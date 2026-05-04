Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.
Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg…
Giá cao su thế giới hôm nay (2/5) đồng loạt tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Cụ thể, giá tại Nhật Bản bật tăng mạnh hơn 2%, trong khi Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tăng nhẹ, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong nước, thị trường duy trì đà đi ngang.
Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch chậm, giá ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Bất chấp áp lực lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.