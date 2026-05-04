Giữa bất định toàn cầu, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn sáng

Ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu phát triển của Ngân hàng Thế giới:

Kinh tế Việt Nam chịu sức ép toàn cầu song vẫn giữ vị thế tăng trưởng cao

Việt Nam đã có một hành trình tăng trưởng rất ấn tượng và cho thấy khả năng chống chịu tốt. Tuy nhiên, tăng trưởng sẽ chậm lại trong năm 2026 do xung đột tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư trên toàn cầu.

Tăng trưởng khu vực được dự báo giảm từ mức 5% năm 2025 xuống còn 4,2% năm 2026, khi cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông làm trầm trọng thêm những tác động bất lợi của các rào cản thương mại gia tăng, bất ổn chính sách toàn cầu và những khó khăn kinh tế trong nước. Việt Nam là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại, nên tăng trưởng toàn cầu chậm lại sẽ tác động tới Việt Nam. Bất định gia tăng cũng khiến hộ gia đình thắt chặt chi tiêu.

Dù vậy, chúng tôi kỳ vọng đầu tư công mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế của Việt Nam. Tăng trưởng xuất khẩu có thể chậm lại trong năm nay nhưng sẽ phục hồi vào năm sau khi nhu cầu toàn cầu cải thiện. Chúng tôi vẫn dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,3% trong năm 2026, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam đang hưởng lợi từ thương mại và đầu tư liên quan đến AI, nhưng cần có những giải pháp để nâng cao năng lực ứng dụng. Việt Nam có hệ thống giáo dục phổ thông rất tốt, nhưng giáo dục đại học còn yếu. Do đó, cần tăng cường giáo dục bậc cao và đào tạo STEM. Đồng thời, tiếp tục phát triển hạ tầng, như mở rộng mạng cáp quang, để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận internet băng thông rộng ổn định - điều kiện cần để ứng dụng AI. Ngoài ra, cần phát triển doanh nghiệp trong nước. Mặc dù FDI rất ấn tượng, nhưng phần lớn xuất khẩu và kỹ năng vẫn nằm ở khu vực doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Do đó, việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI là rất quan trọng… Việt Nam có tiềm năng lớn và đã chứng minh năng lực cải cách, nhưng cần toàn diện hơn./.

TS. Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam:

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Trên nền tăng trưởng kinh tế tích cực của năm 2025, Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều khó khăn nhưng vẫn ở tư thế sẵn sàng cao. Các biện pháp thương mại của Hoa Kỳ đang thay đổi, xung đột tại Trung Đông và những bất định toàn cầu ở phạm vi sâu rộng hơn, nhưng bất chấp rủi ro bên ngoài gia tăng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng và triển vọng kinh tế duy trì đà tích cực trong ngắn hạn.

Dưới kịch bản ổn định sớm, tăng trưởng của Việt Nam vẫn được dự báo duy trì khả năng chống chịu, đạt 7,2% năm 2026 và 7% năm 2027, nhờ gia tăng đầu tư công và chính sách tiền tệ nới lỏng. Lạm phát được dự báo sẽ tăng lên 4% trong năm 2026 trước khi giảm xuống 3,8% vào năm 2027. Với mức tăng trưởng dự kiến 7,2%, Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương trong năm 2026. Các dự báo này được xây dựng theo kịch bản tình hình xung đột ở Trung Đông sớm ổn định, song vẫn đối mặt với mức độ bất định rất cao.

Cải cách thể chế đem lại các tác động tích cực cho triển vọng tăng trưởng. Những nỗ lực tinh giản thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý, cùng với việc cải thiện đầu tư công và khuôn khổ pháp lý có thể hỗ trợ kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn và phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn. Nếu được triển khai tốt, những cải cách này có thể nâng cao hiệu quả khu vực công, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế./.

Ông Rajpal Singh - Đại sứ Singapore tại Việt Nam:

Việt Nam là một ngôi sao sáng trong khu vực

Năm 2025 là một năm khó khăn nhưng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, với GDP đạt 8,02%. Trong khu vực, chúng tôi đánh giá Việt Nam là một ngôi sao sáng. Tôi có góc nhìn rất tích cực về tầm nhìn phát triển của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới và ấn tượng với mục tiêu đầy thách thức mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra là tăng trưởng hai con số trong thời gian tới… Singapore rất sẵn lòng hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu này.

Hợp tác kinh tế là trụ cột then chốt trong quan hệ song phương. Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Với sự hiện diện mạnh mẽ của nhiều tập đoàn lớn, quan hệ kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.

Các doanh nghiệp Singapore rất mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, một điểm sáng nổi bật trong đầu tư của Singapore tại Việt Nam là khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). VSIP là mô hình đầu tư rất thành công của Singapore tại Việt Nam. Hiện nay, tại Việt Nam có 22 khu công nghiệp VSIP trải dài cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Năm nay là năm kỷ niệm 30 năm VSIP có mặt tại Việt Nam và chúng tôi đang hướng đến mở rộng lên con số 30 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam trong năm 2026./.

Ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham):

Việt Nam duy trì sức hút đầu tư nhờ tăng trưởng và ổn định chính sách

Bất chấp những “cơn gió ngược” trong ngắn hạn, niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư vẫn duy trì mạnh mẽ. Khi hơn 9 trên 10 doanh nghiệp khẳng định sự ủng hộ đối với thị trường này, điều đó đã minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng phi thường của Việt Nam. Sự bền bỉ của nền kinh tế với mức tăng trưởng GDP 7,83% trong Quý I/2026, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chính là nền tảng củng cố niềm tin này. Các số liệu thực chứng từ Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh mới nhất của EuroCham đã chứng minh một chân lý: doanh nghiệp càng gắn kết sâu rộng hoạt động tại Việt Nam, họ càng sở hữu nội lực tài chính kiên cường, ngay cả khi bức tranh toàn cầu đang đối mặt với vô vàn rủi ro.

Sự lãnh đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một tín hiệu khích lệ về sự ổn định và tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, Chính phủ nhiệm kỳ mới cũng đã nhấn mạnh việc lấy kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng then chốt. Đây chính là những nền tảng vững chắc mà các nhà đầu tư tìm kiếm khi cân nhắc các cam kết dài hạn. Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, năng lực cạnh tranh sẽ ngày càng phụ thuộc vào hiệu quả thực thi: từ việc giảm bớt gánh nặng hành chính, phân cấp ra quyết định cho đến việc đảm bảo tính rõ ràng hơn của các quy định pháp luật. EuroCham sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác để biến những ưu tiên này thành kết quả thực tế, đảm bảo rằng câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham):

Doanh nghiệp Hàn Quốc coi Việt Nam là thị trường chiến lược dài hạn

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng rất nhanh, đồng thời vẫn duy trì được sự ổn định tương đối. Ngay cả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng cũng như bộ máy hành chính nói chung đã có những bước tiến đáng kể.

Kể từ sau Đổi mới, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam hiện nay đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó phương thức hợp tác và cấu trúc đầu tư ngày càng được hoàn thiện và đi vào chiều sâu, dựa trên nền tảng tăng trưởng nhanh trong nhiều năm qua. Trong suốt vài thập kỷ đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chứng kiến sự chuyển mình của Việt Nam từ một điểm đến sản xuất đơn thuần sang một thị trường chiến lược, có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh trong trung và dài hạn. Nhận thức này đến nay vẫn không thay đổi.

Nếu như trước đây hợp tác giữa hai nước chủ yếu tập trung vào sản xuất và chế tạo, thì trong thời gian tới, tôi kỳ vọng sự hợp tác sẽ được mở rộng và cụ thể hóa hơn trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, điện tử tiên tiến, pin, hạ tầng số, cũng như công nghệ cao, năng lượng và đô thị thông minh.

Điều quan trọng là cần gắn kết định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam với thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong quá trình Việt Nam thúc đẩy nâng cấp công nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng, doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đóng góp bằng công nghệ và kinh nghiệm của mình, từ đó tạo ra mô hình hợp tác cùng phát triển./.

Ông Phạm Quang Long - Giám đốc Kinh doanh và phát triển thị trường, Công ty Allied Movers (Hoa Kỳ) tại Việt Nam:

Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

Khi Cục Thống kê công bố mức tăng trưởng GDP 7,83% cho quý I/2026, phản ứng đầu tiên trong các phòng họp của khối doanh nghiệp FDI tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không phải là phấn khích mà là xác nhận. Báo cáo chỉ đang đóng khung bằng ngôn ngữ vĩ mô những gì các nhà máy, trung tâm logistics và đơn hàng xuất khẩu đã cảm nhận từ nhiều tháng qua. Nền kinh tế Việt Nam đang vận hành ở một nhịp độ cao hơn hẳn mặt bằng khu vực.

Ý nghĩa của con số ấy thể hiện rõ nét hơn khi đặt cạnh bối cảnh quốc tế. Đây là quý mà xung đột Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu lên vùng bất ổn, khi các tuyến vận tải qua Biển Đỏ vẫn phải vòng qua Mũi Hảo Vọng với chi phí tăng gấp rưỡi, và khi các đối tác lớn như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản đều đang điều chỉnh chính sách tiền tệ trong môi trường lạm phát dai dẳng. Trong khung cảnh đó, tăng trưởng gần 8% không còn là một thành tích đơn thuần mà là tuyên bố về khả năng chống chịu của một nền kinh tế mở.

Điều khiến giới đầu tư nước ngoài tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam, trong đó có chúng tôi nằm ở tổ hợp ba yếu tố mà ít quốc gia mới nổi nào có cùng lúc. Trước hết là ổn định chính trị và tính nhất quán trong chính sách thu hút đầu tư. Thứ hai là chương trình đầu tư công quy mô lớn đang chuyển từ chuẩn bị sang triển khai, với đường sắt cao tốc Bắc Nam, các vành đai cao tốc và hệ thống cảng nước sâu được nâng cấp đồng bộ. Thứ ba là khả năng thích ứng nhanh ở cả cấp doanh nghiệp lẫn chính quyền, điều đã được kiểm chứng khi các nhà xuất khẩu Việt Nam xoay trục tuyến vận tải nhanh hơn đáng kể so với đối thủ khu vực trong khủng hoảng Biển Đỏ.

Kịch bản cơ sở cho phần còn lại của năm đặt tăng trưởng ở vùng 7,5 đến 8,5%, cao so với mọi chuẩn mực khu vực nhưng vẫn dưới mục tiêu chính thức. Dòng vốn tiếp tục đổ vào trong quý I, cùng kế hoạch mở rộng của hầu hết tập đoàn FDI lớn tại đây, đã là câu trả lời rõ ràng về kỳ vọng dài hạn.

Tôi đánh giá cao những cải cách gần đây của Việt Nam. Kỳ vọng của tôi cho 12 - 24 tháng tới được đặt trên bốn trụ cột: Thủ tục đầu tư tiếp tục được đơn giản hóa theo hướng minh bạch và nhất quán giữa các cấp; Chính sách ưu đãi giữ được tính ổn định và khả năng dự đoán, yếu tố mà nhà đầu tư dài hạn coi trọng hơn cả mức ưu đãi tuyệt đối; Hạ tầng logistics và năng lượng chuyển từ giai đoạn cam kết sang giai đoạn giải ngân và vận hành thực tế; và nguồn nhân lực kỹ thuật cao được đào tạo tương xứng với làn sóng đầu tư công nghệ cao đang dịch chuyển vào khu vực. Bốn trụ cột này, nếu được củng cố đồng thời, sẽ là cơ sở để Việt Nam vươn lên một nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là điều tôi mong mỏi nhất, bởi nó không chỉ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp FDI mà còn tạo ra giá trị bền vững cho chính nền kinh tế Việt Nam và người lao động Việt Nam./.