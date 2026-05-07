Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

VN-Index tăng gần 18 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 7/5 diễn biến tích cực nhờ tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước những tín hiệu khả quan từ thị trường tài chính quốc tế, tiến triển mới trong đàm phán giữa Mỹ và Iran cùng diễn biến giá dầu thế giới hạ nhiệt. Ngay từ đầu phiên, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá, nhanh chóng vượt mốc 1.900 điểm và có thời điểm hướng tới vùng 1.925 điểm trước khi xuất hiện rung lắc và phân hóa mạnh. Kết phiên, VN-Index tăng 17,81 điểm (+0,94%) lên 1.909,01 điểm, chính thức vượt ngưỡng kháng cự tâm lý 1.900 điểm và thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 7/5.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 7/5 có: VHM (+9,78), VIC (+7,53), STB (+2,05), LPB (+1,18), HDB (+0,99).... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GAS (-1,57), BSR (-1,22), VCB (-0,35), PLX (-0,34), SAB (-0,31).…

Thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 119 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 191 mã giảm giá.

VN-Index sở hữu độ mở tương đối cân bằng với 11/21 nhóm ngành tăng điểm trong ngày hôm nay. Trong đó, bất động sản, ngân hàng và cảng biển là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, phân bón và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +25,69 điểm, lên mức 2.079,1 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm cân bằng, khi có 13 mã tăng giá, 4 mã giữ giá và 13 mã giảm giá.

Nhịp độ giao dịch được duy trì tích cực, cải thiện dần kể từ khi thị trường kết thúc kỳ nghỉ lễ với thanh khoản khớp lệnh cao hơn (+12,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 962 triệu cổ phiếu (+9,69%), tương đương giá trị đạt 30.091 tỷ đồng (+25,91%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,7 điểm, về mức 247,76 điểm; trong khi UPCoM-Index cũng tăng +0,53 điểm, lên mức 128,18 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -313 tỷ đồng. MSN +376 tỷ đồng, GEX +144 tỷ đồng và VHM +111 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -373 tỷ đồng, ACB -297 tỷ đồng, KDH -119 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 12 tỷ đồng.

Dòng tiền vẫn đang tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Phiên giao dịch hôm nay đánh dấu lần đầu tiên VN-Index quay trở lại vùng đỉnh mọi thời đại 1.900 sau nhiều tháng “lên thác xuống ghềnh” kể từ khi chiến sự tại Trung Đông trở thành mối đe dọa tới lạm phát kinh tế toàn cầu. Mặc dù điểm số cải thiện tích cực, tuy nhiên không phải phần thưởng nào cũng được chia đều và vui buồn đan xen khi diễn biến phân hóa đã trở thành “đặc sản” của thị trường trong nhiều phiên trở lại đây.

VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp, đóng cửa vượt mốc 1.900 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Dẫn đầu đà tăng phải kể đến những cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VIC), sắc tím tới từ những “ngôi sao đơn lẻ” STB, GEX, GEE cùng sức bật của các bluechip khác như MSN, HDB trở thành những nhân tố đưa VN-Index chinh phục đỉnh cao mới. Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành như dầu khí (BSR, GAS, PLX…), xây dựng (CTD, VCG, DPG…) và phân bón (DCM, DPM) chịu áp lực bán mạnh khi biên độ điều chỉnh quanh ngưỡng (2 - 7%).

VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp, đóng cửa vượt mốc 1.900 điểm và thiết lập đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước, đồng thời là phiên thứ hai liên tiếp khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên.

Điểm đáng chú ý là đà lập đỉnh của VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc “họ Vingroup”. Riêng VIC và VHM trong phiên hôm nay đã đóng góp tới 16,45 điểm tăng cho chỉ số, trong khi phần lớn các nhóm ngành còn lại điều chỉnh.

Diễn biến phiên giao dịch cho thấy dòng tiền vẫn đang tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã dẫn dắt thuộc nhóm bất động sản và ngân hàng. Dù độ rộng thị trường chưa thực sự tích cực, việc VN-Index vượt mốc 1.900 điểm và thiết lập đỉnh đóng cửa lịch sử mới vẫn là tín hiệu củng cố xu hướng tăng ngắn hạn. Thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng tới vùng kháng cự quanh 1.945 điểm trong các phiên tới./.