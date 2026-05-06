Thu ngân sách nội địa tại Đắk Lắk tăng gần 12% trong 4 tháng đầu năm

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tháng 4/2026, tổng thu nội địa ước được 1.275 tỷ đồng, đạt 103,7% dự toán tháng và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng thu nội địa đạt 6.450 tỷ đồng, tương đương 38% dự toán Trung ương giao, đạt 35,9% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất ước đạt 1.068 tỷ đồng trong tháng 4, đạt 128,7% dự toán tháng và tăng 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đạt 5.195 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Có 13/14 đơn vị thuế tỉnh đạt và vượt dự toán thu tháng, riêng thuế cơ sở 9 đạt 85%.

Đối với khoản thu từ tiền sử dụng đất, tháng 4 ước đạt 207 tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán tháng và bằng 62,4% cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đạt 1.255 tỷ đồng, tương đương 22,8% dự toán Trung ương giao và bằng 76,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nguồn thu ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ như thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 203,8%; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 48,7%; thuế thu nhập cá nhân tăng 22,3%; thu từ xổ số tăng 14,9%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản tăng 792,9%.

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, nguồn thu từ doanh nghiệp FDI tăng mạnh chủ yếu do Công ty TNHH Linkfarm nộp phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 31 tỷ đồng. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng nhờ một số doanh nghiệp có số nộp thuế GTGT lớn như Công ty CP Cà phê Trung Nguyên, Công ty CP Mía đường 333 và Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung.

Thuế thu nhập cá nhân tăng chủ yếu do phát sinh thêm nghĩa vụ thuế từ tiền lương, tiền công tại một số đơn vị, đồng thời tăng thu từ hoạt động đầu tư vốn của cá nhân.

Bên cạnh các khoản thu tăng, một số nguồn thu giảm so với cùng kỳ như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ bằng 80,4%; thuế bảo vệ môi trường bằng 82,5%; lệ phí trước bạ bằng 95,3%; tiền thuê đất bằng 94,1%.

Nguyên nhân giảm thuế bảo vệ môi trường được xác định do tác động của chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Trong khi đó, lệ phí trước bạ giảm chủ yếu do thị trường bất động sản và hoạt động mua bán ô tô chậm hơn, cùng với xu hướng giảm giá của một số mặt hàng nông sản.

Trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh phổ biến các chính sách thuế mới, quy định về hóa đơn điện tử trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu, thanh toán không dùng tiền mặt cũng như hướng dẫn người nộp thuế nộp ngân sách đúng mã địa bàn hành chính.

Bước sang tháng 5/2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành dự toán thu tháng đạt 850 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch thu ngân sách quý II/2026. Đồng thời, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, chuẩn hóa mã số thuế, tổ chức đối thoại với người nộp thuế và tuyên truyền các chính sách thuế mới sau khi được ban hành./.