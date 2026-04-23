Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đầu tư minh bạch, ổn định

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ mang lại nguồn vốn, mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực sản xuất và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Những kết quả đó tạo nền tảng vững chắc để hai nước bước vào một giai đoạn hợp tác mới, sâu hơn về công nghệ, cao hơn về giá trị gia tăng và chặt chẽ hơn về liên kết chuỗi cung ứng.

Diễn đàn hôm nay, với chủ đề “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”, được tổ chức đúng thời điểm và có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là không gian đối thoại chính sách, đối thoại doanh nghiệp cấp cao, nơi các bên không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà cùng xác định những hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới.

Trọng tâm của chúng ta là thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột then chốt: Công nghiệp, theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; Đầu tư, theo hướng chất lượng, bền vững và có liên kết sâu với doanh nghiệp trong nước; và Khoa học công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

“Với vai trò là cơ quan quản lý tài chính, ngân sách và chính sách đầu tư, Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính, đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng hành, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, cạnh tranh và có khả năng dự báo cao” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2026, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao cả hai quốc gia sẽ tạo lập không gian chia sẻ cởi mở để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu đạt được trong quá trình hợp tác hơn 3 thập kỷ qua. Đồng thời mở ra những phương hướng nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới - đặc biệt là hợp tác trên 3 trụ cột: công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Chey Tae Won - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cho biết, trong hơn 30 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đã không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục đến hợp tác giữa các cấp chính quyền. Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam cùng các địa phương đã có nhiều nỗ lực mạnh mẽ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, qua đó thu hút hiệu quả các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc giữ vai trò hết sức quan trọng và ngày càng khẳng định vị thế là một trong những đối tác chiến lược. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đều nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Ông Chey Tae Won - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Đức Thanh

Ông Chey Tae Won nhấn mạnh: “Có thể nói, chính sự tin cậy giữa hai Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển bền vững. Thực tiễn thời gian qua đã minh chứng rõ điều đó”.

Theo ông Chey Tae Won, trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác ở những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, với các bước đi cụ thể và thiết thực hơn. Chẳng hạn, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sự kết hợp giữa công nghệ của Hàn Quốc và nguồn nhân lực chất lượng của Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển. Về chuyển đổi năng lượng, hai bên có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững mà còn tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.

Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt trên 98 tỷ USD, chiếm 18% tổng vốn đầu tư các dự án FDI còn hiệu lực.

Hoạt động đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam vừa đa dạng về quy mô, vừa đa dạng về lĩnh vực, ngành nghề - trong đó chủ yếu tập trung vào sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, công nghệ cao, năng lượng, xây dựng… Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua; tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực cho Ngân sách nhà nước.

Tại Khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, hai bên đã thống nhất về định hướng hợp tác giai đoạn tới. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu mở rộng quy mô hợp tác, thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ mới nổi, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

Về thương mại, Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ hai trong số hơn 220 thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam. Tính riêng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc 28,9 tỷ USD và nhập khẩu từ Hàn Quốc 60,5 tỷ USD. Tổng kim ngạch song phương giữa hai quốc gia sẽ phấn đấu đạt mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Việt Nam và Hàn Quốc xác định đây là một trụ cột chiến lược trong tổng thể quan hệ hợp tác. Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không chỉ là trụ cột trong hợp tác giữa hai quốc gia mà còn là động lực quan trọng, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung Kwan chứng kiến lễ trao các văn bản ký kết hợp tác giữa hai bên. Ảnh: Đức Thanh

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã chứng kiến lễ trao 73 văn bản ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp và tổ chức hai nước, bao gồm biên bản ghi nhớ hợp tác, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư.