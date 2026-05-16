Chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển

Diệu Hoa

18:18 | 16/05/2026
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Phát biểu tại lễ phát động Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Động lực cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam” do Báo Lao Động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức sáng 16/5, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường và áp lực giảm phát thải khí nhà kính ngày càng gia tăng. Đồng thời, các tiêu chuẩn xanh từ thị trường quốc tế cũng đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, đây không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng.

“Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển” - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh. Theo ông Thành, để xây dựng mô hình tăng trưởng mới, Việt Nam cần chuyển mạnh từ phát triển dựa vào khai thác tài nguyên sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, chuyển đổi xanh cần được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực như nông nghiệp sinh thái, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, đô thị xanh, giao thông xanh, năng lượng tái tạo, du lịch xanh hay tài chính xanh. Trong quá trình đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, doanh nghiệp là lực lượng trung tâm đổi mới sản xuất, còn người dân giữ vai trò quan trọng trong thay đổi hành vi tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách, Ngày Chuyển đổi xanh 2026 còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm gần gũi với cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, người dân được tham gia các hoạt động giao lưu nghệ thuật, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng xanh và trải nghiệm trực tiếp các dòng xe điện mới.

Ca sĩ Ngô Lan Hương chia sẻ, chương trình có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu. Theo nữ ca sĩ, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt với giới trẻ, về bảo vệ môi trường và lối sống xanh là điều cần thiết. Cô đánh giá cao cách chương trình kết nối thông điệp bảo vệ môi trường với những hành động gần gũi trong đời sống hằng ngày như sử dụng phương tiện xanh, thay đổi thói quen tiêu dùng hay ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là hoạt động trưng bày, lái thử xe điện và chương trình “Thu xăng đổi điện”. Tại khu vực trải nghiệm, người dân có cơ hội trực tiếp tìm hiểu các mẫu xe điện mới, công nghệ pin hiện đại cũng như hệ sinh thái trạm sạc đang được mở rộng mạnh mẽ. Chương trình cũng giới thiệu nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện điện thân thiện với môi trường.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) cũng cho rằng, việc kết hợp trưng bày, trải nghiệm thực tế giúp người dân dễ tiếp cận hơn với các giải pháp xanh đang hiện diện trong đời sống.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, chuỗi hoạt động bên lề như các diễn đàn về chuyển dịch năng lượng, nhiên liệu sinh học, tín dụng xanh hay mô hình tăng trưởng xanh đã tạo không gian trao đổi thực chất giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và báo chí. Đây đều là những vấn đề cần được truyền thông theo hướng dễ hiểu, thiết thực để từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể trong sản xuất và đời sống.

Tại sự kiện, đại diện Bộ Công thương kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời, mỗi người dân được khuyến khích bắt đầu từ những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, giảm rác thải nhựa, hạn chế lãng phí và ưu tiên lựa chọn phương tiện giao thông xanh khi có điều kiện.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng trong hành trình xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. Thông qua chương trình, tinh thần sống xanh và hành động vì môi trường tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam xanh, thịnh vượng và phát triển bền vững trong tương lai.
Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

(TBTCO) - Ngày 15/5, tại Ninh Bình đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” (CRUIV), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuyển giao sang phát huy năng lực bền vững vì lợi ích của cộng đồng.
Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

(TBTCO) - Không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” được khởi động nhằm thúc đẩy học sinh tiểu học chuyển từ hiểu biết sang hành động, hình thành thói quen sống xanh từ những việc làm nhỏ, thiết thực trong đời sống hàng ngày.
Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

(TBTCO) - TP. Cần Thơ là địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long tiên phong ứng dụng công cụ số ViRiCert để “chấm điểm” quy trình canh tác lúa phát thải thấp, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” và cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.
Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tạo nền tảng hành động đồng bộ trên toàn địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững

Kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường. Không chỉ kiểm soát ô nhiễm, tỉnh hướng tới quản trị môi trường chủ động, coi đây là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

(TBTCO) - Trước thông tin “Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
