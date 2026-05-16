Chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển

Phát biểu tại lễ phát động Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Động lực cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam” do Báo Lao Động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức sáng 16/5, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường và áp lực giảm phát thải khí nhà kính ngày càng gia tăng. Đồng thời, các tiêu chuẩn xanh từ thị trường quốc tế cũng đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, đây không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng.

“Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển” - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh. Theo ông Thành, để xây dựng mô hình tăng trưởng mới, Việt Nam cần chuyển mạnh từ phát triển dựa vào khai thác tài nguyên sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, chuyển đổi xanh cần được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực như nông nghiệp sinh thái, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, đô thị xanh, giao thông xanh, năng lượng tái tạo, du lịch xanh hay tài chính xanh. Trong quá trình đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, doanh nghiệp là lực lượng trung tâm đổi mới sản xuất, còn người dân giữ vai trò quan trọng trong thay đổi hành vi tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách, Ngày Chuyển đổi xanh 2026 còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm gần gũi với cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, người dân được tham gia các hoạt động giao lưu nghệ thuật, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng xanh và trải nghiệm trực tiếp các dòng xe điện mới.

Ca sĩ Ngô Lan Hương chia sẻ, chương trình có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu. Theo nữ ca sĩ, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt với giới trẻ, về bảo vệ môi trường và lối sống xanh là điều cần thiết. Cô đánh giá cao cách chương trình kết nối thông điệp bảo vệ môi trường với những hành động gần gũi trong đời sống hằng ngày như sử dụng phương tiện xanh, thay đổi thói quen tiêu dùng hay ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là hoạt động trưng bày, lái thử xe điện và chương trình “Thu xăng đổi điện”. Tại khu vực trải nghiệm, người dân có cơ hội trực tiếp tìm hiểu các mẫu xe điện mới, công nghệ pin hiện đại cũng như hệ sinh thái trạm sạc đang được mở rộng mạnh mẽ. Chương trình cũng giới thiệu nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện điện thân thiện với môi trường.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) cũng cho rằng, việc kết hợp trưng bày, trải nghiệm thực tế giúp người dân dễ tiếp cận hơn với các giải pháp xanh đang hiện diện trong đời sống.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, chuỗi hoạt động bên lề như các diễn đàn về chuyển dịch năng lượng, nhiên liệu sinh học, tín dụng xanh hay mô hình tăng trưởng xanh đã tạo không gian trao đổi thực chất giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và báo chí. Đây đều là những vấn đề cần được truyền thông theo hướng dễ hiểu, thiết thực để từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể trong sản xuất và đời sống.

Tại sự kiện, đại diện Bộ Công thương kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời, mỗi người dân được khuyến khích bắt đầu từ những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, giảm rác thải nhựa, hạn chế lãng phí và ưu tiên lựa chọn phương tiện giao thông xanh khi có điều kiện.