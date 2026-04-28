Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Đức Minh

20:26 | 28/04/2026
(TBTCO) - Ngày 28/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
aa

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ lời cảm ơn và đánh giá cao tình cảm của Đại sứ Ito Naoki đã dành cho Việt Nam thời gian qua; đặc biệt là những đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như: kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA,...

Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản bước vào năm thứ 3 sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục đà phát triển thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Ito Naoki. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản trong gần 2 năm qua kể từ khi Ngài nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam vào tháng 5/2024. Trong đó đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Việt Nam thúc đẩy, đạt tiến triển tại một số dự án hợp tác kinh tế theo thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam và Nhật Bản khi hai bên có bộ máy lãnh đạo Chính phủ mới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Ngài Đại sứ với uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế (đầu tư, thương mại, ODA,...) giữa hai nước.

“Bộ Tài chính cam kết tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Nhật Bản và các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác lớn giữa hai nước”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu.

Để thúc đẩy hợp tác về ODA giữa hai nước trong giai đoạn tới, thông qua ngài đại sứ, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam theo cả hình thức truyền thống (tài trợ dự án cụ thể) và tăng cường việc cung cấp ODA thế hệ mới theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp, ưu tiên hợp tác đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam. Trong đó, tập trung cho hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ, môi trường, chuyển đổi xanh, y tế và giáo dục.

Bộ trưởng cũng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục xem xét cung cấp cho Việt Nam các khoản vay quy mô lớn với điều kiện vay không ràng buộc và ưu đãi hơn; thủ tục đơn giản và linh hoạt hơn.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi triển khai các chương trình, dự án, đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục tăng cường việc hài hòa hóa thủ tục với phía Việt Nam trong quá trình cam kết vốn và triển khai Dự án.

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực FDI, Bộ Tài chính mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như “Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á” (AZEC), các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trao đổi và làm rõ những đề xuất từ phía Đại sứ ito Naoki như: Thúc đẩy ký hiệp định tạo thuận lợi cho các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản; thúc đẩy ký 2 thỏa thuận vay vốn cho các dự án (Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc)...

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ Ito Naoki cảm ơn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã dành thời gian tiếp và thông tin đầy đủ, chi tiết những nội dung được phía Đại sứ quán Nhật Bản đề xuất, bao gồm phân loại thuế cho dòng xe Hybrid; kiến nghị Bộ trưởng dành thời gian đồng chủ trì hội nghị đánh giá cuối kỳ của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản,...

Theo Đại sứ Ito Naoki, Nhật Bản còn tiềm năng và dư địa để có thể tiếp tục hợp tác, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thông qua viện trợ ODA. Dư địa này còn rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng quan trọng như là đường sắt.

Đại sứ Ito Naoki mong muốn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp tục quan tâm để phía Chính phủ Nhật Bản có cơ hội được tiếp tục hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy những dự án ODA trong thời gian tới. Đồng thời quan tâm chỉ đạo để môi trường đầu tư được ngày càng cải thiện, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam; trong đó, là nhà tài trợ song phương cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam (tổng số vốn vay ODA đến nay đạt gần 3.000 tỷ Yên chiếm trên 30% tổng cam kết viện trợ của các đối tác cho Việt Nam; tháng 3/2026, hai bên đã ký kết công hàm trao đổi cho 3 khoản vay trị giá gần 90 tỷ Yên. Về đầu tư, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 của Việt Nam (tổng vốn FDI cam kết tính đến nay đạt xấp xỉ 80 tỷ USD).
Giải bài toán áp lực lạm phát trong bối cảnh hạn hẹp dư địa chính sách

(TBTCO) - Tăng trưởng kinh tế quý I/2026 khởi sắc, nhưng đi kèm là áp lực lạm phát cũng tăng dần khi các yếu tố chi phí và kỳ vọng giá cả cùng gia tăng. Trong bối cảnh dư địa chính sách bị thu hẹp, bài toán giữ ổn định vĩ mô đang trở nên thách thức hơn.
Đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3

(TBTCO) - Ngày 28/4/2026, Phiên đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, do Philippines và Nhật Bản đồng chủ trì. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dự và phát biểu tại điểm cầu Việt Nam.
Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các địa phương để xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II, năm học 2025 - 2026, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. Đến nay, nhiều địa phương đã nhận được 100% số gạo dự trữ quốc gia, kịp thời hỗ trợ học sinh.
Giải ngân vốn đầu tư công: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu để tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Nhiều bộ, ngành, địa phương giải ngân vượt mức bình quân cả nước (12,6%), với nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Trước yêu cầu tăng tốc đầu tư công, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp, tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập: Chuyển từ giải quyết tồn đọng sang kích hoạt giá trị sử dụng

(TBTCO) - Sau sáp nhập, tài sản công dôi dư không còn là câu chuyện hậu kiểm, mà trở thành phép thử năng lực quản trị của chính quyền địa phương. Khi hàng trăm cơ sở nhà, đất đứng trước nguy cơ bỏ không, xuống cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý cho xong, mà phải nhanh chóng đưa vào khai thác. Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều địa phương đã chuyển động theo hướng này, dù vẫn còn những “nút thắt” chưa dễ tháo gỡ.
Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

(TBTCO) - Do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ tháng 3/2026 bởi ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông và tác động lan tỏa đến giá cước vận chuyển, chi phí logistics và các hàng hóa thiết yếu khác, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%; 5% và 5,5%.
Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

(TBTCO) - Với nhu cầu phát triển hạ tầng rất lớn trong giai đoạn tới, việc phát huy vai trò trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn cho các dự án đối tác công - tư (PPP), đang trở thành hướng đi quan trọng, nhằm mở rộng nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá tăng hiệu quả quản lý dự trữ nhà nước

(TBTCO) - Tiếp nối kết quả đã đạt, năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Với nhiều giải pháp mới, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và cách làm linh hoạt, Cục Dự trữ Nhà nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy…, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lĩnh vực dự trữ nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
