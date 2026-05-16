Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 16/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng trong phiên cuối tuần, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tính chung tuần từ 11 - 15/5, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 19 đồng, đảo chiều đáng kể so với tuần trước đó khi giảm nhẹ 1 đồng. Đây cũng là mức biến động mạnh nhất trong gần hai tháng trở lại đây, đưa tỷ giá trung tâm lên cao nhất 4 tháng gần đây từng ghi nhận ngày 16/1.
Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng tăng tương ứng, chốt tuần ở mức 23.925 - 26.337 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối chốt phiên cuối tuần. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.874,45 - 26.387,55 VND/USD.
Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.360 - 26.390 đồng/USD, giảm khoảng 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước, tương đương mức giao dịch trên kênh chính thức tại ngân hàng thương mại.
Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD phiên cuối tuần duy trì xu hướng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 VND/USD, cùng tăng 5 đồng so với phiên trước. Tương tự, BIDV niêm yết USD ở mức 26.137 - 26.387 VND/USD, cùng tăng 5 đồng. Techcombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 9 đồng ở chiều mua vào lên 26.162 VND/USD, trong khi HSBC tăng 4 đồng ở chiều mua vào và 5 đồng ở chiều bán ra.
Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 15/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:
|Đồ họa: Ánh Tuyết.
Đối với đồng euro, tỷ giá ghi nhận xu hướng giảm khá mạnh tại nhiều ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR giảm 151 đồng ở chiều mua vào và giảm 160 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 29.922 - 31.499 VND/EUR. BIDV giảm mạnh hơn với mức giảm 188 đồng ở chiều mua vào và 196 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 30.226 - 31.536 VND/EUR.
Đồng bảng Anh cũng ghi nhận mức giảm rất mạnh tại phần lớn ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP giảm 372 đồng ở chiều mua vào và giảm 388 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 34.346 - 35.804 VND/GBP. BIDV giảm mạnh hơn với mức giảm 433 đồng ở chiều mua vào và 450 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 34.641 - 35.763 VND/GBP.
Techcombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi giảm tới 450 đồng ở chiều mua vào và 453 đồng ở chiều bán ra.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 99,3 điểm, tăng 0,49% so với phiên trước và tăng mạnh 1,43% trong cả tuần qua, đồng thời lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần gần đây.
Trên thị trường ngoại hối, đồng euro suy yếu khi cặp USD/EUR tăng 0,4% lên 0,8603. Đồng bảng Anh cũng giảm giá mạnh hơn so với USD khi tỷ giá USD/GBP tăng 0,59%, lên 0,7506. Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực khi cặp USD/JPY tăng 0,25%, lên 158,77 yên đổi 1 USD. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc cũng suy yếu nhẹ khi tỷ giá USD/CNY tăng 0,36%, lên 6,8099.
Tuần qua là một tuần giao dịch đặc biệt sôi động đối với đồng USD. Đồng bạc xanh tăng giá trong toàn bộ các phiên kể từ đầu tuần, vượt mốc quan trọng 99 điểm vào thứ sáu và mở ra khả năng quay trở lại ngưỡng tâm lý 100 điểm sớm hơn dự kiến.
Tâm điểm của biến động tuần qua là sự thay đổi mạnh trong kỳ vọng đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong nhiều tháng gần đây, thị trường chủ yếu tranh luận về thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, sau các dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) cao hơn dự báo, câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Fed có thể phải quay lại xu hướng thắt chặt chính sách hay không.
Các quan chức Fed ngày càng lo ngại về tình trạng lạm phát dịch vụ kéo dài, nguy cơ giá năng lượng tăng do xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và rủi ro kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát. Dù Fed chưa phát tín hiệu sẽ sớm nâng lãi suất trở lại, nhiều nhà hoạch định chính sách cho rằng việc duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại có thể là chưa đủ nếu lạm phát tiếp tục tăng trong các tháng tới.
Trong bối cảnh đó, nếu lạm phát duy trì ở mức cao và căng thẳng Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên thị trường năng lượng, khả năng DXY quay trở lại trên ngưỡng 100 điểm trong những tuần tới đang trở nên rõ ràng hơn.
Trong khi đó, đồng yên Nhật (JPY) liên tục xuất hiện các nhịp phục hồi ngắn nhưng mạnh so với USD trong thời gian gần đây, trong bối cảnh giới chức Tokyo ngày càng lo ngại về đà mất giá kéo dài của đồng nội tệ./.