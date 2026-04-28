Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ lời cảm ơn và đánh giá cao tình cảm của Đại sứ Ito Naoki đã dành cho Việt Nam thời gian qua; đặc biệt là những đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như: kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA,...

Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản bước vào năm thứ 3 sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục đà phát triển thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Ito Naoki. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản trong gần 2 năm qua kể từ khi Ngài nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam vào tháng 5/2024. Trong đó đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Việt Nam thúc đẩy, đạt tiến triển tại một số dự án hợp tác kinh tế theo thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam và Nhật Bản khi hai bên có bộ máy lãnh đạo Chính phủ mới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Ngài Đại sứ với uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế (đầu tư, thương mại, ODA,...) giữa hai nước.

“Bộ Tài chính cam kết tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Nhật Bản và các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác lớn giữa hai nước”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu.

Để thúc đẩy hợp tác về ODA giữa hai nước trong giai đoạn tới, thông qua ngài đại sứ, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam theo cả hình thức truyền thống (tài trợ dự án cụ thể) và tăng cường việc cung cấp ODA thế hệ mới theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp, ưu tiên hợp tác đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam. Trong đó, tập trung cho hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ, môi trường, chuyển đổi xanh, y tế và giáo dục.

Bộ trưởng cũng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục xem xét cung cấp cho Việt Nam các khoản vay quy mô lớn với điều kiện vay không ràng buộc và ưu đãi hơn; thủ tục đơn giản và linh hoạt hơn.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi triển khai các chương trình, dự án, đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục tăng cường việc hài hòa hóa thủ tục với phía Việt Nam trong quá trình cam kết vốn và triển khai Dự án.

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực FDI, Bộ Tài chính mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như “Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á” (AZEC), các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trao đổi và làm rõ những đề xuất từ phía Đại sứ ito Naoki như: Thúc đẩy ký hiệp định tạo thuận lợi cho các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản; thúc đẩy ký 2 thỏa thuận vay vốn cho các dự án (Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc)...

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ Ito Naoki cảm ơn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã dành thời gian tiếp và thông tin đầy đủ, chi tiết những nội dung được phía Đại sứ quán Nhật Bản đề xuất, bao gồm phân loại thuế cho dòng xe Hybrid; kiến nghị Bộ trưởng dành thời gian đồng chủ trì hội nghị đánh giá cuối kỳ của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản,...

Theo Đại sứ Ito Naoki, Nhật Bản còn tiềm năng và dư địa để có thể tiếp tục hợp tác, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thông qua viện trợ ODA. Dư địa này còn rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng quan trọng như là đường sắt.

Đại sứ Ito Naoki mong muốn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp tục quan tâm để phía Chính phủ Nhật Bản có cơ hội được tiếp tục hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy những dự án ODA trong thời gian tới. Đồng thời quan tâm chỉ đạo để môi trường đầu tư được ngày càng cải thiện, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.