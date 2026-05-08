Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

Đức Việt

[email protected]
10:19 | 08/05/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
Thuế TP. Hải Phòng quản lý hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, trên nền tảng số

11/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân

Đánh giá kết quả thu 4 tháng, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, một số đơn vị đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm (trên 33,3%) như: Thuế cơ sở 4 đạt 82,2%; Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 đạt 64,9%; Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 5 đạt 62,9%; Thuế cơ sở 3 đạt 60,7%...

So với dự toán pháp lệnh, có 11/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm, đó là khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 62,8%; khu vực DNNN địa phương đạt 36,4%; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 59,6%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 65,1%; thuế thu nhập cá nhân đạt 41,5%; lệ phí trước bạ đạt 36,5%...

So với cùng kỳ, có 10/20 chỉ tiêu tăng là khu vực DNNN trung ương tăng 85,8%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 47,5%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 33,6%; thuế thu nhập cá nhân tăng 1,2%; lệ phí trước bạ tăng 27,8%; phí lệ phí tăng 7,6%...

Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác kiểm tra thuế.

Theo ông Trường, có được kết quả trên, đó là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức Thuế TP. Hải Phòng trong công tác quản lý thuế. Cụ thể, 4 tháng đầu năm, đơn vị đã hỗ trợ người nộp thuế 23.135 lượt hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế; trả lời, hỗ trợ giải đáp chính sách, vướng mắc bằng văn bản cho 161 trường hợp; hỗ trợ qua Hệ thống 479 kênh hỏi - đáp đối với 175 trường hợp, hỗ trợ người nộp thuế qua các phương tiện điện tử đối với 62.903 trường hợp.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, tính đến ngày 23/4/2026, tổng số hộ kinh doanh đã đăng ký máy tính tiền là 8.240 hộ, trong đó số hộ kinh doanh đã sử dụng máy tính tiền là 8.104 hộ, tương ứng với tỷ lệ 98%.

Đồng thời, Thuế thành phố đã tổ chức 109 lớp tập huấn với trên 26.986 lượt người nộp thuế đã tham dự, 48 hội nghị đối thoại với 9.116 người nộp thuế tham dự.

Về công tác hoàn thuế, đã giải quyết hoàn 292 lượt hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền đề nghị hoàn là 3.120 tỷ đồng; số được hoàn là 3.065 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra thuế, kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 4 tháng hoàn thành kiểm tra 516 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra là 429,330 tỷ đồng, giảm lỗ 496,803 tỷ đồng, giảm khấu trừ 40,549 tỷ đồng...

Chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra

Để hoàn thành công tác thuế quý II/2026, ông Trường cho biết, Thuế thành phố theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách tháng 5, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, vận động, khuyến khích các công ty, Tập đoàn không thuộc quản lý trực tiếp của Thuế thành phố khi thực hiện các dự án hoặc có hoạt động thuê kho bãi, nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh tại TP. Hải Phòng phải thành lập pháp nhân mới (công ty hoặc chi nhánh) kê khai hạch toán độc lập tại Thuế TP. Hải Phòng nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tuyên truyền các văn bản, chính sách mới ban hành hoặc sắp ban hành.

Cùng với đó, rà soát lại việc phân loại nợ thuế để thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế cho phù hợp; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và tại trụ sở cơ quan thuế. Tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, quy trình kiểm tra thuế.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, đơn vị bám sát Nghị định 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 để thực hiện công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó tập trung rà soát lại các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ trở lên.

Thường xuyên tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong thực tế khi chuyển đổi quản lý thuế hộ kinh doanh từ phương thức khoán sang phương thức kê khai để báo cáo Cục Thuế, Bộ Tài chính... xem xét xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh cài đặt và sử dụng eTaxmobile, nghiên cứu xây dựng kế hoạch vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng để tham mưu cho UBND thành phố.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi tiến độ, tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch chuyển đổi số. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu các công cụ (có thể bằng AI) phục vụ việc khai thác báo cáo được kịp thời, chính xác, nâng cao năng suất làm việc./.

