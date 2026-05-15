Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 50% so với cùng kỳ

Theo đại diện Thuế tỉnh Lai Châu, năm 2026, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 2.479 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.458 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao thu 2.727 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.700 tỷ đồng.

Công chức Thuế tỉnh Lai Châu hỗ trợ người nộp thuế.

Tháng 4/2026, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 246,4 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm thu 871,6 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán, tăng 50,4% so với cùng kỳ

Trong đó, thu nội địa đạt 868,7 tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán Trung ương giao, 32% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 51% so với cùng kỳ. Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số đạt 823,8 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán Trung ương giao, bằng 33,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 53,2% so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất đạt 34,7 tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán Trung ương giao, 18,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ. Dù tiến độ khoản thu này còn thấp hơn so với một số nhóm thu khác, mức tăng so với cùng kỳ cho thấy dư địa thu vẫn còn, nhất là khi các giải pháp đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất tiếp tục được triển khai trong thời gian tới./.