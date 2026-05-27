Tài chính

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
17:47 | 27/05/2026
(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Hai bên cùng trao đổi, đánh giá hiệu quả của các dự án ODA trong các lĩnh vực then chốt và đẩy nhanh tiến độ ký kết các dự án ODA trong giai đoạn mới.
aa

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng bà Christiane Laibach tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính, đồng thời cảm ơn KfW đã có nhiều chương trình tài trợ vốn cho các dự án của Việt Nam.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tái thiết Đức. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, các dự án được tài trợ bằng vốn KfW, đặc biệt là các dự án hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, đều được triển khai hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của KfW trong tổng thể hợp tác về ODA của Việt Nam nói chung” - Thứ trưởng nhấn mạnh, đồng thời cho biết, Bộ Tài chính đang phối hợp với Văn phòng KfW ở Việt Nam để chuẩn bị cho những dự án mới thuộc danh mục hợp tác trong giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.

KfW là một trong 6 đối tác ODA chính của Việt Nam. Quá trình hợp tác đã bắt đầu từ những năm 1990 với các dự án lâm nghiệp và trồng rừng tại Lạng Sơn. Đến nay, thương hiệu KfW đã trở nên rất quen thuộc với các bộ, ngành và địa phương tại Việt Nam.

Thứ trưởng đánh giá cao việc KfW đã lựa chọn hỗ trợ những lĩnh vực mà Cộng hòa Liên bang Đức có thế mạnh và Việt Nam đang rất cần, như đào tạo nghề, phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu (điển hình là ở đồng bằng sông Cửu Long), các lĩnh vực tăng trưởng xanh hay chuyển đổi năng lượng công bằng.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng chia sẻ, quá trình triển khai các dự án hợp tác với KfW trong những năm qua gần như không gặp vướng mắc lớn, công tác chuẩn bị của đội ngũ chuyên gia rất tốt, mọi hoạt động từ cấp Chính phủ đến các cơ quan phát triển đều diễn ra rất bài bản. Điều này minh chứng cho năng lực quản lý và hiệu quả thực thi của các bên.

Trong phát biểu của mình, bà Christiane Laibach bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những cải cách hành chính quyết liệt của Việt Nam và cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030.

Bà Christiane Laibach cũng rất lạc quan về triển vọng hợp tác giữa KfW với Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính, đặc biệt khi chứng kiến những cải cách mà Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện, qua đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và đất nước.

Theo bà Christiane Laibach, KfW muốn tiếp tục đóng vai trò xây dựng tích cực trong Ban Chỉ đạo các dự án ODA cũng như thực hiện nhiều dự án ở các lĩnh vực khác nhau. Bà nhấn mạnh, 12 tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng để chứng kiến những thay đổi đáng kể trong việc chuẩn bị và thực hiện các dự án ODA theo hướng hiệu quả.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA
Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng quản trị KfW và các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh.

Cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã chia sẻ về các mục tiêu và ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong 5 năm tới, bà Christiane Laibach bày tỏ sự tôn trọng và đánh giá cao những định hướng về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo bà, việc tập trung vào những lĩnh vực này là định hướng đúng đắn, góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt bậc của Việt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục cho 3 dự án ODA để kịp ký kết các hiệp định vay quan trọng trước ngày 23/7/2026, đảm bảo nguồn lực tài chính cho các địa phương./.

Đức Minh
Từ khóa:
thứ trưởng trần quốc phương bộ trưởng bộ tài chính ngân hàng tái thiết đức bà Christiane Laibach bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Ngân hàng Tái thiết Đức hợp tác ODA dự án oda hiệp định vay

Bài liên quan

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Dành cho bạn

Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Đọc thêm

Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường, ngành Tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.
Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Tình trạng giải ngân đầu tư công của các sở, ngành, xã, phường tại Lâm Đồng từ đầu năm 2026 đến nay đạt rất thấp, thậm chí chưa giải ngân khiến lãnh đạo tỉnh này hết sức “sốt ruột”, phải lập đến 6 Tổ công tác để đốc thúc tiến độ.
Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thương mại. Đây cũng là nhóm ngành đang có nhu cầu vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam.
Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

(TBTCO) - Sau hội nghị toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công cuối tháng vừa qua, tiến độ giải ngân trên cả nước bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Chỉ trong khoảng một tháng, tỷ lệ giải ngân đã tăng từ 12,2% lên 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng tốc ấy là sự phân hóa rất mạnh, có nơi bứt tốc rõ rệt, có nơi lại gần như “đứng yên”.
Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi thực thi xong Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa được 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 33,9%.
Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

(TBTCO) - Trước áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp theo hướng cải cách thủ tục, đẩy mạnh số hóa quy trình, tăng cường giao dịch điện tử và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin phục vụ công tác điều hành của các cấp chính quyền.
Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

(TBTCO) - Đảng ủy Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐUKB về thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2026 gắn với triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.
Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

(TBTCO) - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất thiết lập bộ tiêu chí KPI đo lường kết quả phát triển không chỉ bằng quy mô kinh tế mà phải bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công, công bằng xã hội, sức mạnh văn hóa, năng lực tự cường quốc gia...
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Công nghệ số "mở khóa" động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

Công nghệ số "mở khóa" động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính