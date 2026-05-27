Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng bà Christiane Laibach tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính, đồng thời cảm ơn KfW đã có nhiều chương trình tài trợ vốn cho các dự án của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tái thiết Đức. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, các dự án được tài trợ bằng vốn KfW, đặc biệt là các dự án hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, đều được triển khai hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của KfW trong tổng thể hợp tác về ODA của Việt Nam nói chung” - Thứ trưởng nhấn mạnh, đồng thời cho biết, Bộ Tài chính đang phối hợp với Văn phòng KfW ở Việt Nam để chuẩn bị cho những dự án mới thuộc danh mục hợp tác trong giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.

KfW là một trong 6 đối tác ODA chính của Việt Nam. Quá trình hợp tác đã bắt đầu từ những năm 1990 với các dự án lâm nghiệp và trồng rừng tại Lạng Sơn. Đến nay, thương hiệu KfW đã trở nên rất quen thuộc với các bộ, ngành và địa phương tại Việt Nam.

Thứ trưởng đánh giá cao việc KfW đã lựa chọn hỗ trợ những lĩnh vực mà Cộng hòa Liên bang Đức có thế mạnh và Việt Nam đang rất cần, như đào tạo nghề, phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu (điển hình là ở đồng bằng sông Cửu Long), các lĩnh vực tăng trưởng xanh hay chuyển đổi năng lượng công bằng.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng chia sẻ, quá trình triển khai các dự án hợp tác với KfW trong những năm qua gần như không gặp vướng mắc lớn, công tác chuẩn bị của đội ngũ chuyên gia rất tốt, mọi hoạt động từ cấp Chính phủ đến các cơ quan phát triển đều diễn ra rất bài bản. Điều này minh chứng cho năng lực quản lý và hiệu quả thực thi của các bên.

Trong phát biểu của mình, bà Christiane Laibach bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những cải cách hành chính quyết liệt của Việt Nam và cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030.

Bà Christiane Laibach cũng rất lạc quan về triển vọng hợp tác giữa KfW với Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính, đặc biệt khi chứng kiến những cải cách mà Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện, qua đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và đất nước.

Theo bà Christiane Laibach, KfW muốn tiếp tục đóng vai trò xây dựng tích cực trong Ban Chỉ đạo các dự án ODA cũng như thực hiện nhiều dự án ở các lĩnh vực khác nhau. Bà nhấn mạnh, 12 tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng để chứng kiến những thay đổi đáng kể trong việc chuẩn bị và thực hiện các dự án ODA theo hướng hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng quản trị KfW và các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh.

Cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã chia sẻ về các mục tiêu và ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong 5 năm tới, bà Christiane Laibach bày tỏ sự tôn trọng và đánh giá cao những định hướng về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo bà, việc tập trung vào những lĩnh vực này là định hướng đúng đắn, góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt bậc của Việt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục cho 3 dự án ODA để kịp ký kết các hiệp định vay quan trọng trước ngày 23/7/2026, đảm bảo nguồn lực tài chính cho các địa phương./.