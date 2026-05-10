Thị trường

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

06:24 | 10/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (10/5) tiếp tục ghi nhận xu hướng đi lên trên diện rộng. Nhiều tỉnh thành ở cả 3 miền đồng loạt điều chỉnh tăng giá từ 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá heo hơi cả nước lên mức 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi lên trên diện rộng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng tại nhiều địa phương. Ngoại trừ Lai Châu giữ nguyên giá, phần lớn các tỉnh thành còn lại đều ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La đang cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng đạt 67.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có giá cao nhất khu vực với mức 68.000 đồng/kg.

Đà tăng liên tục trong những ngày gần đây cho thấy nhu cầu thu mua tại miền Bắc đang có dấu hiệu cải thiện trở lại sau giai đoạn chững giá kéo dài.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều địa phương. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà cùng đạt mức 66.000 đồng/kg. Thanh Hoá hiện giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tăng tại nhiều tỉnh thành trọng điểm. Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, Đồng Nai hiện đạt mức 71.000 đồng/kg - cao nhất cả nước. TP. Hồ Chí Minh tăng lên 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi đang phục hồi khá rõ khi giá tăng đồng loạt ở cả 3 miền. Miền Nam tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Đọc thêm

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/5) tiếp đà tăng mạnh. Hiện giá bạc trong nước đã tiệm cận mốc gần 84 triệu đồng/kg, trong khi giá bạc thế giới tiến sát mốc 81 USD/ounce do lo ngại địa chính trị và áp lực lạm phát gia tăng.
Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (9/5) duy trì đà tăng khi giá dầu phục hồi, nguy cơ gián đoạn nguồn cung do thời tiết cực đoan tại Thái Lan cũng hỗ trợ giá. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên mức thu mua.
Xây dựng dữ liệu vùng trồng: "Tấm vé thông hành" để nông, lâm sản Việt vào EU

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

(TBTCO) - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp.
Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (8/5) tiếp đà khởi sắc. Theo đó, giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan đi ngang. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa hôm nay (8/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều so với đầu tuần.
Halal - "tấm vé" để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục dịch chuyển bởi biến động địa chính trị và xu hướng tiêu dùng mới, thị trường Halal đang nổi lên như một “mỏ vàng” cho ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau cơ hội trị giá hàng nghìn tỷ USD là áp lực chuyển đổi mạnh mẽ về tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng và tư duy quản trị doanh nghiệp.
Đề xuất lập Đội an toàn thực phẩm cấp xã: Siết quản lý từ cơ sở, hướng tới một đầu mối thống nhất

Đề xuất lập Đội an toàn thực phẩm cấp xã: Siết quản lý từ cơ sở, hướng tới một đầu mối thống nhất

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Ngày 10/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, giao dịch chậm

Ngày 10/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, giao dịch chậm

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu quốc tế

Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu quốc tế

9 năm liên tiếp Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững: Prudential Việt Nam kiên định với giá trị dài hạn

9 năm liên tiếp Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững: Prudential Việt Nam kiên định với giá trị dài hạn

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

