Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 16/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng trong phiên cuối tuần, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tính chung tuần từ 11 - 15/5, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 19 đồng, đảo chiều đáng kể so với tuần trước đó khi giảm nhẹ 1 đồng. Đây cũng là mức biến động mạnh nhất trong gần hai tháng trở lại đây, đưa tỷ giá trung tâm lên cao nhất 4 tháng gần đây từng ghi nhận ngày 16/1.

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng tăng tương ứng, chốt tuần ở mức 23.925 - 26.337 VND/USD. Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối chốt phiên cuối tuần. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.874,45 - 26.387,55 VND/USD. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.360 - 26.390 đồng/USD, giảm khoảng 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước, tương đương mức giao dịch trên kênh chính thức tại ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD phiên cuối tuần duy trì xu hướng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 VND/USD, cùng tăng 5 đồng so với phiên trước. Tương tự, BIDV niêm yết USD ở mức 26.137 - 26.387 VND/USD, cùng tăng 5 đồng. Techcombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 9 đồng ở chiều mua vào lên 26.162 VND/USD, trong khi HSBC tăng 4 đồng ở chiều mua vào và 5 đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 15/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Đối với đồng euro, tỷ giá ghi nhận xu hướng giảm khá mạnh tại nhiều ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR giảm 151 đồng ở chiều mua vào và giảm 160 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 29.922 - 31.499 VND/EUR. BIDV giảm mạnh hơn với mức giảm 188 đồng ở chiều mua vào và 196 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 30.226 - 31.536 VND/EUR.

Đồng bảng Anh cũng ghi nhận mức giảm rất mạnh tại phần lớn ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP giảm 372 đồng ở chiều mua vào và giảm 388 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 34.346 - 35.804 VND/GBP. BIDV giảm mạnh hơn với mức giảm 433 đồng ở chiều mua vào và 450 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 34.641 - 35.763 VND/GBP.

Techcombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi giảm tới 450 đồng ở chiều mua vào và 453 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 99,3 điểm, tăng 0,49% so với phiên trước và tăng mạnh 1,43% trong cả tuần qua, đồng thời lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần gần đây.

Trên thị trường ngoại hối, đồng euro suy yếu khi cặp USD/EUR tăng 0,4% lên 0,8603. Đồng bảng Anh cũng giảm giá mạnh hơn so với USD khi tỷ giá USD/GBP tăng 0,59%, lên 0,7506. Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực khi cặp USD/JPY tăng 0,25%, lên 158,77 yên đổi 1 USD. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc cũng suy yếu nhẹ khi tỷ giá USD/CNY tăng 0,36%, lên 6,8099.