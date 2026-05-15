Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 50% so với cùng kỳ

Đức Việt

[email protected]
23:05 | 15/05/2026
(TBTCO) - Thông tin từ Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, trong tháng 4/2026, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 246,4 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm thu 871,6 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán, tăng 50,4% so với cùng kỳ.
Lai Châu: Thu ngân sách năm 2025 tăng hơn 30% so với cùng kỳ

Theo đại diện Thuế tỉnh Lai Châu, năm 2026, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 2.479 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.458 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao thu 2.727 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.700 tỷ đồng.

Công chức Thuế tỉnh Lai Châu hỗ trợ người nộp thuế.

Trong đó, thu nội địa đạt 868,7 tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán Trung ương giao, 32% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 51% so với cùng kỳ. Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số đạt 823,8 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán Trung ương giao, bằng 33,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 53,2% so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất đạt 34,7 tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán Trung ương giao, 18,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ. Dù tiến độ khoản thu này còn thấp hơn so với một số nhóm thu khác, mức tăng so với cùng kỳ cho thấy dư địa thu vẫn còn, nhất là khi các giải pháp đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất tiếp tục được triển khai trong thời gian tới./.

Theo thông tin từ Thuế tỉnh Lai Châu, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát nguồn thu, tăng cường quản lý và triển khai nhiều giải pháp đã đề ra để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2026.
Đức Việt
Từ khóa:
thuế tỉnh lai châu thu ngân sách thu nội địa dự toán ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa công khai thông tin 37 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số nợ trên 288,5 tỷ đồng, cùng danh sách 16 doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuế bao gồm cả khoản thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của các tổ chức chi trả thu nhập.
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt 14.127 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán Trung ương giao, bằng 42,6% dự toán tỉnh giao. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp.
(TBTCO) - Việt Nam đã ký kết 81 hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế. Việc xây dựng Quy chế trao đổi thông tin theo yêu cầu và trao đổi thông tin tự nguyện theo Điều ước quốc tế về thuế là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
(TBTCO) - Bức tranh hoạt động hải quan 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 345 tỷ USD, thu ngân sách đạt 166.301 tỷ đồng, tăng 16,5%. Đồng thời, công tác chống buôn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ được hải quan đẩy mạnh, phát hiện hơn 2.100 vụ vi phạm.
(TBTCO) - Ngày 14/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VAFIE), tập trung giải đáp 21 nhóm vấn đề doanh nghiệp FDI quan tâm, từ thủ tục hải quan, chính sách thuế đến kiểm tra chuyên ngành, qua đó thúc đẩy cải cách, giảm chi phí tuân thủ.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay, đã có hơn 85.888 hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ trên 82%, cao hơn mức bình quân cả nước (80,84%).
(TBTCO) - Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành Thuế. Các thế hệ công chức, người lao động làm công tác công nghệ thông tin ngành Thuế được ví như những "kiến trúc sư thầm lặng" trong tiến trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 166.301 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025.
