Hải Phòng kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại 4 sở và 30 xã, phường

Thanh Sơn

15:44 | 12/05/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Đoàn kiểm tra của UBND TP. Hải Phòng sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về 4 nội dung, gồm: công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; trách nhiệm người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao...

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi được kiểm tra gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế cùng 14 phường và 16 xã trên địa bàn thành phố. Thời gian tiến hành kiểm tra từ tháng 5/2026 đến tháng 11/2026.

UBND phường Đông Hải là một trong 30 đơn vị cấp xã sẽ được kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngoài các đơn vị được kiểm tra theo kế hoạch thông báo trước, Đoàn kiểm tra của UBND TP. Hải Phòng sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất, không thông báo trước đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Những cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc đối tượng, phạm vi kiểm tra theo kế hoạch có trách nhiệm tự kiểm tra và gửi báo cáo đến UBND thành phố trước ngày 15/11 (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để tổng hợp).

Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2025 - 2026 để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thông qua kiểm tra có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện; rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của thành phố và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu việc kiểm tra phải nghiêm túc, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra; thực hiện đúng quy định, phạm vi, thẩm quyền và có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao. Sau kiểm tra phải có kết luận rõ ràng, cụ thể từng vấn đề. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải được tiếp thu, nghiên cứu thực hiện và có báo cáo kết quả khắc phục sau kết luận kiểm tra.

Năm 2026 là năm đầu tiên TP. Hải Phòng thực hiện Bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố. Để thực hiện bộ tiêu chí, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện. Đến nay, 100% chính quyền cấp xã đều đang triển khai. Mỗi địa phương, đơn vị đều có những cách làm phù hợp, thiết thực thông qua những mô hình, giải pháp cụ thể như mô hình “Ứng dụng trợ lý ảo trong giải quyết thủ tục hành chính” ở xã Tân Minh, phường An Phong, Thạch Khôi, Nam Đồng...; mô hình “Ngày thứ 5 không hẹn” ở xã Lai Khê; mô hình “Trả kết quả trong ngày” ở phường Thủy Nguyên...

Các mô hình góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả, hướng đến sự hài lòng của người dân, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại TP. Hải Phòng./.

TP. Hải Phòng tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2025 với kết quả đạt 95,37%; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025 đạt 91,12%. Đây là lần thứ 3 Hải Phòng dẫn đầu cả nước về PAR Index; lần thứ hai liên tiếp dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân. Qua đó, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ và chuyển đổi số.
(TBTCO) - Tiêu dùng nội địa không chỉ là "thước đo" phản ánh niềm tin của người dân, mà còn đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ và dịch vụ trong những tháng đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào sự tăng tốc của nền kinh tế trong các quý tiếp theo.
Kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường. Không chỉ kiểm soát ô nhiễm, tỉnh hướng tới quản trị môi trường chủ động, coi đây là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Bùi Duy Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Nhờ kích hoạt báo động đỏ toàn viện và sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của ê-kíp đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, nữ nạn nhân 25 tuổi đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, vượt qua cửa tử.
(TBTCO) - Năm 2026, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn sẽ tăng mức tiền thưởng lên 140.000 USD (tương đương hơn 3,6 tỷ đồng) cho mỗi công trình đoạt giải, hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
(TBTCO) - Trước thông tin “Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
(TBTCO) - Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 tại nhiều không gian văn hóa đặc sắc của Thủ đô, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa nổi bật, kết nối chiều sâu nghìn năm văn hiến với tinh thần sáng tạo đương đại.
