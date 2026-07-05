Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác kiểm tra sau thông quan

Theo thông tin từ Cục Hải quan, từ ngày 1 - 3/7/2026, Hải quan Việt Nam phối hợp với Hải quan Campuchia tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm và khảo sát thực tế về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Đây là hoạt động triển khai kế hoạch hợp tác đã được hai bên thống nhất tại Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan Việt Nam và Campuchia năm 2024.

Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia chia sẻ kinh nghiệm về kiểm tra sau thông quan, chương trình doanh nghiệp ưu tiên. Ảnh: HQ

Cụ thể, được sự ủy quyền của lãnh đạo Cục Hải quan, ông Trần Xuân Lộc - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan chủ trì chương trình, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực II, Chi cục Hải quan khu vực XVII và Văn phòng Cục Hải quan làm việc với Đoàn đại biểu Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Campuchia do ông Nam Sokleang - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan làm Trưởng đoàn.

Tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan (TP. Hồ Chí Minh), hai bên đã trao đổi chuyên sâu về quy trình kiểm tra sau thông quan, chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO), hoạt động kiểm tra tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu phi thuế quan cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức thực hiện tại Việt Nam.

Trong không khí làm việc cởi mở và chuyên nghiệp, đại biểu hai bên đã thảo luận về mô hình tổ chức, cơ sở pháp lý, chính sách và kỹ thuật nghiệp vụ, đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình quản lý. Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh hội nhập.

Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động khảo sát thực tế tại Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng (Tây Ninh), thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII. Tại đây, Đoàn công tác tìm hiểu mô hình tổ chức, công tác quản lý doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hoạt động kiểm tra sau thông quan và kinh nghiệm quản lý hải quan tại khu vực biên giới giáp Campuchia.

Đoàn cũng khảo sát thực tế tại Nhà máy sữa bột Việt Nam của Vinamilk, doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên từ năm 2015. Qua chương trình, phía Hải quan Campuchia có thêm góc nhìn thực tiễn về mô hình doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam, từ hệ thống quản trị tuân thủ, quy trình phối hợp với cơ quan hải quan đến việc duy trì các điều kiện ưu tiên theo quy định mới của pháp luật.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Xuân Lộc nhấn mạnh, theo định hướng của Hải quan Việt Nam, kiểm tra sau thông quan không chỉ là công cụ quản lý, mà còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ, phát triển bền vững. Việc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Hải quan Campuchia có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Đại diện Hải quan Campuchia đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần hợp tác và những kinh nghiệm thực tiễn mà Hải quan Việt Nam chia sẻ. Theo đoàn công tác, chương trình đã mang lại nhiều bài học hữu ích để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Campuchia.