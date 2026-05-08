Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

Trong tháng 4/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động thành công 45.455 tỷ đồng, tăng 132% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 125.556 tỷ đồng, tương đương 41% kế hoạch phát hành quý II và hoàn thành 25% kế hoạch phát hành năm 2026.

Khối lượng phát hành tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với tỷ trọng 91,7% tổng giá trị phát hành, tương ứng 41.660 tỷ đồng. Trong tháng, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Trong đó, các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu, với lãi suất tăng từ 5 - 26 điểm cơ bản so với phiên đấu thầu cuối tháng 3.

Tại phiên đấu thầu cuối tháng 4, lãi suất trúng thầu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt ở mức 3,86%/năm, 4,16%/năm, 4,25%/năm và 4,45%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ tại thời điểm cuối tháng 4 đạt 2.639.075 tỷ đồng, tăng 0,64% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 16.017 tỷ đồng/phiên, tăng 6,49% so với tháng 3/2026.

Trong cơ cấu giao dịch, giao dịch outright chiếm 65,77% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch repos chiếm 34,23%. Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,53% tổng giá trị giao dịch thị trường, giảm 29,8% so với tháng trước. Trong tháng, khối ngoại bán ròng khoảng 11 tỷ đồng./.