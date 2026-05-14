Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 4 tháng đạt 11.000 tỷ đồng

Ngày 14/5/2026, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh có buổi làm việc với Thuế tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thuế tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Thuế tỉnh Nghệ An báo cáo nhiều nội dung trọng tâm như: tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; công tác tổ chức bộ máy; công tác quản lý thuế tại các Thuế cơ sở; công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; quản lý hộ, cá nhân kinh doanh…, đồng thời đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của tập thể công chức Thuế tỉnh Nghệ An trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, nhưng vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách và quản lý thuế, đặc biệt là kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 lần đầu tiên vượt ngưỡng 27.000 tỷ đồng, thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2026 đạt 11.000 tỷ đồng, bằng 52% dự toán.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Cục Thuế đề nghị Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế, các chính sách thuế đã được ban hành; quan tâm đến thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản; tiếp tục tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh; công tác kiểm tra, hoàn thuế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp chống thất thu, quản lý nợ thuế, hỗ trợ người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 ở mức cao nhất.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng khẳng định, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động toàn đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế; tập trung chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026./.