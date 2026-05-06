Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIV, đến ngày 28/4/2026, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 18.168 tỷ đồng, bằng 48,29% dự toán HĐND giao. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 46,39% dự toán năm; thu nội địa đạt 48,35% dự toán năm.

Ở chiều chi ngân sách, tổng chi thường xuyên đạt 5.597 tỷ đồng. Trong số này, ngân sách địa phương đã chi 4.769 tỷ đồng trên tổng dự toán 18.402 tỷ đồng; ngân sách trung ương đã chi 828 tỷ đồng.

Tại Đắk Lắk, tổng thu NSNN trong cân đối đến hết ngày 28/4/2026 đạt 6.432 tỷ đồng, bằng 36,3% dự toán HĐND giao là 17.706 tỷ đồng. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 31,3% dự toán năm; thu nội địa đạt 36,3% dự toán năm.

Chi thường xuyên trên địa bàn đạt 9.686 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương đã chi 8.386 tỷ đồng, bằng 30,53% dự toán 27.467 tỷ đồng; ngân sách trung ương đã chi 1.300 tỷ đồng.

KBNN khu vực XIV cho biết, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò là “người gác cửa” của ngân sách nhà nước khi công tác hướng dẫn, kiểm soát và thanh toán các khoản chi được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Một trong những nội dung được đơn vị xác định là khâu đột phá trong năm 2026 là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Theo đó, KBNN khu vực XIV đang triển khai đồng bộ nhiều quy định mới như Nghị định số 347/2025/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; Thông tư số 130/2025/TT-BTC quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng từ năm ngân sách 2026; Thông tư số 132/2025/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Việc triển khai đồng bộ các quy định mới đã giúp cắt giảm 21/25 thành phần hồ sơ đối với thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên, tương đương 84% thành phần hồ sơ. Đồng thời, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính giảm khoảng 45% so với năm 2024. Theo KBNN khu vực XIV, kết quả này không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí cho xã hội mà còn hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được KBNN khu vực XIV xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay. Đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với nhiều dự án hạ tầng lớn như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột cùng các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Theo KBNN khu vực XIV, các hồ sơ, chứng từ liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, đúng quy định, không để tồn đọng kéo dài, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn./.