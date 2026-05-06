Tài chính

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư: Yêu cầu hoàn thành trong quý II/2026

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
12:20 | 06/05/2026
Bộ Tài chính cho biết, hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đã được bố trí, khai thác cho nhiều mục đích như trụ sở làm việc, giáo dục, y tế… Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn cơ sở chưa được xử lý triệt để, cần đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí tài sản công.
aa

Đã xử lý bước đầu hơn 25.000 cơ sở nhà, đất

Theo Bộ Tài chính, việc sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Đến nay, cả 34 địa phương đã hoàn thành xử lý bước đầu 25.885 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 8.515 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 2.913 cơ sở cho giáo dục; 618 cơ sở cho y tế; 2.296 cơ sở cho văn hóa, thể thao; 677 cơ sở cho các mục đích công cộng khác; 4.495 cơ sở được giao cho các tổ chức phát triển quỹ đất, đơn vị có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác.

Việc bố trí này giúp các cơ sở nhà, đất dôi dư đều có đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo quy định, góp phần hạn chế tình trạng bỏ hoang, lãng phí.

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư: Yêu cầu hoàn thành trong quý II/2026
Ảnh minh họa

Để đạt được kết quả này, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Đồng thời, tổ chức 9 đoàn công tác làm việc trực tiếp với 3 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương nhằm rà soát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ Tài chính cũng đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tham mưu ban hành các chỉ đạo quan trọng, trong đó có Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 26/2/2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Vẫn còn hơn 6.300 cơ sở cần tiếp tục xử lý

Mặc dù đạt kết quả bước đầu, song tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư vẫn còn chậm, chưa đồng đều giữa các địa phương.

Tính đến ngày 27/4/2026, tổng số cơ sở nhà, đất đã thu hồi, chuyển giao về địa phương là 11.396 cơ sở. Trong đó, mới có 5.065 cơ sở hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác; còn lại 6.331 cơ sở đang tiếp tục xử lý.

Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư do sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đã đề xuất các giải pháp như: cho phép chuyển giao nguyên trạng tài sản; linh hoạt hơn trong xử lý tài sản gắn liền với đất; điều chỉnh cơ chế xác định giá cho thuê sát thị trường; kéo dài thời gian cho thuê đối với trường hợp có đầu tư cải tạo.

Đáng chú ý, còn 3.746 cơ sở chưa có phương án xử lý, khai thác. Một số địa phương có số lượng lớn cơ sở chưa xử lý dứt điểm như Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh… Ở khối cơ quan trung ương, hiện vẫn còn 601 cơ sở nhà, đất chưa được xử lý.

Theo Bộ Tài chính, tiến độ xử lý chậm xuất phát từ cả nguyên nhân về tổ chức thực hiện và cơ chế chính sách.

Về tổ chức thực hiện, một số bộ, ngành, địa phương chưa ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền, dẫn đến thiếu cơ sở để rà soát, xử lý tài sản công theo tiêu chuẩn, định mức. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ chưa nắm vững quy định pháp luật, trong khi năng lực của cấp cơ sở còn hạn chế.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở nhà, đất được giao cho cấp xã quản lý nhưng chưa có sự vào cuộc quyết liệt của cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong việc hướng dẫn, hỗ trợ.

Về cơ chế chính sách, nhiều vướng mắc phát sinh trong thực tiễn như: nhà, đất bị lấn chiếm hoặc đã bố trí làm nhà ở nhưng chưa có cơ chế xử lý dứt điểm khi chuyển giao; tài sản xây dựng trên đất của tổ chức, cá nhân khác chưa có phương án xử lý phù hợp.

Ngoài ra, phần lớn các cơ sở nhà, đất đã xuống cấp, cần cải tạo, sửa chữa trước khi khai thác, nhưng nguồn kinh phí còn hạn chế. Trong khi đó, cơ chế cho thuê, đấu giá, xác định giá còn phức tạp, kéo dài thời gian thực hiện.

Đặc biệt, quy định thời gian cho thuê tối đa 5 năm được đánh giá là chưa đủ hấp dẫn để thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo, khai thác tài sản.

Yêu cầu hoàn thành trong quý II/2026

Trước thực tế trên, Bộ Tài chính đã báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư.

Tại dự thảo Công điện, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 15/5/2026; đồng thời khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn trong tháng 5/2026.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các địa phương trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành việc xử lý, khai thác toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư trong quý II/2026, không để hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí.

Đáng chú ý, kết quả thực hiện sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai. Đồng thời, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư do sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, ban hành trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư hiện nay đã được phân cấp triệt để cho các bộ, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, do đó cần có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Có thể thấy, trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế, việc tận dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư được xác định là giải pháp quan trọng nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công./.

Vân Hà
Từ khóa:
sắp xếp xử lý tài sản dôi dư trụ sở nhà đất dôi dư

Bài liên quan

TP. Hải Phòng sắp xếp hơn 1.200 cán bộ không chuyên trách cấp xã

TP. Hải Phòng sắp xếp hơn 1.200 cán bộ không chuyên trách cấp xã

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Gỡ “điểm nghẽn” xử lý nhà, đất dôi dư: Cần cơ chế đặc thù để tăng tốc

Gỡ “điểm nghẽn” xử lý nhà, đất dôi dư: Cần cơ chế đặc thù để tăng tốc

Dành cho bạn

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

"Nâng cấp" AITIGA, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ

"Nâng cấp" AITIGA, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Đọc thêm

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

(TBTCO) - Hà Nội đang dồn lực tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng cho hai tuyến Vành đai 2,5 và 3,5, với nhiều đoạn dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 5, tạo cú hích cho các dự án hạ tầng trọng điểm.
Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(TBTCO) - Sáng ngày 6/5/2026, tại lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

(TBTCO) - Ngày 6/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.
“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Chính phủ vừa thực hiện bước đột phá mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khi đồng loạt ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quyết sách này không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về hàng nghìn thủ tục được bãi bỏ, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình sâu sắc trong tư duy quản trị quốc gia.
Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt 878,68 tỷ đồng, tương đương 8,1% kế hoạch. Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương giải ngân 510,78 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch.
Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 28/4/2026), tổng rút vốn vay của Chính phủ Việt Nam đạt khoảng 132.641 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn với tổng giá trị khoảng 172.865 tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch năm.
Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công, trong đó bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Hà Nội tăng tốc gỡ “nút thắt”, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hà Nội tăng tốc gỡ “nút thắt”, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, riêng quý II cần đạt mức tăng trưởng trên 10% - một thách thức lớn nếu không có các giải pháp đột phá. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Hải Phòng đã xử lý 545 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Còn hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Doanh nghiệp cao su khởi sắc ngay quý đầu năm

Doanh nghiệp cao su khởi sắc ngay quý đầu năm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn