Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Song Linh

Song Linh

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15:26 | 12/07/2026
(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Hải quan đã trao tặng 42 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Thanh Thủy, Tuyên Quang; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên.
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Cụ thể, ngày 11/7, tại xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, Cục Hải quan phối hợp với UBND xã Thanh Thủy tổ chức Chương trình hướng về cội nguồn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tham dự chương trình có Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cục Hải quan Việt Nam; lãnh đạo xã Thanh Thủy cùng đông đảo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Lãnh đạo Cục Hải quan và lãnh đạo xã trao quà cho các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Ảnh: Trần Kế

Phát biểu tại chương trình, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ khẳng định, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là hoạt động thường xuyên của Cục Hải quan. Ông bày tỏ mong muốn những phần quà sẽ góp phần động viên, chia sẻ với các gia đình chính sách, đồng thời nhấn mạnh Cục Hải quan sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và các đối tượng chính sách.

Tại chương trình, Cục Hải quan đã trao tặng 42 phần quà cho 42 gia đình có công với cách mạng, thương binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Thanh Thủy. Mỗi phần quà gồm một tivi và một túi quà, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Hoạt động là sự tri ân thiết thực đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của ngành Hải quan.

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Đoàn công tác Cục Hải quan dâng hương, tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468 xã Thanh Thủy. Ảnh: Trần Kế

Trước đó, đoàn công tác của Cục Hải quan đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

Song Linh
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hải quan việt nam gia đình chính sách ngày thương binh liệt sĩ người có công cách mạng Cục Hải quan Việt Nam

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