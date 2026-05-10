Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng tại nhiều địa phương. Ngoại trừ Lai Châu giữ nguyên giá, phần lớn các tỉnh thành còn lại đều ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La đang cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng đạt 67.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có giá cao nhất khu vực với mức 68.000 đồng/kg.

Đà tăng liên tục trong những ngày gần đây cho thấy nhu cầu thu mua tại miền Bắc đang có dấu hiệu cải thiện trở lại sau giai đoạn chững giá kéo dài.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều địa phương. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà cùng đạt mức 66.000 đồng/kg. Thanh Hoá hiện giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tăng tại nhiều tỉnh thành trọng điểm. Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, Đồng Nai hiện đạt mức 71.000 đồng/kg - cao nhất cả nước. TP. Hồ Chí Minh tăng lên 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi đang phục hồi khá rõ khi giá tăng đồng loạt ở cả 3 miền. Miền Nam tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất./.