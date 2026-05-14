Doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

17:11 | 14/05/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản thông tin về lỗ lũy kế được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
EVN vừa có báo cáo gửi Bộ Công thương cho biết, vừa qua, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đã đăng tải nội dung của dự thảo Tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15.

Theo đó, tại trang 12 có nội dung: “Đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của EVN có lãi, nên số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN còn khoảng 44.792 tỷ đồng”.

Công tác vận hành tại nhà máy điện của EVN. Ảnh: TH

Để đảm bảo thông tin, số liệu được cập nhật kịp thời tới dư luận nói chung và các cấp có thẩm quyền nói riêng, EVN đã có văn bản thông tin và số liệu tài chính của EVN cập nhật đến hết năm 2025, cụ thể như sau: “Trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN được cải thiện đáng kể, đến hết năm 2025, số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng”.

Như vậy, số lỗ lũy kế của EVN đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng giảm 87,48% so với năm trước đó./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
lỗ lũy kế tập đoàn điện lực việt nam evn

(TBTCO) - Khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng hành lang pháp lý, quy hoạch hạ tầng công nghiệp công nghệ số, tạo lập thị trường…
VinFast vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động. Ngay lập tức, dư luận xôn xao đồn đoán đây là chiêu "ve sầu thoát xác" nhằm thoái lui khỏi lĩnh vực ô tô của VinFast. Bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc VinFast đã có những chia sẻ để làm rõ hơn về chủ đề này.
Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố ngày 13/5 cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 18,7 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong quá trình dịch chuyển, tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
(TBTCO) - Vượt trên yêu cầu tuân thủ kế toán, áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là giải pháp quan trọng giảm bất cân xứng thông tin và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư ngoại.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu, việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ các "nút thắt" trong chuỗi cung ứng. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) về giải pháp giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.
(TBTCO) - Tại Hội thảo "Chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất: Mô hình nhà máy thông minh" ngày 12/5, nhiều chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn gặp nhiều rào cản về dữ liệu, hạ tầng và quản trị trong quá trình chuyển đổi số. Nếu gỡ được "nút thắt" này, doanh nghiệp có thể nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
(TBTCO) - Vào lúc 15h00 ngày 11/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B – thuê bao Mobifone may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng hơn 23 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh T.Q.B đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp lớn ngành bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, một phần nhờ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng, một phần nhờ sự chuyển dịch giữa các kênh phân phối.
