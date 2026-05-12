Hải Phòng kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại 4 sở và 30 xã, phường

Theo đó, Đoàn kiểm tra của UBND TP. Hải Phòng sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về 4 nội dung, gồm: công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; trách nhiệm người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao...

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi được kiểm tra gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế cùng 14 phường và 16 xã trên địa bàn thành phố. Thời gian tiến hành kiểm tra từ tháng 5/2026 đến tháng 11/2026.

UBND phường Đông Hải là một trong 30 đơn vị cấp xã sẽ được kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngoài các đơn vị được kiểm tra theo kế hoạch thông báo trước, Đoàn kiểm tra của UBND TP. Hải Phòng sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất, không thông báo trước đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Những cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc đối tượng, phạm vi kiểm tra theo kế hoạch có trách nhiệm tự kiểm tra và gửi báo cáo đến UBND thành phố trước ngày 15/11 (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để tổng hợp).

Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2025 - 2026 để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thông qua kiểm tra có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện; rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của thành phố và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu việc kiểm tra phải nghiêm túc, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra; thực hiện đúng quy định, phạm vi, thẩm quyền và có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao. Sau kiểm tra phải có kết luận rõ ràng, cụ thể từng vấn đề. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải được tiếp thu, nghiên cứu thực hiện và có báo cáo kết quả khắc phục sau kết luận kiểm tra.

Năm 2026 là năm đầu tiên TP. Hải Phòng thực hiện Bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố. Để thực hiện bộ tiêu chí, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện. Đến nay, 100% chính quyền cấp xã đều đang triển khai. Mỗi địa phương, đơn vị đều có những cách làm phù hợp, thiết thực thông qua những mô hình, giải pháp cụ thể như mô hình “Ứng dụng trợ lý ảo trong giải quyết thủ tục hành chính” ở xã Tân Minh, phường An Phong, Thạch Khôi, Nam Đồng...; mô hình “Ngày thứ 5 không hẹn” ở xã Lai Khê; mô hình “Trả kết quả trong ngày” ở phường Thủy Nguyên...

Các mô hình góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả, hướng đến sự hài lòng của người dân, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại TP. Hải Phòng./.