Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Ban Tổ chức cán bộ (Cục Thuế) cho biết, lớp tập huấn không chỉ là hoạt động đào tạo chuyên môn thường kỳ mà còn là bước triển khai cụ thể trong chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Thuế năm 2026. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả hợp tác ngày càng thực chất giữa Cục Thuế và Học viện Cảnh sát Nhân dân trong đào tạo chuyên sâu, gắn kết giữa lý luận nghiệp vụ và thực tiễn quản lý.

Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Bảo Trung

Theo bà Xuân, trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và tăng cường kiểm soát rủi ro, yêu cầu đối với đội ngũ công chức ngày càng cao, đặc biệt trong công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Thực tiễn cho thấy các hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn, gian lận hoàn thuế hay lợi dụng thương mại điện tử, nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới…, ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi công chức thuế phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng phân tích và bản lĩnh nghề nghiệp.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân cho rằng, việc phối hợp tổ chức lớp học này tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Cục Thuế trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng: (i) gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn công việc; (ii) chú trọng chuyên sâu, kỹ năng thực hành; (iii) tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành uy tín; (iv) nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, cho biết lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 35 ngày, với chương trình đào tạo chuyên sâu do các giảng viên, chuyên gia của Học viện Cảnh sát Nhân dân trực tiếp giảng dạy.

Nội dung khóa học tập trung vào nhận diện hành vi vi phạm pháp luật về thuế, phân tích rủi ro trong các lĩnh vực như hóa đơn điện tử, hoàn thuế, thương mại điện tử, chuyển giá; kỹ năng thu thập, đánh giá chứng cứ; phương pháp phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp; cũng như ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thiếu tướng Chử Văn Dũng cho biết, thông qua khóa học, các học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ công chức thuế ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên, lớp tập huấn sẽ đạt được kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế trên toàn hệ thống trong thời gian tới.

Đại diện Cục Thuế và Học viện Cảnh sát Nhân dân kỳ vọng khóa tập huấn “Phát hiện, xử lý vi phạm về thuế theo chức năng của cơ quan thuế” không chỉ góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ công chức thuế, mà còn thể hiện quyết tâm của ngành Thuế trong việc chủ động nâng cao năng lực phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm trong bối cảnh mới.

Đồng thời, thông qua việc gắn đào tạo với thực tiễn, tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành, ngành Thuế đang từng bước xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần đảm bảo kỷ cương pháp luật, tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và lành mạnh trong thời gian tới./.