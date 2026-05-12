Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

Nguyễn Diệu

15:56 | 12/05/2026
(TBTCO) - Vào lúc 15h00 ngày 11/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B – thuê bao Mobifone may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng hơn 23 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh T.Q.B đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Ngày 11/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 trị giá 23.135.180.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về anh T.Q.B – thuê bao Mobifone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Đây cũng là người chơi trúng thưởng giải Độc đắc lớn nhất từ khi ra mắt xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đến nay.

Anh T.Q.B nhận giải Độc đắc Lotto 5/35 hơn 23 tỷ đồng

Anh T.Q.B là người chơi thuộc thế hệ Gen Z và cũng là người trúng thưởng trẻ nhất cho tới thời điểm hiện nay của Vietlott. Anh đang sinh sống và làm việc trong một ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh. Anh cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trong khoảng 3 - 4 năm gần đây và coi đó là một hình thức giải trí có thưởng hiện đại, hợp pháp. Anh cũng có thói quen mỗi khi đi du lịch đến đâu thì cũng đều tìm mua xổ số Vietlott tại địa phương đó để cầu may.

Tấm vé đem lại may mắn cho anh T.Q.B

Anh thường lựa chọn các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35. Trong đó, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 là một trong những sản phẩm anh yêu thích vì có đến 2 kỳ quay số hàng ngày (13h00 và 21h00), cơ cấu giải thưởng có nhiều hạng giải khi “trùng một số cũng trúng”, và tính năng chia giải độc đáo, tạo cảm giác may mắn và hồi hộp hơn trong quá trình tham gia dự thưởng.

Mỗi lần giải trí, anh thường mua khoảng 30.000 đồng nhưng khi đến kỳ chia giải thì anh mua nhiều hơn vì giá trị của các giải thưởng nhỏ trong kỳ chia giải cũng rất hấp dẫn. Vào kỳ quay số mở thưởng 00606 (vào lúc 21h00 ngày 27/4/2026) cũng là kỳ dự kiến chia giải của xổ số quay nhanh Lotto 5/35, anh B. đã mua 6 dãy số với hy vọng trúng một giải được chia phần giá trị từ Độc Đắc

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh T.Q.B cho biết khi đó đang nằm lướt mạng xã hội và không để ý tin nhắn. Đến khoảng 23h đêm, anh mới mở tin nhắn ra xem và thấy có tin nhắn thông báo trúng thưởng từ hệ thống. Tuy nhiên, do có 2 tin nhắn trúng thưởng liền nhau nên anh chỉ đọc tin nhắn báo trúng thưởng 10.000 đồng mà đã bỏ lỡ tin nhắn đầu, và nghĩ rằng mình chỉ trúng một giải nhỏ như những lần trước.

Anh T.Q.B ủng hộ 300 triệu đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Sau đó, khi mở ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra lại, anh bất ngờ khi thấy một dãy số tham gia dự thưởng của mình trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng. Ban đầu, anh còn tưởng ứng dụng gặp lỗi hiển thị. Chỉ sau khi kiểm tra kỹ lại các thông tin và đọc lại tin nhắn đầu tiên, anh mới biết mình chính là chủ nhân giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Anh chia sẻ vẫn còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi đó: tim đập nhanh, chân tay run rẩy và gần như không thể tin được sự may mắn lại đến với mình. Đêm hôm đó, anh gần như thức trắng đến 4 giờ sáng vì quá xúc động.

Ngay sáng sau đó, anh đã đến Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Vietlott, tuy nhiên anh mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại nên đã được hướng dẫn ra Trụ sở chính để thực hiện các thủ tục cần thiết. Trong suốt quá trình hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, nhiều đêm anh vẫn thao thức và chưa thể ngủ ngon vì cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi nhận thưởng, anh T.Q.B cho biết vẫn tiếp tục với công việc tại ngân hàng và sẽ có kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hợp lý.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, anh đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T.Q.B có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại TP. Hồ Chí Minh – nơi đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi sắc mạnh khi lực mua quay trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng, đặc biệt giá đồng COMEX kỳ hạn tiêu chuẩn tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/5) tiếp tục đà tăng ấn tượng. Cụ thể, giá bạc thế giới tăng mạnh 5,0565 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua, lên mức cao nhất gần 2 tháng do căng thẳng địa chính trị leo thang và lo ngại lạm phát gia tăng.
Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

(TBTCO) - Tiêu dùng nội địa không chỉ là “thước đo” phản ánh niềm tin của người dân, mà còn đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ và dịch vụ trong những tháng đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào sự tăng tốc của nền kinh tế trong các quý tiếp theo.
Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su trong nước và thế giới hôm nay (12/5) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tại Trung Quốc tăng 0,2%, Nhật Bản tăng 1%; Singapore, tăng 0,18%. Tương tự, doanh nghiệp cao su trong nước cũng tăng giá thu mua mủ nguyên liệu.
Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay (12/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg… Ngược lại, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg…
Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Giá heo hơi hôm nay (12/5) biến trái chiều tại một số địa phương. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện vài điểm tăng giá, trong khi miền Nam ghi nhận Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg.
Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 12/5. Theo kế hoạch, đến ngày 1/6/2026, 100% hệ thống cửa hàng của Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III.
Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

(TBTCO) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc. Đây là động thái siết chặt kỷ cương của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung.
