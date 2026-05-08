Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay ghi nhận đà tăng không ngừng nghỉ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 sáng 8/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.948.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.039.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.549.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 80.453.132 đồng/lượng (mua vào) và 82.933.126 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.531.000 đồng/lượng (mua vào) và 3017.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 8/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ghi nhận tín hiệu khởi sắc, trong khi Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu cho thấy khả năng tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình. Tại thời điểm 8h55 sáng ngày 8/5, giá bạc giao ngay dao động quanh 80 USD/ounce, tăng 1,99% so với hôm qua, tăng 11,12 % so với tuần trước.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng mạnh 4,4 USD/ounce (+5,7%), vọt lên ngưỡng 81,71 USD/ounce.

Chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire) cho rằng việc lợi suất trái phiếu Mỹ suy giảm đã góp phần quan trọng hỗ trợ đà tăng của bạc. Khi lợi suất giảm, chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc cũng thấp hơn, qua đó gia tăng sức hấp dẫn tương đối của kim loại này so với các kênh đầu tư khác.

Về góc độ kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của bạc đang có dấu hiệu cải thiện. Thị trường hiện dao động trong biên độ tương đối rõ ràng, với vùng hỗ trợ quanh 70 USD/ounce và kháng cự đáng chú ý tại 80 USD/ounce. Đây được xem là vùng “giằng co” quan trọng, quyết định khả năng hình thành xu hướng mới trong ngắn hạn.

Nếu giá bạc có thể bứt phá dứt khoát qua ngưỡng 80 USD/ounce, thị trường có thể mở ra một chu kỳ tăng mạnh hơn, đặc biệt trong trường hợp các thông tin tích cực về địa chính trị tiếp tục xuất hiện. Ngược lại, kịch bản điều chỉnh vẫn được đặt ra khi tâm lý thị trường thay đổi đột ngột trước các biến số khó lường từ Trung Đông./.