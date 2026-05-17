Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 4.539 USD/ounce, tương đương khoảng 144,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí).

Giới phân tích cho rằng thị trường vàng tiếp tục chịu áp lực khi chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng về việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng như khả năng nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz. Giá dầu duy trì ở mức cao đang làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó ảnh hưởng đến xu hướng của vàng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý Phố Wall đang nghiêng mạnh về xu hướng giảm giá trong ngắn hạn. Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex nhận định, lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng đã gây sức ép lên giá vàng, khiến kim loại quý này giảm xuống mức thấp nhất trong tám ngày.

Trong khi đó, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh do các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực đang đan xen. Theo ông, chính sách tiền tệ thắt chặt và giá dầu tăng có thể gây bất lợi cho vàng trong ngắn hạn, nhưng lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ dài hạn.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia khác cho rằng giá vàng có thể phục hồi nhờ tâm lý thị trường ổn định hơn và lực mua từ các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Theo khảo sát của Kitco với 13 chuyên gia phân tích, có 77% dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới, 15% dự báo tăng và 8% cho rằng giá đi ngang. Trong khi đó, khảo sát với nhà đầu tư nhỏ lẻ cho thấy 59% vẫn kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 16/5, giá vàng trong nước giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến về quanh ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá giao dịch, niêm yết quanh mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lùi về ngưỡng 160,5 - 163,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục duy trì giá giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.