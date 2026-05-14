Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

EVN vừa có báo cáo gửi Bộ Công thương cho biết, vừa qua, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đã đăng tải nội dung của dự thảo Tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15.

Theo đó, tại trang 12 có nội dung: “Đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của EVN có lãi, nên số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN còn khoảng 44.792 tỷ đồng”.

Để đảm bảo thông tin, số liệu được cập nhật kịp thời tới dư luận nói chung và các cấp có thẩm quyền nói riêng, EVN đã có văn bản thông tin và số liệu tài chính của EVN cập nhật đến hết năm 2025, cụ thể như sau: “Trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN được cải thiện đáng kể, đến hết năm 2025, số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng”.

Như vậy, số lỗ lũy kế của EVN đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng giảm 87,48% so với năm trước đó./.