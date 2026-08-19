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Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh chủ động kiểm tra giá trị thẻ bảo hiểm y tế

Hà My

Hà My

[email protected]
16:12 | 19/08/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị, chuẩn bị bước vào năm học mới, phụ huynh, học sinh, sinh viên chủ động kiểm tra giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế sau khi hoàn tất tham gia, nhằm kịp thời phát hiện và phản ánh nếu thông tin chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác.
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Theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026, từ ngày 01/9/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam bắt đầu giai đoạn chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

BHXH Việt Nam cho biết, đây là thay đổi về phương thức định danh trên hệ thống, không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng, giá trị sử dụng thẻ cũng như quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của người tham gia, trong đó có học sinh, sinh viên.

Quá trình chuyển đổi được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm dữ liệu lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và hồ sơ điện tử đã phát sinh được kế thừa đầy đủ; không làm phát sinh thủ tục hành chính chỉ do thay đổi mã định danh. Đối với trường hợp thông tin ĐDCN/CCCD đã đầy đủ, chính xác và được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống thực hiện chuyển đổi theo lộ trình.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh chủ động kiểm tra giá trị thẻ bảo hiểm y tế
Hướng dẫn học sinh, sinh viên tra cứu thông tin về BHYT tại Sơn La. Ảnh: BHXHVN

Để tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể chủ động tra cứu theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến” → “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”.

Bước 2: Nhập đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Tại trường “Mã số BHXH/thẻ BHYT”, người dùng có thể nhập mã số BHXH/thẻ BHYT hoặc số ĐDCN/CCCD để tra cứu; đối với trường hợp sử dụng số ĐDCN/CCCD, thông tin phải được đồng bộ, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp đó, nhập họ tên, ngày/năm sinh theo thông tin đã đăng ký.

Bước 3: Tích chọn ô “Tôi không phải là người máy”, sau đó chọn “Tra cứu”. Nếu thông tin nhập chính xác, hệ thống sẽ trả kết quả tra cứu.

Bước 4: Kiểm tra kết quả hiển thị, trong đó có các thông tin chính như mã thẻ, họ tên, ngày sinh, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hạn thẻ/giá trị sử dụng và thời điểm đủ 05 năm liên tục. Sau khi nhà trường đã hoàn tất việc đóng BHYT cho năm học mới, phụ huynh và học sinh, sinh viên nên kiểm tra lại giá trị sử dụng thẻ; nếu thông tin chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác, liên hệ nhà trường hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, hỗ trợ.

BHXH Việt Nam khuyến nghị phụ huynh và học sinh, sinh viên chủ động tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT, nhất là sau khi hoàn tất việc đóng BHYT cho năm học mới; đồng thời bảo đảm thông tin ĐDCN/CCCD được kê khai đầy đủ, chính xác. Việc chuyển đổi mã định danh được thực hiện theo lộ trình trên hệ thống, theo nguyên tắc không làm gián đoạn giao dịch và không ảnh hưởng quyền lợi BHYT của người tham gia.

Các kênh khác để kiểm tra, sử dụng thông tin BHYT

- Qua ứng dụng VssID - BHXH số: Đăng nhập ứng dụng VssID, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng BHYT.

- Qua ứng dụng VNeID: Trường hợp thông tin BHYT đã được tích hợp, người dùng đăng nhập VNeID, vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để xem thông tin.

- Qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam: Gọi số 1900 9068 và cung cấp thông tin theo hướng dẫn để được hỗ trợ tra cứu.
Hà My
Từ khóa:
tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

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Cập nhật: 19/08/2026 17:30

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