Thời sự

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

13:14 | 06/05/2026
(TBTCO) - Sáng 6/5, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi, Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ.
Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe.

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: TTXVN.

Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, quốc thiều hai nước được Quân nhạc cử lên. Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Ấn Độ báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đội danh dự diễu binh qua bục danh dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN.

Sau diễu binh, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau thành phần đoàn dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các sinh viên, quần chúng Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên Đoàn cấp cao Ấn Độ tại lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất.

Hiện nay, hai nước có hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực và đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng định hướng cho quan hệ. Hợp tác kinh tế - thương mại tăng trưởng rất tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 - 16 tỷ USD/năm trong giai đoạn gần đây. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư hai chiều tiếp tục mở rộng với gần 500 dự án, đồng thời còn nhiều dư địa để hai nước tiếp tục có những bước hợp tác bứt phá.

Đặc biệt, Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Bên cạnh đó, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân của hai nước cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ. Hai nước cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Ấn Độ cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra. Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế./.

Theo TTXVN
Kinh tế nỗ lực vượt khó trong vòng xoáy biến động toàn cầu

(TBTCO) - Giữa vòng xoáy biến động của địa chính trị và kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong 4 tháng đầu năm vẫn ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực về thu hút đầu tư, sản xuất, tiêu dùng, thu ngân sách... Tuy vậy, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô thời gian tới rất lớn, nhất là về lạm phát, nhập siêu, tỷ giá...
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38 /CĐ-TTg ngày 5/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(TBTCO) - Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu sẽ đóng góp vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương với các quốc gia trong khu vực.
(TBTCO) - Chiều 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026. Đây là chuyến thăm nước ngoài lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ sau khi Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, và là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta đến Ấn Độ.
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang tiến hành sắp xếp hơn 1.200 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo đó, những người này sẽ tiếp tục bố trí công tác ở vị trí khác hoặc nghỉ việc hưởng chế độ.
