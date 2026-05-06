Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

VN-Index tăng hơn 16 điểm

Sau phiên hồi phục với thanh khoản cải thiện, thị trường chứng khoán ngày 6/5 tiếp tục chịu áp lực rung lắc trong phiên sáng với thanh khoản thấp khiến VN-Index điều chỉnh về quanh 1.870 điểm. Thị trường sau đó phục hồi và tăng điểm tốt với động lực đến từ nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhóm Gelex... Kết phiên VN-Index tăng 16,35 điểm (+0,87%) lên mức 1.891,20 điểm, tiếp tục kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 6/5.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 6/5 có: VCB (+1,07), STB (+0,95), TCB (+0,92), LPB (+0,85), GAS (+0,78).... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: MCH (-0,88), FPT (-0,36), NVL (-0,30), VHM (-0,17), VPI (- 0,12)…

Độ rộng thị trường trong phiên hôm nay đã có sự cải thiện đáng kể và nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có tới 202 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 110 mã giảm giá.

Sắc xanh ưu thế và trải rộng ra nhiều nhóm ngành (15/6 nhóm ngành tăng giá). Biên độ tăng mạnh quay trở lại với nhóm chứng khoán dẫn đầu xu hướng bứt phá, theo sau có hóa chất, ngân hàng và điện... giúp thị trường có tín hiệu lạc quan hơn. Ở chiều ngược lại, sắc đỏ hiện diện ở các nhóm cổ phiếu nhỏ với biên độ giảm không sâu như công nghệ viễn thông, bảo hiểm, nhựa, dược…

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +21,11 điểm, lên mức 2.053,41 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có tới 24 mã tăng giá, 3 mã giữ giá và 3 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường có tín hiệu sôi động trở lại với thanh khoản gia tăng đáng kể so với phiên trước. Sau 1 tuần giao dịch dưới mức bình quân thì hôm nay khối lượng khớp lệnh đã vượt (+8,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 877 triệu cổ phiếu (+13,27%), tương đương giá trị đạt 23.899 tỷ đồng (+5,59%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +1,04 điểm, lên mức 248,46 điểm; trong khi UPCoM-Index cũng tăng +0,39 điểm, lên mức 127,65 điểm.

Trên sàn HOSE, xu hướng bán ròng của khối ngoại chưa có tín hiệu dừng lại. Hôm nay là phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp với giá trị bán ròng -1.115 tỷ đồng. FPT (-454 tỷ đồng), ACB (-214 tỷ đồng), HPG (-212 tỷ đồng), VIC (-187 tỷ đồng) là top những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, POW (+ 202 tỷ đồng), MSN (+145 tỷ đồng), DGC (+78 tỷ đồng) là 3 mã được khối ngoại mua mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng.

Dòng tiền tăng lan tỏa nhiều nhóm ngành

VN-Index giao dịch khá trầm lắng trong phiên sáng. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, dòng tiền lan tỏa mạnh hơn và trải rộng ra nhiều nhóm ngành mà không còn bị chi phối của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn “họ Vin”.

Điểm tích cực là nhóm cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thị trường đang có tín hiệu tăng điểm trở lại, đóng góp nhiều điểm số cho đà tăng của thị trường chung như (VCB, STB, LPB…).

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu nhạy nhất với thị trường là chứng khoán cũng có sự hồi sinh, tăng mạnh trở lại và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành giúp thị trường giao dịch trở nên sôi động hơn, thanh khoản tăng cao hơn.

VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, dù biên độ tăng thu hẹp hơn so với phiên trước. Ảnh: Đức Thanh

Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy chứng khoán là nhóm hưng phấn nhất khi toàn bộ cổ phiếu thành phần đóng cửa trên tham chiếu. VIX và HCM cùng chạm trần, còn các mã đầu ngành như SSI, VCI, TCX, VPX, VCK đều tăng 2 - 4%.

Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng cũng khởi sắc, dù biên độ khiêm tốn hơn nhóm chứng khoán. STB, LPB, ACB và EIB cùng tích lũy trên 2%; trong khi các mã vốn hóa lớn hơn như VCB và BID tăng 1%.

Ở nhóm bất động sản, các mã liên quan đến Vingroup vẫn là động lực chính. VRE và VPL lần lượt tăng 4% và 2,3%, còn VIC đảo chiều từ giảm về tham chiếu 219.500 đồng. Nhiều cổ phiếu bất động sản khác như DXG, TTC, QCG, SCR, PDR cũng tăng trên 1%. Ngược lại, Novaland tiếp tục chịu áp lực bán mạnh sau hai phiên chạm sàn liên tiếp, khiến giá mất thêm gần 4%.

Nhóm dầu khí hôm nay kém khả quan theo biến động của giá xăng dầu thế giới. Trừ POW và GAS giữ sắc xanh, hầu hết đều đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm dao động 0,5 - 1,5%.

Tuy nhiên, diễn biến phiên hôm nay được đánh giá tích cực hơn khi nhiều tín hiệu hỗ trợ xu hướng hồi phục đã xuất hiện rõ nét.

Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cải thiện rõ rệt khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu có tính dẫn dắt cao như chứng khoán và ngân hàng. Việc thanh khoản vượt mức bình quân 20 phiên cùng độ rộng thị trường tích cực đang tạo nền hỗ trợ để VN-Index tiếp tục kiểm định vùng cản tâm lý 1.900 điểm trong các phiên tới./.