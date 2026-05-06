Thuế - Hải quan

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
11:21 | 06/05/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân khai giảng lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho công chức thuế với chủ đề “Phát hiện, xử lý vi phạm về thuế theo chức năng của cơ quan thuế”.
aa

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Ban Tổ chức cán bộ (Cục Thuế) cho biết, lớp tập huấn không chỉ là hoạt động đào tạo chuyên môn thường kỳ mà còn là bước triển khai cụ thể trong chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Thuế năm 2026. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả hợp tác ngày càng thực chất giữa Cục Thuế và Học viện Cảnh sát Nhân dân trong đào tạo chuyên sâu, gắn kết giữa lý luận nghiệp vụ và thực tiễn quản lý.

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn
Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Bảo Trung

Theo bà Xuân, trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và tăng cường kiểm soát rủi ro, yêu cầu đối với đội ngũ công chức ngày càng cao, đặc biệt trong công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Thực tiễn cho thấy các hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn, gian lận hoàn thuế hay lợi dụng thương mại điện tử, nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới…, ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi công chức thuế phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng phân tích và bản lĩnh nghề nghiệp.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân cho rằng, việc phối hợp tổ chức lớp học này tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Cục Thuế trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng: (i) gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn công việc; (ii) chú trọng chuyên sâu, kỹ năng thực hành; (iii) tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành uy tín; (iv) nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, cho biết lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 35 ngày, với chương trình đào tạo chuyên sâu do các giảng viên, chuyên gia của Học viện Cảnh sát Nhân dân trực tiếp giảng dạy.

Nội dung khóa học tập trung vào nhận diện hành vi vi phạm pháp luật về thuế, phân tích rủi ro trong các lĩnh vực như hóa đơn điện tử, hoàn thuế, thương mại điện tử, chuyển giá; kỹ năng thu thập, đánh giá chứng cứ; phương pháp phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp; cũng như ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thiếu tướng Chử Văn Dũng cho biết, thông qua khóa học, các học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ công chức thuế ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên, lớp tập huấn sẽ đạt được kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế trên toàn hệ thống trong thời gian tới.

Đại diện Cục Thuế và Học viện Cảnh sát Nhân dân kỳ vọng khóa tập huấn “Phát hiện, xử lý vi phạm về thuế theo chức năng của cơ quan thuế” không chỉ góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ công chức thuế, mà còn thể hiện quyết tâm của ngành Thuế trong việc chủ động nâng cao năng lực phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm trong bối cảnh mới.

Đồng thời, thông qua việc gắn đào tạo với thực tiễn, tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành, ngành Thuế đang từng bước xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần đảm bảo kỷ cương pháp luật, tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và lành mạnh trong thời gian tới./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
nâng cao năng lực cán bộ công chức xử lý vi phạm thuế Nâng cao chuyên môn Học viện Cảnh sát chuyển đổi số

Bài liên quan

Bắc Ninh thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt trên 34 nghìn tỷ đồng

Bắc Ninh thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt trên 34 nghìn tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

Hải quan Việt Nam: "Điểm tựa" của dòng chảy thương mại trong kỷ nguyên số

Hải quan Việt Nam: "Điểm tựa" của dòng chảy thương mại trong kỷ nguyên số

Dành cho bạn

Kinh tế nỗ lực vượt khó trong vòng xoáy biến động toàn cầu

Kinh tế nỗ lực vượt khó trong vòng xoáy biến động toàn cầu

Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026

Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026

Thu ngân sách nội địa tại Đắk Lắk tăng gần 12% trong 4 tháng đầu năm

Thu ngân sách nội địa tại Đắk Lắk tăng gần 12% trong 4 tháng đầu năm

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Đọc thêm

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 767/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai thí điểm Cửa khẩu số tại Trà Lĩnh

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai thí điểm Cửa khẩu số tại Trà Lĩnh

(TBTCO) - Chiều ngày 5/6, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị chính thức triển khai thí điểm nền tảng Cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh từ 0h00 ngày 1/5/2026 theo quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Cải cách hành chính, Bộ Tài chính sửa đổi 3 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan

Cải cách hành chính, Bộ Tài chính sửa đổi 3 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan

(TBTCO) - Quyết định 1040/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 29/4/2026 đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, khi Bộ Tài chính chính thức sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục và bãi bỏ 7 thủ tục hải quan, hướng tới đơn giản hóa quy trình, nâng chuẩn chuyên môn và phù hợp khung pháp lý mới.
Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

(TBTCO) - Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập, Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành siết chặt kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý nhập cảnh, đặc biệt với động vật và sản phẩm động vật, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguồn lây nhiễm.
Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

(TBTCO) - Lực lượng chức năng, trong đó có hải quan địa bàn cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 12,2 kg pháo nổ, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.
Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

(TBTCO) - Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, lối mở của Quảng Ninh tiếp tục duy trì ổn định trong tháng 4/2026, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,781 tỷ USD; nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu lũy kế từ đầu năm đạt gần 86 tỷ đồng.
Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

(TBTCO) - Gắn bó với từng chặng đường lịch sử của dân tộc, ngành Thuế Việt Nam được ví như mạch máu nuôi dưỡng sự cân bằng và phát triển của đất nước. Không chỉ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu cho ngân sách, ngành Thuế còn luôn đồng hành với doanh nghiệp và người dân, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, qua đó góp phần xây dựng đất nước thêm hùng cường.
Hải quan cửa khẩu phía Bắc túc trực giữ mạch thông quan hàng hóa xuyên lễ

Hải quan cửa khẩu phía Bắc túc trực giữ mạch thông quan hàng hóa xuyên lễ

(TBTCO) - Dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn duy trì nhịp độ ổn định, không xảy ra ùn tắc. Sự chủ động của lực lượng Hải quan cùng phối hợp liên ngành chặt chẽ đã giúp thông quan thông suốt, đồng thời chống hành vi buôn lậu qua biên giới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ rất tươi sáng

Triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ rất tươi sáng

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Tạo đột phá để hộ kinh doanh phát triển

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Tạo đột phá để hộ kinh doanh phát triển

Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Cục Hải quan quyết định vận hành Đội Thông quan theo mô hình tập trung từ 1/6

Cục Hải quan quyết định vận hành Đội Thông quan theo mô hình tập trung từ 1/6

“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

“Chiến dịch thần tốc” gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026