 50 tỷ đồng trên tổng số 1.000 tỷ đồng chào thầu với lợi suất 4,27%/năm, còn kỳ hạn 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, KBNN đã huy động được tổng cộng 138.706 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 27,74% kế hoạch phát hành cả năm. Trong tuần này, KBNN dự kiến tiếp tục gọi thầu 16.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bao gồm 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 11.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 20 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản giảm mạnh so với tuần trước trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước diễn biến lợi suất quốc tế và xu hướng đi ngang của lợi suất sơ cấp trong nước. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt khoảng 54,7 nghìn tỷ đồng, giảm 27,7% so với tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch outright đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, giảm 30,2%, còn giao dịch repo đạt 15,9 nghìn tỷ đồng, giảm 20,8%.

Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 4,6% vào cuối tuần qua, cao nhất trong vòng một năm và cao hơn đáng kể so với mức lợi suất 4,38% của trái phiếu chính phủ Việt Nam cùng kỳ hạn.

Dù vậy, mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp trong nước nhìn chung vẫn đi ngang ở hầu hết các kỳ hạn. Chốt phiên ngày 15/5, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,51%, kỳ hạn 2 năm ở mức 3,46%; lợi suất kỳ hạn 3 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản xuống 3,65%, kỳ hạn 5 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,19%, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ 1 điểm cơ bản lên 4,38%.

Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ hai liên tiếp với giá trị 606,3 tỷ đồng, cao hơn mức bán ròng 289,5 tỷ đồng của tuần trước đó.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ có khả năng tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ, trong khi KBNN nhiều khả năng vẫn duy trì kế hoạch gọi thầu ở mức tương đối lớn nhờ thanh khoản hệ thống ngân hàng nhìn chung chưa quá căng thẳng, dù lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu đang trong xu hướng tăng mạnh.