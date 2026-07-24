DATC tổ chức Hành trình về nguồn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đoàn công tác do đồng chí Chu Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc DATC làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên trong Công ty.

Đoàn công tác của DATC dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tại Quảng Trị, đoàn công tác của DATC đã thành kính dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Cam Nghĩa - những địa chỉ đỏ ghi dấu sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các hoạt động được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tập thể cán bộ, người lao động DATC đối với những người đã cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Đoàn công tác của DATC dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên DATC đã sử dụng 130 triệu đồng từ Quỹ Kết nối yêu thương để triển khai các hoạt động tri ân và an sinh xã hội tại tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, Quỹ đã hỗ trợ 70 triệu đồng cho công tác tổ chức lễ dâng hương tại 3 nghĩa trang liệt sĩ và trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng (tổng trị giá 60 triệu đồng) tới các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Cam Lộ. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ Quỹ Kết nối yêu thương, hình thành từ sự chung tay, ủng hộ của Ban lãnh đạo công ty, các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, người lao động DATC.

Đoàn công tác trao quà tặng cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Cam Lộ.

Hành trình về nguồn là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Chương trình Đối thoại 2026, thể hiện sự quan tâm của DATC đối với công tác an sinh xã hội và tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Chương trình không chỉ góp phần tri ân các Anh hùng liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng mà còn bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong mỗi cán bộ, người lao động DATC.