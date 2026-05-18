Chứng khoán

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
19:54 | 18/05/2026
(TBTCO) - Mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tuần qua tiếp tục đi ngang ở hầu hết các kỳ hạn, với lợi suất kỳ hạn 3 năm và 5 năm giảm nhẹ, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản.
aa

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 11/5 - 15/5 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp đã cải thiện so với tuần trước, dù lực cầu giữa các kỳ hạn vẫn chưa thực sự đồng đều. Trong tuần, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu tổng cộng 16.500 tỷ đồng, ghi nhận giá trị đăng ký đạt 9.610 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 58,2%. Khối lượng trúng thầu đạt 7.650 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 46,4%.

Trong các kỳ hạn phát hành, trái phiếu kỳ hạn 5 năm ghi nhận kết quả tích cực nhất khi huy động thành công toàn bộ 3.000 tỷ đồng gọi thầu với mức lợi suất 3,92%/năm, tăng 3 điểm cơ bản so với tuần trước. Ở kỳ hạn 10 năm, KBNN huy động được 4.600 tỷ đồng trên tổng số 12.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,19%/năm, tăng 2 điểm cơ bản. Trong khi đó, kỳ hạn 15 năm chỉ huy động được 50 tỷ đồng trên tổng số 1.000 tỷ đồng chào thầu với lợi suất 4,27%/năm, còn kỳ hạn 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, KBNN đã huy động được tổng cộng 138.706 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 27,74% kế hoạch phát hành cả năm. Trong tuần này, KBNN dự kiến tiếp tục gọi thầu 16.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bao gồm 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 11.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 20 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản giảm mạnh so với tuần trước trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước diễn biến lợi suất quốc tế và xu hướng đi ngang của lợi suất sơ cấp trong nước. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt khoảng 54,7 nghìn tỷ đồng, giảm 27,7% so với tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch outright đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, giảm 30,2%, còn giao dịch repo đạt 15,9 nghìn tỷ đồng, giảm 20,8%.

Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 4,6% vào cuối tuần qua, cao nhất trong vòng một năm và cao hơn đáng kể so với mức lợi suất 4,38% của trái phiếu chính phủ Việt Nam cùng kỳ hạn.

Dù vậy, mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp trong nước nhìn chung vẫn đi ngang ở hầu hết các kỳ hạn. Chốt phiên ngày 15/5, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,51%, kỳ hạn 2 năm ở mức 3,46%; lợi suất kỳ hạn 3 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản xuống 3,65%, kỳ hạn 5 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,19%, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ 1 điểm cơ bản lên 4,38%.

Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ hai liên tiếp với giá trị 606,3 tỷ đồng, cao hơn mức bán ròng 289,5 tỷ đồng của tuần trước đó.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ có khả năng tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ, trong khi KBNN nhiều khả năng vẫn duy trì kế hoạch gọi thầu ở mức tương đối lớn nhờ thanh khoản hệ thống ngân hàng nhìn chung chưa quá căng thẳng, dù lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu đang trong xu hướng tăng mạnh.

Thu Hương
Từ khóa:
lợi suất lợi suất trái phiếu trái phiếu chính phủ kho bạc nhà nước gọi thầu trái phiếu kỳ hạn trái phiếu giao dịch khối ngoại chứng khoán yuanta việt nam

Bài liên quan

Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Infographics: 4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Infographics: 4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

Đọc thêm

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

(TBTCO) - Việc đẩy mạnh cổ phần hóa, cải cách quy trình niêm yết và tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn hàng chất lượng và tăng sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.
Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

(TBTCO) - Sau 8 tuần tăng điểm liên tục, VN-Index có thời điểm vượt đỉnh cũ, chạm mốc 1.925 điểm. Tuy vậy, dòng tiền trên thị trường chứng khoán tiếp tục phân hóa, với vai trò dẫn dắt chuyển sang nhóm ngân hàng, dầu khí...
Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

(TBTCO) - Dòng tiền ngoại tìm đến nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cao su- các nhóm ngành đang hồi phục mạnh nhờ hưởng lợi từ giá hàng hóa.
Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

(TBTCO) - Sau phiên lập đỉnh, thị trường chứng khoán hôm nay (15/5) điều chỉnh nhẹ. VN-Index trong phiên cuối tuần nhanh chóng đảo chiều giảm nhẹ, dưới áp lực chốt lời và sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Dù vậy, dòng tiền vẫn duy trì trạng thái luân chuyển tích cực giữa các nhóm ngành, giúp thị trường giữ được nhịp vận động ổn định trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục cải thiện.
Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

(TBTCO) - Nhịp giảm của hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026 "khiêm tốn" hơn đáng kể so với VN30-Index, nhờ đó chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index đảo chiều sang trạng thái dương.
Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với IPO và niêm yết không chỉ giúp doanh nghiệp nhà nước nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch hoạt động và mở rộng khả năng huy động vốn, mà còn góp phần gia tăng nguồn hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán.
Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

(TBTCO) - Giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong tháng 4 đạt khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm ngân hàng chiếm hơn 90% tổng giá trị mua lại.
Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng kênh dẫn vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -92.74
18/05 | -92.74 (7,408.50 -92.74 (-1.24%))
DJI -537.33
18/05 | -537.33 (49,526.17 -537.33 (-1.07%))
IXIC -410.05
18/05 | -410.05 (26,225.14 -410.05 (-1.54%))
NYA -302.37
18/05 | -302.37 (22,799.43 -302.37 (-1.31%))
XAX +41.92
18/05 | +41.92 (9,158.96 +41.92 (+0.46%))
BUK100P +12.67
18/05 | +12.67 (1,023.64 +12.67 (+1.25%))
RUT -69.79
18/05 | -69.79 (2,793.30 -69.79 (-2.44%))
VIX +0.04
18/05 | +0.04 (18.47 +0.04 (+0.22%))
FTSE +96.64
18/05 | +96.64 (10,292.01 +96.64 (+0.95%))
GDAXI +402.31
18/05 | +402.31 (24,352.88 +402.31 (+1.68%))
FCHI +23.89
18/05 | +23.89 (7,976.44 +23.89 (+0.30%))
STOXX50E +41.98
18/05 | +41.98 (5,869.74 +41.98 (+0.72%))
N100 +3.56
18/05 | +3.56 (1,802.39 +3.56 (+0.20%))
BFX -15.93
18/05 | -15.93 (5,451.34 -15.93 (-0.29%))
MOEX.ME -0.11
18/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -287.55
18/05 | -287.55 (25,675.18 -287.55 (-1.11%))
STI +7.67
18/05 | +7.67 (4,996.75 +7.67 (+0.15%))
AXJO -125.50
18/05 | -125.50 (8,505.30 -125.50 (-1.45%))
AORD -135.20
18/05 | -135.20 (8,735.40 -135.20 (-1.52%))
BSESN +77.05
18/05 | +77.05 (75,315.04 +77.05 (+0.10%))
JKSE -124.08
18/05 | -124.08 (6,599.24 -124.08 (-1.85%))
KLSE -12.51
18/05 | -12.51 (1,727.71 -12.51 (-0.72%))
NZ50 -202.09
18/05 | -202.09 (12,762.92 -202.09 (-1.56%))
KS11 +22.86
18/05 | +22.86 (7,516.04 +22.86 (+0.31%))
TWII -280.54
18/05 | -280.54 (40,891.82 -280.54 (-0.68%))
GSPTSE -434.95
18/05 | -434.95 (33,833.35 -434.95 (-1.27%))
BVSP -207.92
18/05 | -207.92 (177,075.91 -207.92 (-0.12%))
MXX -1,230.40
18/05 | -1,230.40 (67,976.50 -1,230.40 (-1.78%))
IPSA -60.95
18/05 | -60.95 (10,421.35 -60.95 (-0.58%))
MERV -39,441.25
18/05 | -39,441.25 (2,707,868.75 -39,441.25 (-1.44%))
TA125.TA -29.95
18/05 | -29.95 (4,288.73 -29.95 (-0.69%))
CASE30 -357.30
18/05 | -357.30 (52,007.00 -357.30 (-0.68%))
JN0U.JO +91.70
18/05 | +91.70 (6,981.28 +91.70 (+1.33%))
DX-Y.NYB -0.23
18/05 | -0.23 (99.06 -0.23 (-0.23%))
125904-USD-STRD +19.40
18/05 | +19.40 (2,699.83 +19.40 (+0.72%))
XDB -0.62
18/05 | -0.62 (133.89 -0.62 (-0.46%))
XDE -0.20
18/05 | -0.20 (116.49 -0.20 (-0.17%))
000001.SS -3.86
18/05 | -3.86 (4,131.53 -3.86 (-0.09%))
N225 -593.34
18/05 | -593.34 (60,815.95 -593.34 (-0.97%))
XDN -0.16
18/05 | -0.16 (62.99 -0.16 (-0.26%))
XDA -0.47
18/05 | -0.47 (71.74 -0.47 (-0.65%))